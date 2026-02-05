Kripto Para Piyasasında Büyük Çöküş: 22 Günde 900 Milyar Dolar Buhar Oldu

Kripto para piyasası Şubat ayının ilk günlerinde sert bir satış dalgasıyla sarsıldı. Küresel kripto paraların toplam değeri yaklaşık 2.31 trilyon dolara gerileyerek Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Yalnızca 22 gün içinde piyasa değerinden 900 milyar doların üzerinde kayıp yaşanması yatırımcı güveninin ciddi biçimde zayıfladığını ortaya koydu. Bitcoin ve Ethereum’daki sert düşüşler zincirleme tasfiyeleri tetikleyerek piyasa genelinde satış baskısını derinleştirdi.

Bitcoin ve Ethereum’daki Sert Düşüşler Piyasayı Sürükledi

Kripto para piyasasındaki düşüşün merkezinde Bitcoin ve Ethereum bulunuyor. Bitcoin’in fiyatı kısa sürede 90.000 dolar seviyesinden 70.000 dolara kadar gerileyerek yaklaşık yüzde 23 değer kaybetti. Ethereum ise 3.050 dolardan 2.070 dolara düşerek yüzde 32’ye varan kayıp yaşadı. Bu hareketler hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını hızla kapatmasına neden oldu.

Fiyatlardaki ani düşüşler kaldıraçlı işlemler üzerinde büyük baskı yarattı. Son 24 saat içinde 833 milyon doları aşan zorunlu tasfiyeler gerçekleşirken, toplamda 7 milyar doların üzerinde pozisyon otomatik olarak kapatıldı. Bitcoin’in kısa süreliğine 71.000 dolar seviyesine yaklaşması piyasadaki panik satışlarını daha da artırdı.

Satış baskısının güçlenmesinde büyük yatırımcı hareketleri de etkili oldu. Bhutan yönetimi, portföyündeki 22.4 milyon dolarlık Bitcoin’i piyasaya sürerken ülkenin en büyük kripto paradaki serveti zirve noktası olan 1.4 milyar dolardan 412 milyon dolara geriledi. Büyük ölçekli satışlar düşüş dönemlerinde yatırımcı psikolojisini olumsuz etkileyerek dalgalanmayı hızlandırdı.

Altcoin Piyasası ve Küresel Ekonomik Baskılar

Ana kripto paralardaki düşüş altcoin piyasasına da doğrudan yansıdı. Bitcoin, Ethereum, Solana ve XRP gibi yüksek hacimli projelerde görülen kayıplar riskli varlıklardan kaçış eğilimini güçlendirdi. Birçok büyük altcoin son yılların en düşük seviyelerine yaklaşarak yatırımcıların temkinli duruşunu ortaya koydu.

Avalanche uzun süredir izlenen 9 dolar seviyesini test ederken, Ethereum için 1.744 dolar civarında sınırlı bir destek oluştu. Analistler, bu seviyenin korunamaması halinde fiyatın 1.350 dolara kadar geri çekilebileceğine dikkat çekiyor. Solana ise Nisan 2025’teki desteğini kaybederek 80–79 dolar bandına doğru ilerledi. Hyperliquid platformunda 50 milyon doların üzerinde long pozisyonun tasfiye olması volatilitenin ulaştığı boyutu gösterdi.

Piyasa üzerindeki baskının yalnızca kriptonun iç dinamiklerinden kaynaklanmadığı görülüyor. Küresel yatırımcılar artan belirsizlik ortamında altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yönelirken kripto paralara olan ilgi zayıfladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin düşmesi riskli varlıklara olan talebi sınırladı.

Piyasalarda, faiz oranlarının yüzde 3,50–3,75 aralığında kalma ihtimalinin yüzde 90 olarak fiyatlanması, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı. Mart ayındaki Fed toplantısından faiz indirimi çıkma olasılığının yalnızca yüzde 10 seviyesinde görülmesi kripto para piyasalarında toparlanma beklentilerini şimdilik zayıflatmış durumda.