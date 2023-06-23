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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 22 Haziran’da mahkemeye yaptığı başvuruda iflas eden kripto kredi şirketi BlockFi’ye kestiği cezadan kalan 30 milyon dolarılık tutarı yatırımcıların paraları ödenene kadar geri çekmeyi kabul etti.

SEC, Mağdurların Önüne Geçmek İstemedi

SEC ile BlockFi arasında söz konusu meblağ, kripto kredi şirketinin ABD’li düzenleyiciye olan 50 milyon dolarlık ceza ödemesinden arta kalan miktara karşılık geliyor. SEC, BlockFi’yi kripto kredi ürününün arzı ve satışı için kayıt yapmadığı için dava açmış, şirket 2022’nin Şubat ayında uzlaşmaya giderek para cezası olarak 50 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Bu uzlaşmayı takip eden aylarda, kripto para borsası FTX‘in Kasım ayında iflas etmesiyle BlockFi’yi de iflasa sürüklemişti.

ABD’li düzenleyici kurum, taleplerinin devam eden Bölüm 11 iflas işlemlerinde genel teminatsız taleplerin bir parçası olarak sayılması gerektiğini öne sürdü, ancak 22 Haziran’da varılan anlaşma sonucunda mahkemeye yapılan başvuruda yatırımcılara dağıtılabilecek miktarı en üst düzeye çıkarmak ve bu tür bir dağıtımda gecikmenin önüne geçmek için para cezasını geçici olarak geri çekmeyi kabul etti.

Kripto para hukuku konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Hodder Law’ın kurucusu Sasha Hodder, 2022’nin Kasım ayında CoinDesk’e verdiği demeçte SEC‘in muhtemelen BlockFi’den alacağını tahsil etmek için sıraya giren ilk alacaklılar arasında olacağını belirterek “Müşteriler burada gerçekten listenin en altında yer alıyorlar” demişti.

BlockFi, FTX ve Alameda’daki 1 Milyar Dolarlık Alacağını Tahsil Etmek İçin Bekliyor

Bir New Jersey iflas mahkemesi yargıcı, Mayıs ayında BlockFi müşterilerine platformdaki emanet cüzdanlarında tutulan 300 milyon dolarlık fonun geri ödenebileceğini belirterek şirket alacaklılarını umutlandırmıştı.

Öte yandan iflas eden kripto kredi şirketi, Temmuz ayında yapılacak duruşma için mahkemeye bir yeniden yapılanma planı sunarken, çöken kripto para borsası FTX ve kardeş ticaret şirketi Alameda’daki 1 milyar dolarlık alacağı için talepte bulundu. BlockFi’nin müşterileri ve alacaklıları için FTX ve Alameda‘dan yapılması beklenen tahsilatın önemi büyük.