ETH’de Büyük Satış, Büyük Soru: Ethereum’un Geleceği Tehlikede mi?

Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin’in son günlerde gerçekleştirdiği yüksek hacimli satış işlemleri, kripto para piyasasında dikkatle izleniyor. Son üç gün içinde yaklaşık 3 bin ETH elden çıkaran Buterin, işlemleri zincir üstü verilerle doğrulanan nadir isimler arasında yer aldı. Satışların, piyasanın düşüş eğiliminde olduğu bir döneme denk gelmesi, yatırımcılar arasında farklı yorumların ortaya çıkmasına neden oldu. İşlemler, hem bireysel yatırımcıların hem de kurumsal aktörlerin stratejilerini yeniden değerlendirmesine yol açtı.

Vitalik Buterin’in Ethereum Satışlarının Detayları

Zincir üstü veriler, Vitalik Buterin’in Gnosis Safe cüzdanı üzerinden son üç gün içinde toplam 2.961,5 ETH sattığını ortaya koydu. Yaklaşık 6,6 milyon dolar değerindeki satışlar, ortalama 2.228 dolar seviyesinden gerçekleştirildi. İşlemler sırasında WETH varlıklarının CoW Protocol aracılığıyla USDC ve GHO gibi stabil varlıklara dönüştürüldüğü görüldü. Satış sürecinin hâlen devam ettiği yönündeki veriler, piyasa aktörlerinin süreci yakından takip etmesine neden oldu.

Buterin’in elinde 300 bin adedin üzerinde ETH bulunduğu bilinirken, gerçekleşen satışların toplam portföy içindeki payı sınırlı kaldı. Buna rağmen, işlemlerin zamanlaması nedeniyle yatırımcı psikolojisi üzerinde belirli bir etki oluştu. Özellikle sosyal medya platformlarında, satışların piyasa dip seviyelerine yakın dönemde yapılması, farklı görüşlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

Uzmanlara göre söz konusu işlemler, yalnızca bireysel bir portföy yönetimi kararı olarak da değerlendirilebilir. Ethereum ekosisteminde uzun süredir aktif rol oynayan Buterin’in geçmişte de benzer şekilde varlıklarını farklı projelere yönlendirdiği biliniyor. Bu durum, satışların kısa vadeli fiyat hareketlerinden bağımsız bir stratejinin parçası olabileceğini düşündürüyor.

Piyasa Tepkileri ve Ethereum’daki Güncel Durum

Satış haberlerinin yayılmasıyla birlikte kripto para topluluğunda iki farklı yaklaşım öne çıktı. Bazı yatırımcılar, işlemleri küçük yatırımcılar için risk oluşturabilecek bir likidite çıkışı olarak yorumladı. Eleştirel görüşe sahip kesimler, yüksek profilli isimlerin satışlarının piyasa güvenini zedeleyebileceğini savundu.

Diğer tarafta yer alan destekleyici çevreler ise Buterin’in geçmişte elde ettiği gelirleri Ethereum projelerine, açık kaynak yazılımlara ve Kanro gibi biyoteknoloji girişimlerine aktardığını hatırlattı. Bu yaklaşımı savunanlara göre, gerçekleştirilen satışlar kişisel kazançtan ziyade uzun vadeli yatırımların finansmanı amacı taşıyor. Bu nedenle işlemlerin spekülatif bir hamle olarak değerlendirilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Piyasa verileri, Ethereum’un söz konusu dönemde yaklaşık 2.150 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ve son 24 saatte yüzde 5 civarında değer kaybettiğini gösterdi. Günlük işlem hacminin 10 milyar doların üzerinde seyretmesi, piyasadaki likiditenin güçlü kaldığını ortaya koydu. Aynı zamanda kurumsal yatırımcıların alımlarını sürdürmesi, uzun vadeli beklentilerin tamamen olumsuzlaşmadığını işaret etti.