The New York Times’ın haberine göre kar amacı gütmeyen bir sanat grubunu hack’lediği ve siber tacizde bulunduğu iddialarına yönelik soruşturma kapsamında dev kripto para borsası Kraken‘in kurucu ortağı ve eski CEO’su Jesse Powell’ın evine FBI tarafından baskın yapıldı.

Evindeki Elektronik Cihazlara El Konuldu

The New York Times’ın haberine göre FBI, Mart ayında Kraken’in eski CEO’su Jesse Powell‘ın kar amacı gütmeyen bir sanat grubunu hack’lediği ve siber tacizde bulunduğu iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında evinde arama yaptı.

Edinilen bilgilere göre, FBI ve ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Savcılığı en azından geçen sonbahardan beri Powell’ı soruşturuyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan ve The New York Times’a konuşan kaynaklar, Powell’ın kar amacı gütmeyen bir kuruluşun e-postalarına ve diğer mesajlarına erişimini engellemek de dahil olmak üzere, bilgisayar hesaplarına müdahale ettiğini iddia ediyorlar.

Kaynaklar, FBI’ın Powell’ın Los Angeles’da bulunan evinde arama yaptığını ve evdeki elektronik cihazların tamamına el konulduğunu belirtti. The New York Times, savcıların Powell’a şu an için herhangi suçlamada bulunmadıklarını da ekledi.

Geçen Yıl CEO’luk Görevinden İstifa Etmişti

Kripto para borsası Kraken’in kurucu ortaklarımdan birisi olan Powell, geçen yılın sonuna doğru CEO’luk görevinden istifa etmişti. Powell’ın şu anda Kraken’in yönetim kurulu başkanı görevini yürütmesinden dolayı FBI’ın ev baskının borsa ile ilgisi olabileceği iddiaları gündeme geldi.

The New York Times’a açıklama yapan bir Kraken sözcüsü, soruşturmanın şirketle herhangi bir ilgisinin olmadığını, savcıların kripto para borsasıyla ilgili herhangi bir potansiyel sorunu araştırdığına inanmak için bir neden olmadığını söyledi.

Veriler, ABD merkezli Kraken’in son 24 saatte ürettiği 717.98 milyon dolar işlem hacmi ile dünyanın en büyük 3’ncü kripto para borsası olduğunu gösteriyor.