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Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein, en büyük kripto paranın Bitcoin’in (BTC) artık gelip geçici bir heves olmadığını söyledi. Sonnenshein’in bu söyleminin temelinde dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketlerinin bir spot Bitcoin borsa yatırımı fonu (ETF) sunmak için kıyasıya bir yarış içine girmiş olmaları var.

“Bitcoin Artık Gelip Geçici Bir Heves Değil”

The Block’a konuşan Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein‘a göre BlackRock ve Fidelity gibi büyük yatırım şirketlerinin spot Bitcoin ETF’si sunma yarışına girmiş olması Bitcoin’in artık gelip geçici bir heves olmadığını gösteriyor. Dünyanın en büyük kripto yatırım şirketi Grayscale’in lideri piyasa katılımcılarının eski finans kurumlarının Bitcoin piyasasına girişine olumlu tepki verdiğini ve bunun bir zamanlar gelip geçici bir heves olduğuna inanılan varlığa daha fazla geçerlilik kazandırdığını belirtti.

Bilindiği gibi, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock, Haziran ayının ortasında spot Bitcoin ETF’si sunmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kapısını çalarak bir spot Bitcoin ETF’si dalgasını tetikledi. Sürpriz ETF başvurusu ile gündem olan BlackRock’ın CEO’su Larry Fink, 5 Temmuz’da Fox Business’a konuk olduğu ve Bitcoin için dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, en büyük kripto paranın dijital altın olduğunu söyledi.

İronik bir şekilde bu, Grayscale tarafından yürütülen 2020 pazarlama kampanyasının temel teziydi. Öte yandan Fink, 2017 yılında BTC‘yi kara para aklamanın bir endeksi olarak tanımlamıştı.

Sonnenshein, kripto varlık yönetimi alanındaki rekabet artışına atıfta bulunarak, “Bitcoin piyasasına yeni giriş yapanlarla ilgili son haberler, daha geniş anlamda bu varlık sınıfının kalıcı gücünün altını çiziyor ve birçok yatırımcı bunu nesilde bir kez ortaya çıkan büyük bir yatırım fırsatı olarak görüyorlar.” eklemesini yaptı.

Spot Bitcoin ETF’si Dalgası Grayscale’e Yaradı

Şirket, amiral gemisi ürünü Grayscale Bitcoin Trust‘ı (GBTC) bir spot Bitcoin ETF’sine dönüştürme mücadelesi verirken, ana ürünleri GBTC ve ETHE’den elde ettiği tahmini gelir Haziran’da yılın en yüksek seviyesine ulaştığı.

Dev varlık yönetimi şirketlerinin spot Bitcoin ETF’si için SEC‘in kapısının önünde uzun bir kuyruk oluşturmaları sonrası GBTC endeksi 31 Mayıs 2022’den bu yana ilk kez 20 seviyesinin üzerine çıktı.