Altcoin Devinde Yatırımcı Şokta! Ethereum’un Mimarı Kendi Gemisini mi Terk Ediyor?

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, 2026 yılının Şubat ayında varlıklarını nakde çevirme hızını artırarak piyasadaki düşüş dalgasını derinleştiren bir dizi işleme imza attı. Blockchain içi verilere yansıyan bu hareketlilik neticesinde Buterin, sadece iki gün içerisinde milyonlarca dolarlık kripto parayı elden çıkarırken, Ethereum fiyatı kritik destek seviyelerinin altına geriledi. Yatırımcılar arasında endişe yaratan söz konusu likidasyon süreci, kripto para dünyasının en etkili isminin cüzdan hareketleriyle piyasa dengelerini nasıl değiştirebildiğini bir kez daha kanıtladı.

Tasarruf Döneminden Hızlı Tasfiyeye Geçiş

Vitalik Buterin, geçtiğimiz Ocak ayının sonunda Ethereum Vakfı’nın “hafif kemer sıkma” dönemine girdiğini ilan ederek kaynak yönetiminde daha temkinli bir yol izleneceğini duyurmuştu. Bu strateji kapsamında DeFi platformu Aave üzerinden çekilen 16.384 ETH’nin, vakfın hedeflerini desteklemek amacıyla önümüzdeki birkaç yıla yayılarak kademeli şekilde kullanılacağı öngörülüyordu. Ancak Şubat ayının başlamasıyla birlikte olaylar planlanandan çok daha hızlı gelişti ve uzun vadeli vizyon yerini seri satış emirlerine bıraktı.

Lookonchain ve Onchain Lens gibi analiz platformlarının verileri, Buterin’in Şubat başından bu yana yaklaşık 16 milyon dolar değerinde 8.800 adet Ethereum sattığını ortaya koyuyor. Özellikle Şubat ayının ilk haftasında 2.228 dolar ortalamayla gerçekleştirilen 6,6 milyon dolarlık satış, dijital varlığın değer kaybetme sürecini tetikleyen ana unsurlardan biri oldu. Vakfın bütçe yönetimini iyileştirme amacı taşıdığı belirtilen bu işlemler, piyasadaki satış baskısını doğrudan etkileyerek yatırımcı psikolojisi üzerinde negatif bir domino etkisi yarattı.

Fiyat Çöküşü ve Artan Piyasa Volatilitesi

Buterin’in gerçekleştirdiği son 1.869 adetlik satış hamlesi, Ethereum fiyatının günlük bazda %5’ten fazla değer kaybetmesine yol açarak pariteyi 1.872 dolar seviyelerine kadar çekti. Şubat ayının başında 2.360 dolar bandında seyreden kripto para kurucunun satış baskısıyla birlikte toplamda %22,7’lik bir erime yaşadı. Aylık bazdaki kayıp ise %36 gibi devasa bir orana ulaşarak altcoin piyasasındaki genel karamsarlığı pekiştirdi.

Fiyatlardaki bu dramatik düşüşe rağmen, Ethereum ağındaki işlem hacmi şaşırtıcı bir şekilde %33 oranında artarak 15,24 milyar dolara ulaştı. Yaşanan sert fiyat hareketleri, spekülatörlerin ve fırsat kollayan yatırımcıların piyasadaki hareketliliğini artırırken, Ethereum’un uzun vadeli potansiyeline güvenen bir kitlenin varlığını da koruduğunu gösteriyor. Volatilitenin tavan yaptığı bu dönemde, kurumsal ve bireysel cüzdanlar arasındaki el değiştirme hızı, Buterin’in çıkış stratejisine rağmen piyasada derin bir likidite oluşmasını sağlıyor.