Bitcoin ve Kripto Paralarda Gözler Bu 4 Gelişmede: Bakmadan Geçme!

Kripto para piyasası haftanın ilk işlem gününde sert bir satış dalgasıyla sarsılarak hafta sonu elde ettiği tüm kazanımları birer birer geri verdi. Donald Trump’ın gümrük vergisi hamleleri ve Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler Bitcoin’in bir saat içinde 3.000 dolar değer kaybetmesine yol açarak yatırımcıları savunmasız bıraktı. Küresel ekonomi takvimindeki kritik veriler ve Nvidia’nın kazanç raporu öncesinde kripto paraların toplam değeri 2,31 trilyon dolar seviyesine kadar geriledi.

Gümrük Vergileri ve Jeopolitik Baskı Altında Kripto Paralar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme’nin yetki aşımı kararına rağmen %15’lik küresel gümrük vergisi uygulayacağını duyurarak piyasalarda şok etkisi yarattı. Pazartesi sabahı itibarıyla %4 oranında değer kaybeden kripto para piyasası Washington’dan gelen bu sert ticaret hamlesini fiyatlandırmaya çalışıyor. Kobeissi Letter analistlerinin de vurguladığı üzere, ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol piyasalarını diken üstünde tutması, riskli varlıklardan kaçışı hızlandıran ana unsurlardan biri haline geldi.

Bitcoin’in fiyatı kısa süre içerisinde 67.600 dolardan 65.000 dolar sınırına kadar çekilerek haftalık bazda %5’ten fazla değer kaybı yaşadı. Şu an için kanal desteğinin en alt seviyesinde tutunmaya çalışan en büyük kripto para makroekonomik belirsizliklerin kurbanı oldu. Ethereum tarafında da durum pek farklı değil; 1.860 dolar seviyesine kadar gerileyen ETH, Şubat ayının başından bu yana en düşük performansını sergileyerek yatırımcısını endişelendiriyor.

Altcoin dünyasında ise Solana, Cardano ve Chainlink gibi projeler Bitcoin’den daha derin yaralar alarak kan kaybetmeye devam ediyor. Piyasa katılımcıları, bu sert düşüşün bir düzeltme mi yoksa daha derin bir ayı piyasasının habercisi mi olduğunu anlamlandırmaya çalışırken, gözler küresel ticaret savaşlarının bir sonraki durağına çevrilmiş durumda. Siyasi arenadaki bu karmaşa kripto paraların “güvenli liman” olma iddiasını bu hafta özelinde ciddi şekilde test ediyor.

Makroekonomik Takvim ve Nvidia Virajı

Kripto paraların kaderini belirleyecek olan tek unsur gümrük vergileri değil; hafta boyunca açıklanacak ekonomik veriler Fed’in para politikasına ışık tutacak. Salı günü yayınlanacak olan Tüketici Güveni verisi, Ocak ayında 2014’ten bu yana en düşük seviyeyi gören iyimserliğin toparlanıp toparlanmadığını gösterecek. İstihdam piyasasındaki çatlaklar ve tüketicilerin harcama iştahı, Bitcoin gibi likiditeye duyarlı varlıklar için doğrudan belirleyici bir rol üstleniyor.

Perşembe günü açıklanacak işsizlik maaşı başvuruları ile Cuma günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enflasyonun mutfağındaki son durumu ortaya koyacak. Toptan eşya fiyatlarındaki artışın Fed’i “bekle ve gör” stratejisinden vazgeçirmesi zor görünse de, verilerin beklentiden sapması volatiliteyi artırabilir. Öte yandan, Çarşamba günü teknoloji dünyasının dev ismi Nvidia’nın açıklayacağı kazanç raporu, yapay zeka odaklı kripto para projeleri üzerinde büyük bir etki yaratma potansiyeli taşıyor.

Nvidia’nın çiplerine olan talebin azaldığına dair en ufak bir sinyal, teknoloji hisseleriyle korelasyonu yüksek olan kripto para piyasasını daha da aşağı çekebilir. Uzmanlar her ne kadar talebin azalmasını düşük bir ihtimal olarak görse de, piyasanın aşırı duyarlı olduğu bu dönemde her türlü veri seti birer mayın tarlasına dönüşmüş durumda. Yatırımcılar, bir yandan makro verileri takip ederken diğer yandan kripto para grafiklerindeki destek seviyelerinin çalışıp çalışmayacağını gözlemliyor.