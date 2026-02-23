Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Bitdeer’den Şok Karar: Tek Bir Bitcoin Bile Kalmadı

Özet

  • Bitdeer, artan maliyetler nedeniyle tüm Bitcoin rezervlerini satarak nakde geçti.
  • Şirket, 325 milyon dolarlık tahvil satışı ile yapay zeka alanına yatırım yapacak.
  • Borç yapılandırmasıyla finansal sürdürülebilirlik sağlanarak operasyonel süreçler teknolojiye odaklanacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin madencilik sektörünün dev isimlerinden Bitdeer, elindeki tüm kripto paraları nakde çevirme kararıyla piyasalarda büyük bir çalkantı yarattı. Şirketin Şubat 2026 itibarıyla duyurduğu bu radikal hamle hisse fiyatlarında sert bir düşüşü beraberinde getirirken madencilik ekonomisindeki zorlukları da gözler önüne serdi. Yatırımcılar, teknoloji odaklı yeni stratejiler ve borç yapılandırma süreçleri arasında Bitdeer’in geleceğini sorguluyor.

İçindekiler
1 Bitcoin Rezervlerinin Tasfiyesi ve Piyasa Tepkisi
2 Yapay Zeka Dönüşümü ve Borç Yapılandırma Hamlesi

Bitcoin Rezervlerinin Tasfiyesi ve Piyasa Tepkisi

Bitdeer (BTDR) hisseleri, şirketin hazinesindeki tüm Bitcoin (BTC) varlıklarını sattığını açıklamasının ardından haftaya kayıpla başladı. Cuma günü piyasaların kapanışıyla başlayan düşüş trendi, hafta sonu işlemlerinde ve gece saatlerindeki vadeli piyasalarda %3’e yaklaşan bir erimeyle devam etti. Madencilik şirketi sadece son dönemde ürettiği 189,8 BTC’yi satmakla kalmadı, aynı zamanda elinde kalan 943,1 BTC’lik rezervin tamamını da elden çıkardı.

Şirketin stratejik değişikliği, Bitcoin ağındaki madencilik zorluğunun son ayarlamada %14,7 oranında artmasıyla eş zamanlı gerçekleşti. Artan maliyetler ve zorlaşan ağ koşulları, Bitdeer’in dördüncü çeyrek brüt kar marjının %4,7 seviyesine gerilemesine neden oldu. 2025 yılı sonunda yaklaşık 2.000 BTC rezervi bulunan şirketin, Şubat ortasına kadar bu miktarı hızla eriterek sıfır noktasına çekmesi, sektördeki karlılık baskısının ne kadar derinleştiğini kanıtlıyor.

Hisse senedi piyasalarındaki negatif fiyatlamaya rağmen, Bitdeer yönetimi bu “sıfır BTC” pozisyonunun kalıcı bir hazine stratejisi mi yoksa geçici bir nakit ihtiyacı mı olduğu konusunda henüz net bir kapı aralamadı. Şirketin devam eden sermaye artırımı çalışmaları, bu likidite operasyonunun arkasındaki temel motivasyon kaynağı olarak görülüyor.

Yapay Zeka Dönüşümü ve Borç Yapılandırma Hamlesi

Bitcoin madenciliğinden elde edilen gelirlerin daralması, Bitdeer’i rotayı yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarına kırmaya itti. Şirket, 24 Şubat 2026 tarihinde tamamlanması beklenen 325 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil satışı planladığını duyurdu. Bu satışın, başlangıç alıcılarına tanınan 50 milyon dolarlık ek opsiyonla birlikte 375 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Elde edilecek fonun 138,2 milyon dolarlık kısmı, 2029 vadeli mevcut borçların geri alımı ve finansal pistin uzatılması için kullanılacak. Borç yapılandırması sayesinde operasyonel ömrünü uzatmayı hedefleyen şirket, madencilikten elde ettiği kaynakları yapay zeka yatırımlarına kanalize ederek teknolojik bir dönüşümün eşiğine geldi. Benzer bir hamle geçtiğimiz ay XRP hazinesi Evernorth tarafından da yapılmış, şirket yapay zeka otomasyonu ile varlık yönetimi için yeni ortaklıklar kurmuştu.

Sektör analistleri, Bitdeer’in bu girişimini sadece bir finansal kurtarma operasyonu olarak değil, aynı zamanda değişken kripto piyasalarından daha stabil teknoloji alanlarına bir kaçış olarak değerlendiriyor. Tahvil satışının sonuçlanmasıyla birlikte şirketin yeni stratejisinin piyasa üzerindeki baskıyı azaltıp azaltmayacağı ise Şubat ayının son günlerinde netleşecek.

