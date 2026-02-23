Winvest — Bitcoin investment
ALTCOIN

Altcoin’lerde 317 Milyon Dolarlık Baraj Patlıyor: Bu Hafta Cüzdanlar Şişecek

Özet

  • 23 Şubat - 2 Mart arasında 317 milyon dolarlık kripto paranın kilit açılışı olacak.
  • SUI ve JUP tek seferlik kilit açılışlarında, RAIN ise doğrusal dağıtımda başı çekiyor.
  • Toplam 15 farklı altcoin projesinde milyonlarca dolarlık yeni arz piyasaya dahil olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Tek Seferlik Devasa Kilit Açılışları ve Piyasa Etkisi

Token ekonomisinin en kritik dönemeçlerinden biri olan “cliff” yani uçurum tipi kilit açılışları, bu hafta Sui (SUI) ve Jupiter (JUP) gibi popüler altcoin projelerinde yoğunlaşıyor. Tokenomist verilerine göre, belirtilen tarihler arasında sekiz farklı projede 5 milyon doların üzerinde tek seferlik varlık serbest kalacak. Listenin en başında 42,35 milyon dolarlık değeriyle SUI yer alırken, onu 38,12 milyon dolarlık hacimle JUP takip ediyor. Bu süreçte serbest kalan miktarların düzeltilmiş arz içerisindeki payı, projenin fiyat istikrarı açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Grass (GRASS) projesindeki açılışın, arzın yüzde 13,86 gibi yüksek bir oranına denk gelmesi piyasa yapıcıların dikkatini çekiyor.

H, XPL, EIGEN, KMNO ve SVL altcoin’lerin de bu büyük ölçekli serbest bırakma operasyonunun diğer önemli aktörleri arasında bulunuyor. Toplamda 130 milyon doları aşkın varlığın tek bir zaman diliminde piyasaya dahil olması, yatırımcı stratejilerini doğrudan etkiliyor. H projesi 17,19 milyon dolarlık, EigenLayer (EIGEN) ise 6,65 milyon dolarlık kilit açılışıyla takvimde yerini almış durumda. Bu operasyonlar, varlık sahiplerinin ve potansiyel alıcıların işlem hacimlerini nasıl yöneteceği konusunda belirleyici bir rol üstleniyor.

Doğrusal Dağılımlar ve Likidite Akışı

Haftalık takvimin ikinci ayağını oluşturan “linear” yani doğrusal kilit açılışları, piyasaya daha yaygın ve sürekli bir arz girişi sağlıyor. Bu kategoride Rain (RAIN) projesi 90,58 milyon dolarlık devasa değeriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Günlük 1 milyon dolar barajını aşan bu dağılımlarda Cloud (CC) 30,82 milyon dolar, TRUMP ise 21,45 milyon dolarlık toplam hacimle listeleniyor. Doğrusal dağılımlar, ani şok etkisinden ziyade zamana yayılan bir arz baskısı oluşturmasıyla biliniyor.

Worldcoin (WLD), River (RIVER), Dogecoin (DOGE) ve ASTER gibi altcoin projeleri de günlük periyotta yüksek tutarlı varlıkları serbest bırakmaya devam edecek. Özellikle WLD tarafındaki 14,32 milyon dolarlık ve RIVER cephesindeki 9,98 milyon dolarlık akışlar, dolaşımdaki arzı hissedilir şekilde artıracak. Listenin alt sıralarında yer alan DOGE ve ASTER, sırasıyla 9,24 milyon dolar ve 7,15 milyon dolarlık değerlerle haftalık tabloyu tamamlıyor. Toplamda 317 milyon doların üzerindeki bu devasa rakam kripto para piyasasındaki likidite döngüsünün ne kadar büyük bir ölçekte olduğunu kanıtlıyor.

