Altcoin’lerde 317 Milyon Dolarlık Baraj Patlıyor: Bu Hafta Cüzdanlar Şişecek

Kripto para piyasasında önümüzdeki yedi günlük süreçte yatırımcıların gözü kulağı Tokenomist verilerine çevrildi. 23 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan devasa kilit açılışları toplamda 317 milyon doları aşan bir tasfiye dalgasını borsalara taşımaya hazırlanıyor. WuBlockchain tarafından görselleştirilen bu tablo hem tek seferlik hem de doğrusal dağılımlarla kripto para dünyasında hareketli bir haftanın kapılarını aralıyor.