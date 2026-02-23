Kripto Para Piyasasında Kara Pazartesi: İşte Düşüşü Tetikleyen O Olay

Küresel finans piyasaları, ABD’den gelen yeni gümrük vergisi haberleriyle sarsılırken kripto paraları son ayların en sert geri çekilmelerinden birini yaşıyor. Bitcoin’in 65.000 dolar seviyesinin altına sarkmasıyla derinleşen satış dalgası, Ethereum ve XRP gibi dev projelerde milyarlarca dolarlık değer kaybına yol açtı. Yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonlardan hızla kaçtığı bu süreçte, makroekonomik belirsizlikler dijital varlık ekosistemini kısa süreli bir kaosun eşiğine getirdi.

Gümrük Vergisi Şoku ve Tasfiye Dalgası

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya atılan %15 oranındaki ithalat vergisi önerisi, enflasyonist baskıları tetikleme potansiyeli nedeniyle piyasalarda soğuk duş etkisi yarattı. Yatırımcılar, bu hamlenin tüketici fiyatlarını artırarak Federal Rezerv’in faiz indirim sürecini sekteye uğratacağından endişe duyuyor. Makroekonomik düzlemdeki bu değişim, risk iştahını bıçak gibi keserken Bitcoin öncülüğünde başlayan satışlar zincirleme bir reaksiyona dönüştü.

Piyasadaki panik havası sadece spot satışlarla sınırlı kalmadı; türev işlemler tarafında adeta bir temizlik operasyonu gerçekleşti. Son 24 saat içinde 500 milyon doları aşkın uzun pozisyonun tasfiye edilmesi, fiyat düşüşlerini daha da hızlandırdı. Bitcoin tek başına 220 milyon dolarlık bir yıkıma sahne olurken, Ethereum ve XRP cephesinde de zorunlu kapanışlar milyarlarca dolarlık piyasa değerini sildi süpürdü.

Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin “Aşırı Korku” bölgesine gerilemesi, trader topluluğundaki iyimserliğin yerini derin bir kaygıya bıraktığını gösteriyor. 68.000-69.000 dolar direncini aşamayan Bitcoin, destek seviyelerinin birer birer kırılmasıyla savunmasız kaldı. Mevcut tabloda piyasa katılımcıları, kurumsal alıcıların hangi noktada devreye gireceğini ve makro verilerin kripto paralar lehine ne zaman döneceğini merakla bekliyor.

Ethereum ve XRP Cephesinde Kritik Eşikler

Ethereum, Bitcoin ile kıyaslandığında çok daha kırılgan bir görüntü sergileyerek 1.900 dolar sınırının altına geriledi. Sürekli olarak daha düşük zirveler yapan fiyat yapısı, altcoin piyasasının liderinde yapısal bir bozulmaya işaret ediyor. 1.950 dolarlık pivot seviyesinin kaybedilmesiyle birlikte 1.850 dolarlık destek bölgesi ana savunma hattı haline geldi. Eğer bu bölge de korunamazsa, 1.800 dolar seviyesine kadar uzanan bir boşluğun oluşması muhtemel görünüyor.

Benzer bir karamsarlık, haftalardır alçalan kanal içerisinde sıkışan XRP grafiklerinde de okunuyor. 1,50-1,70 dolar aralığındaki direnç bölgesinden gelen satışlar, varlığı 1,30 dolardaki talep bölgesine kadar itti. Bu seviye, geçmişte tepki alımlarının geldiği bir nokta olsa da, genel piyasa eğilimi aşağı yönlü kaldığı sürece 1,25 dolar seviyesindeki likidite kümelenmesi ciddi bir mıknatıs görevi görebilir.

Kripto paraların kaderi şu an tamamen makro politikalardan gelecek sinyallere ve Bitcoin’in 64.000 dolar civarında tutunma yeteneğine bağlı durumda. 66.000 dolar üzerinde kalıcı bir kapanış gelmediği sürece, her yükseliş çabası içeride kalan yatırımcıların satış baskısıyla karşılaşacaktır. Volatilitenin tavan yaptığı bu dönemde, teknik desteklerin gücü piyasanın orta vadeli yönünü tayin edecek.