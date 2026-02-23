Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin Borsalarındaki Akışlarda Profesyonel ve Orta Ölçekli Yatırımcı Davranışında Değişim Dikkat Çekiyor

Özet

  • Bitcoin’de orta ölçekli yatırımcı girişlerinde belirgin bir azalma yaşanıyor.
  • Kısa vadeli yatırımcıların gerçekleşmemiş zararları tarihsel olarak dikkat çekici boyutta.
  • Piyasa, stresli bir ortamda yatırımcı davranışında değişim sinyalleri veriyor.
Bitcoin’de son dönemde borsa akış verilerinde öne çıkan yapısal bir değişim gözleniyor. 66.000 doların üzerinde yatay seyrini sürdüren Bitcoin’de, özellikle Binance borsasında orta ölçekli yatırımcılardan gelen girişlerin 2017 yılından bu yana görülmeyen seviyelere indiği bildirildi. Bu gelişme, kripto piyasasını yakından izleyen oyuncuların stratejilerinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

İçindekiler
1 Orta Ölçekli Yatırımcıların Binance’e BTC Girişi Sert Düştü
2 Kısa Vadeli Yatırımcı Stresinde Tarihi Zirve
3 Yapısal Gelişmeler ve Eşzamanlı Dinamikler

Orta Ölçekli Yatırımcıların Binance’e BTC Girişi Sert Düştü

Binance borsasına ait yatırımcı büyüklüklerine göre ayrıştırılan BTC giriş grafikleri, profesyonel ve orta segmentte yer alan yatırımcıların davranışlarında net bir değişim olduğunu gösteriyor. 6 Şubat’ta orta büyüklükteki yatırımcı girişleri 12.600 BTC düzeyindeyken, bu miktar 22 Şubat’ta yaklaşık 2.990 BTC’ye geriledi. Son yedi yılın en düşük BTC yatırma eğilimi olarak öne çıkan bu tablo, fiyatların sert bir düşüş yaşamamasına rağmen yatırımcı davranışlarındaki değişime bağlanıyor. Daha önce benzer rakam en son Kasım 2017’de görülmüştü. Bu derece sert giriş azalmaları genellikle satış isteğinin düştüğüne ya da elde tutma eğiliminin yükseldiğine işaret ediyor.

Kısa Vadeli Yatırımcı Stresinde Tarihi Zirve

Diğer taraftan, kısa vadeli yatırımcıların maruz kaldığı zararı ölçen STH MVRV Z-Score metriği ise dip bölgede bulunuyor. Bu gösterge, yakın zamanda alım yapan yatırımcıların gerçekleşmemiş kâr ve zarar eğilimlerini geçmiş ortalamalarla kıyaslayarak aşırı stres seviyesini ortaya koyuyor. 22 Şubat itibarıyla bu skor -2,26 ile tarihsel negatif aralığın derinlerinde seyrediyor.

Geçmişte kısa vadeli yatırımcı zararlarının bu kadar belirginleştiği dönemler, genellikle düzeltme sürecinin son evrelerinde görülüyor. Özellikle Nisan 2025’te bu seviyeye yaklaşan bir skor, o dönem Bitcoin’in yerel taban oluşturduğu zaman dilimine denk gelmişti. Şimdiki seviyenin daha da negatif olması, mevcut stresin boyutunu vurguluyor.

Yapısal Gelişmeler ve Eşzamanlı Dinamikler

Bitcoin ekosisteminde iki ayrı dinamiğin aynı anda geliştiği aktarılıyor. Birincisi, orta ölçekli yatırımcıların Binance’e BTC yatırma hızının ciddi biçimde azalması. İkincisi ise kısa vadeli yatırımcıların gerçekleşmemiş zararlarının tarihsel zirveye çıkması. Genellikle bu iki gösterge bir arada gerçekleştiğinde, piyasada dirençsiz yatırımcıların pozisyonlarını şimdiden azalttığına işaret ediliyor. Bu durum, geçmiş döngülerde düzeltme evrelerinin sonlarına doğru gözlenmişti.

Bu gelişmelerin, yaklaşan bir dip anlamına gelmediği ancak piyasa ortamına dair önemli bir fotoğraf sunduğu ifade ediliyor. Fiyatların 66.000 dolar üzerindeki seyrini koruması, yukarıdaki yapısal göstergelerle birleştiğinde, volatilitenin ve yatırımcı psikolojisinin sinyallerini güçlendiriyor.

Yatırım sosyal psikolojisinin ve borsalardaki BTC akış gidişatının önümüzdeki günlerde nasıl değişeceği ise piyasadaki belirsizliğin temel başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Gözler, orta segment yatırımcıların yeniden harekete geçip geçmeyeceği ve kısa vadeli yatırımcı stresinin azalıp azalmayacağı üzerinde olacak.

Veriler, Bitcoin’in yüksek stres altında fakat davranışsal olarak farklılaşan bir sürece geçtiğine işaret ediyor. Bu tür bir ortamda istikrar olasılığının arttığı görülse de, kesin bir doğrulama bulunmuyor.

Kısacası, Bitcoin piyasası mevcut koşullarda hem yatırımcı davranışları hem de algı açısından, özellikle orta segment ve kısa vadeli katılımcıların hareketleriyle yeni bir sürece girmiş durumda.

