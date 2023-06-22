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XRP boğaları, başlangıçta Bitcoin fiyatının 28 bin dolara yükselmesiyle tetiklenen piyasa genelindeki ani toparlanmaya ayak uydurmaya başladı. Sınır ötesi ödemelere güç veren XRP, son 24 saatte yüzde 3,7 değer kazanarak haftalık yükselişini yüzde 6,6’ya çıkardı. XRP boğalarının bu agresif hamlesi devam edecek olursa 27 milyar dolarlık piyasa değerine sahip altıncı en büyük kripto para, bir fincan kulp formasyonu geliştirebilir ve 0,76 dolara kadar bir kırılma yaşayabilir. Ancak, XRP fiyatının yüzde 39,5’lik kırılmanın önünü açmak için önce 0,55 dolarlık direnci geçmesi gerekiyor.

Ripple, Singapur’da Büyük Ödemeler Kurumu Lisansı Aldı

Ripple, yaklaşık üç yıldır bir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) açtığı davada dikkat çekici bir mücadele ortaya koyarken varlığını ABD’nin dışına taşımaya devam ediyor. Şirket için son kilometre taşı, uluslararası Blockchain temelli ödeme ağının yaptığı Büyük Ödeme Kurumu Lisansı başvurusuna Singapur Para Otoritesi’nin prensipte onay vermesiyle ulaşıldı.

Ripple, prensipte aldığı bu onay ile metropol devlet içinde yetkili dijital ödeme token çözümleri ve teklifleri sunmasını sağlayacak. Ripple’dan yapılan duyuruya göre lisans aynı zamanda şirketi kripto para destekli Talep Üzerine Likidite (ODL) hizmetinin müşteri kullanımını genişletme yetkisi de verecek. Şirket bu hizmeti, finansal kurumların XRP‘yi aracı para birimi olarak kullanarak gerçek zamanlı olarak küresel çapta fon transfer etmelerini kolaylaştırmak için kullanıyor.

Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, prensipte alınan onayına ilişkin yaptığı açıklamada Singapur’un kripto paraların inovasyonunu ve gerçek dünyadaki faydasını ve küresel finansal sisteme faydalarını tanımak için net kurallar belirlemede küresel bir lider olmaya devam ettiğini söyledi.

Ripple’ın Singapur’a girişi, SEC gibi ABD’li düzenleyici kurumlarıyla gergin bir ilişkinin ortasında gerçekleşti. Garlinghouse, SEC’in uygulamaya yönelik düzenleme yaklaşımının ABD’de inovasyonu engellemeye dönük bir hamle olduğuna inanıyor. Ripple CEO’su, SEC’in açtığı davanın ötesinde, bir kez daha net bir düzenleme ve lisanslama çerçevesi çağrısında bulundu.

XRP Fiyatı Fincan Kup Formasyonunun Kırılımının Eşiğinde

XRP fiyatı bir kez daha 0,5 dolar direncini geçerek 0,5097 dolardan işlem görüyor. Popüler altcoin için şu anda ena z dirençli yol yukarı yönlü. Fiyat grafiğinde oluşan fincan kulp formasyonu XRP’nin geri dönüşü olmayan noktaya giderek yaklaştığı anlamına geliyor. Diğer bir deyişle bu fincan kulp formasyonunun direncinin kırılmasıyla çalışmasıyla XRP fiyatı 0,76 dolara kadar çıkabilir. Formasyonun tetiklenmesi ile 0,76 dolara ulaşılması büyük bir arzu ile beklenen 1 dolar direncinin ulaşılmasına neden olabilir. Dahası, 0,55 dolardan yaklaşık yüzde 40’lık büyüklükteki böyle bir kırılma altcoin’e daha fazla yatırımcıyı çekebilir ve FOMO oluşturabilir.

Öte yandan Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesinden gelen satın alma sinyali, yükseliş görünümüne güvenilirlik katıyor. Henüz XRP’de aldığı alım yönlü pozisyonlarını büyütmemiş olan yatırımcılar, ek alımlar yapmadan önce mavi renkli MACD çizgisinin kırmızı renkli sinyal çizgisinin üzerine çıktığından emin olmak istiyor olabilirler.

XRP fiyatı, 200 günlük EMA, 100 günlük EMA ve 50 günlük EMA‘dan başlayarak uygulanan hareketli ortalamaların üzerinde rahatça otururken, çok daha güçlü bir hafta sonu yaşamasını ummak son derece makul görünüyor.

Günlük grafikte gözlemlenen Para Akışı Endeksi (MFI), şu anda XRP piyasasına giren paranın çıkan paradan çok daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, önümüzdeki birkaç gün içinde ralli yaşanması için mükemmel bir dönemde olunduğunu gösteriyor.