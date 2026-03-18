Yeni Zelanda’da Tokenizasyon: Orta Doğu’dan Gelen Altın Talebine Farklı Bir Yaklaşım

Şubat 2026’da altının ons fiyatı 5.000 dolar sınırını aşarken, İran’daki çatışmalar nedeniyle Dubai üzerinden fiziksel altın sevkiyatında önemli aksamalar yaşandı. Dubai’nin, küresel düzeyde altın ticaretinin ana transit noktalarından biri olarak öne çıktığı biliniyor. O dönemde bölgedeki bazı yatırımcılar, likiditeye ihtiyaç duyduğu için altın varlıklarını elden çıkarmak zorunda kaldı. Lojistik sıkıntılar yüzünden Dubai’de altın fiyatında dönemsel indirimin oluştuğu gözlemlendi.

Fiziksel Altındaki Operasyonel Engeller

Fiziksel altın yatırımı, çoğu zaman ilave maliyetler ve çeşitli operasyonel riskler içeriyor. Alım sırasında spot fiyatın genellikle yüzde 2 ile 5 arasında bir primle işlem görmesi, ek olarak depolama, sigorta ve aralıklı analiz ücretleri, uzun vadede yatırımcının getirilerini aşağı çekebiliyor. Yüzlerce kilogram altını kasalarda tutan bir aile ofisi için bu masraflar, zamanla önemli bir yük haline gelebiliyor.

Sınır ötesi altın transferleri, genellikle gümrük bildirimleri, sigorta ve özel lojistik gerekliliklerle, kimi zaman da resmi izinlerle yürütülüyor. Ancak kriz zamanlarında, örneğin 2026 başında Dubai’de yaşananlar gibi, bu süreçler tamamen aksayabiliyor. Altının likiditesindeki sınırlılık da önemli: Londra Good Delivery tipi 400 ons ağırlığındaki bir külçe, parça parça satılamıyor veya teminat olarak kısmen devredilemiyor.

Bölgeden çıkan altının çoğu, Londra, Zürih gibi Batı merkezli kasalarda saklanıyor. Batılı hükümetlerin son yıllarda uyguladığı varlık dondurma ve yaptırım adımlarının ardından, siyasi riskten korunmak amacıyla yapılan depolamanın, farklı bir hukuki risk oluşturduğu değerlendiriliyor.

Tokenize Altın: Yeni Nesil Çözüm

Tokenizasyon; fiziksel altının yeni bir hukuki ve teknolojik çerçeveyle dijital ortamda temsil edilmesini sağlıyor. Her bir token, belirli miktarda fiziksel altına (genellikle bir ons) karşılık geliyor ve denetimli kasalarda koruma altında tutuluyor. Böylece, varlık sahibi hem fiziksel sahibi olarak kalıyor hem de token’a bağlı olarak varlığını on-chain ortamda, dünyanın her yerine birkaç dakika içinde aktarabiliyor. Böyle bir yapı, bankalar ve aracı kurumlar dışında da işlem yapılmasına imkân veriyor.

Dünya Altın Konseyi’nin son dönemde yayınladığı analizlere göre, tokenize edilmiş, tahsisli altın varlığı ile likiditesi yüksek “paper gold” arasındaki dengenin bu teknolojiyle kurulabildiği vurgulanıyor. Ayrıca, sofistike yatırımcılar için programlanabilirlik de önemli: Tokenize altın, merkeziyetsiz finans platformlarında teminat olarak gösterilebiliyor ve akıllı kontratlara dahil edilerek daha fonksiyonel biçimde kullanılabiliyor.

Tokenize altın ürünleri arasında PAX Gold ve Tether Gold hali hazırda milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaşmış durumda. Ancak bunların çoğu, ABD ya da İngiliz Virgin Adaları gibi Batı hukuku ile regüle edilen coğrafyalarda bulunuyor.

Yeni Zelanda’nın Konumu ve GoldNZ Örneği

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Mart 2025’teki yatırımcı zirvesinde ülkesinin jeopolitik istikrara ve finansal şeffaflığa sahip olduğunu vurguladı. OECD üyesi olan ve İngiliz hukuku sistemini benimseyen bu ülke, Batı merkezli risklerden uzak, “orta kıyı” (midshore) bir finans merkezi olarak öne çıkıyor.

2026’da Yeni Zelanda’da kayıtlı dijital varlık şirketi Techemynt, tamamen tahsisli fiziki varlıklara dayalı GoldNZ ve SilverNZ ürünlerini kamuoyuna sundu. GoldNZ token’ı, Commonwealth Vault tarafından saklanan ve yatırımcıya ait olan bir ons altını temsil ediyor. Tüm işlemler, ülkenin kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine uygun şekilde yürütülüyor. Tokenlar, istenildiği anda fiziksel altın olarak da çekilebiliyor ve ikincil piyasalarda işlem görebiliyor.

Aynı şirketin, tamamen Yeni Zelanda dolarına dayalı stablecoin’i NZDS ile dijital varlık pazarındaki regulasyonlara uygun altyapı geliştirme konusundaki tecrübesi dikkat çekiyor. Ayrıca, Yeni Zelanda Mali Piyasalar Kurumu 2025 yılında yayımladığı bir dokümanda, finansal piyasalarda tokenizasyonun gelişimini ele aldı. Böylece ülke, bu alandaki hukuki çerçeveyi sürekli güncel tutma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

Gulf bölgesi yatırımcıları için, hükümetlerin de teşvik ettiği blockchain tabanlı varlıkların benimsenme süreci, artık ulusal politika seviyesine taşınmış durumda. Aynı zamanda, bölgedeki yatırımcıların, Batı finans sisteminden bağımsız alternatif arayışlarının da öne çıktığı gözlemleniyor. Yeni Zelanda, jeopolitik olarak tarafsız konumu ve regülasyona verdiği önemle dikkat çekiyor.