RedotPay, ABD Halka Arzı Öncesi 150 Milyon Dolar Fon Arayışında

Hong Kong merkezli stablecoin ödeme şirketi RedotPay, ABD’de gerçekleşmesi planlanan halka arz öncesinde 150 milyon dolar sermaye artırımı hedefliyor. Şirket, bu yeni finansman turunda değerlemesini 4 milyar dolar düzeyine çıkarmayı amaçlıyor.

Şirketin Finansal Yapısı ve Büyüme Stratejisi

RedotPay, geleneksel ödeme ağları üzerinden kripto paralarla yapılan harcamalara aracılık eden bir altyapı sunuyor. Son yıllarda büyümesini hızlandıran şirket, aralık ayında yıllık toplam ödeme hacmini 10 milyar dolara taşırken, yıllık bazda yüzde üç yüzü aşan bir büyüme grafiği yakaladı. Yıllık geliri ise 150 milyon doları aşıyor. RedotPay’in yatırımcıları arasında Coinbase Ventures ve Circle Ventures gibi kripto ekosisteminin önde gelen isimleri de yer alıyor. Şirket, bugüne kadar 194 milyon dolar büyüklüğünde yatırım aldı; son olarak Goodwater Capital liderliğinde 107 milyon dolarlık bir Seri B turu gerçekleştirdi.

Halka Arz Öncesi Hazırlıklar ve Riskler

RedotPay’in halka arz sürecinde JPMorgan, Goldman Sachs ve Jefferies’in liderliği üstleneceği belirtiliyor. Şirket için toplanan yeni fonun, uyum altyapısının güçlendirilmesi ve yeni pazarlara açılımda kullanılacağı belirtiliyor. Şirket, ABD’de halka açılma konusunda hazırlıklarını sürdürürken, son dönemde üst düzey yönetimde yaşanan değişiklikler de dikkat çekiyor. Son bir yıl içinde en az beş üst düzey yöneticinin ayrıldığı, uyum ekibinde de önemli değişiklikler yaşandığı aktarılıyor. Finans ekibinin başında ise halen kalıcı bir CFO bulunmuyor.

RedotPay’in finansal açıdan güçlü verilerine rağmen, şeffaflık ve yönetimsel istikrar alanında sorularla karşı karşıya olduğu görülüyor. Wall Street tarafında, kripto para şirketlerinin halka arzlarına yönelik incelemenin ve beklentilerin artık daha sıkı olduğu bir ortamda, RedotPay’in riskleri de göz önünde bulunduruluyor.

Şirketin mevcut yatırımcıları arasında yer alan Circle Ventures ve Coinbase Ventures, bugüne kadar hem altyapı hem de piyasa erişimi açısından RedotPay’e ciddi destek sağladı. Bu arka plana rağmen, yönetim kadrosundaki hareketlilik ve şirket yapısındaki dalgalanmalar yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Sektör Etkileri ve Beklentiler

RedotPay’in hedeflediği değerleme ile gerçekleşecek halka arz, stablecoin tabanlı ödeme sistemlerinin finans sektöründe giderek daha bağımsız ve önemli bir alan haline geldiğini gösteriyor. Sektör yorumcuları, böyle bir halka arzın geleneksel fintech şirketlerine yeni entegrasyon gereklilikleri getirebileceğini ve rekabeti artırabileceğine dikkat çekiyor.

RedotPay’in ABD’de halka açılması, kripto altyapı şirketlerine yönelik yatırımcı iştahının geri döndüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Halka arzın başarı ile tamamlanması durumunda, piyasada benzer hedefleri olan diğer kripto girişimleri için de önemli bir referans olması bekleniyor. Fakat yönetim ve uyum konularındaki soru işaretleri, yatırımcıların karar süreçlerinde belirleyici olacak.