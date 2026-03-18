Bitcoin 70.000 Dolar Seviyesini Korurken Fed Faizleri Sabit Bıraktı

ABD Merkez Bankası, Mart ayındaki toplantısında faiz oranını değiştirmeyerek federal fon hedef aralığını 3,50 ila 3,75 arasında bıraktı. Bu karar, art arda iki toplantıda maliyetlerde değişiklik yapılmaması anlamına geliyor. Son dönemde enflasyonun yüksek seyrettiği, istihdam piyasasının ivme kaybettiği ve Orta Doğu’da devam eden savaş ortamının ekonomiyi etkilediği bir dönemde, Bitcoin fiyatı 70.000 dolar sınırında kalmaya çalışıyor.

Fed’in Politika Kararı ve Piyasa Tepkileri

Federal Open Market Committee üyeleri arasında faizlerin aynı seviyede tutulması konusunda çoğunluk oluştu. Yalnızca bir üye, 25 baz puanlık bir indirim yönünde oy kullandı. Önceki hafta 76.000 dolara kadar yükselen Bitcoin fiyatı, Fed’in kararı sonrası 70.500 doların altına çekilerek son 24 saatte yüzde 3,6 düşüş gösterdi. Yatırımcılar artan enflasyon ve küresel belirsizliği fiyatlarken, anlık dalgalanmalar kripto piyasasına da yansıdı.

Enflasyon, Jeopolitik Gerilim ve Merkez Bankası Tutumu

Fed’in açıklamasında, enflasyonun halen yüksek seyrettiğine ve istihdam artışının zayıf olduğuna dikkat çekildi. Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 4,4’e çıktı. Banka yetkilileri, gelecekteki politika adımlarının tamamen veriler ışığında şekilleneceğini vurguladı. Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında enerji fiyatlarındaki artışa işaret etti ve bu yükselişte Orta Doğu’daki arz sorunlarının etkili olduğunu belirtti.

Powell, son haftalarda enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyon beklentilerinde yükseliş görüldüğünü, yaşanan gerginliklerin ekonomik etkilerinin henüz netleşmediğini ve verilerin dikkatle izleneceğini ifade etti.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar özellikle enerji fiyatlarını yükseltirken, çarşamba günü İsrail’in İran’daki South Pars doğalgaz sahasına saldırı gerçekleştirdiği haberleri sonrası Bitcoin ve ABD hisselerinde değer kaybı izlendi.

Fed’in “Mevcut ekonomik görünümde belirsizlik yüksek” ifadelerine yer verdiği toplantı metninde, Orta Doğu’daki gelişmelerin ABD ekonomisine etkilerinin belirsiz olduğuna vurgu yapıldı.

Faiz Beklentileri ve Küresel Piyasalar

Powell, tüketici fiyatlarındaki artışta tarifelerin de önemli rol oynadığını, uygulanmakta olan oranların ise bankanın nötr politika seviyesine yakın olduğunu belirtti. Powell ayrıca, merkez bankası bağımsızlığının fiyat istikrarı ve tam istihdam gibi çift hedef açısından önemini hatırlattı.

Piyasa verilerine göre, faiz oranlarının düşük olduğu bir ortamda kripto paraların geleneksel varlıklara göre daha cazip hale geldiği ifade ediliyor.

Analistler, yükselen enerji maliyetleri, inatçı seyreden enflasyon ve artan jeopolitik riskler nedeniyle piyasa oyuncularının daha temkinli olduklarını ve riskli varlıklardan, özellikle Bitcoin gibi kripto paralardan bir miktar çıkış yaşandığını belirtiyor.

OPEC ham petrol fiyatı, İran’daki saldırı sonrası yüzde 3,8 artışla varil başı 107,38 dolara yükseldi. Buna karşın, Bitcoin haftalık bazda yüzde 1,6’lık değer kazancını koruyarak 70.000 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam etti. Piyasa katılımcıları, Powell ve Fed’in önümüzdeki dönemde vereceği olası para politikası sinyallerini dikkatle izlemeyi sürdürüyor.

Powell’ın Fed başkanlığı Mayıs ayında tamamlanacak ve Kevin Warsh’ın onaylanması halinde koltuğu devralması bekleniyor. Powell ise yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmaya yönelik bir planı olmadığını açıkladı.

Powell, yürütülen soruşturma tamamlanmadan kuruldaki görevini bırakma niyeti olmadığını belirtti.

Yazının hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 71.000 doların biraz üzerinde seyrediyor.