Trump Ailesi ile Bağlantılı Şirketler, Kurumsal Bitcoin Sıralamasında Üst Sıralarda

Eric Trump’ın kurucu ortakları arasında yer aldığı American Bitcoin, toplam Bitcoin varlığıyla Galaxy Digital’ı geride bırakarak küresel çapta halka açık şirketler arasında 16. sıraya yükseldi. Kuruluşun elinde, yaklaşık 491 milyon dolar değerinde 6.899 Bitcoin bulunuyor. American Bitcoin’in Bitcoin rezervi, Galaxy Digital’ın elindeki 6.894 Bitcoin’in beş adet üzerinde seyrediyor. Bu fark, her iki şirketin hazinesine yaptığı eklemeler ve yeni madencilik faaliyetlerine bağlı olarak kısa vadede değişebiliyor.

American Bitcoin’in Hızlı Yükselişi

2025 yılı Mart ayında, Hut 8’in çoğunluk hissesiyle kurulan American Bitcoin’in yönetiminde Eric Trump Kurucu Ortak ve Strateji Direktörü olarak görev yapıyor. Şirketin kuruluşundan bu yana, aktif madencilikten gelen üretim ve planlı bir birikim stratejisiyle hazine hızla büyüdü.

Madencilik Kapasitesinde Yeni Genişleme

American Bitcoin, kısa süre önce Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Drumheller’daki tesisinde kullanılmak üzere 11.298 ASIC madenci cihazı satın aldı. Bu cihazların devreye alınmasıyla firmanın madencilik kapasitesinin yaklaşık yüzde 12’lik bir artış göstermesi bekleniyor. Operasyonel altyapıdaki bu büyüme, doğrudan firmanın hazinesi için yeni Bitcoin üretimine katkı sağlıyor. Şirketin bu alımının, mevcut sıralamayı nihai bir hedef olarak görmediğine işaret ettiği belirtiliyor. Operasyonun ölçeği artarken, hazine verileri de sektör tarafından düzenli olarak izleniyor.

Galaxy Digital’ın ABD’deki Genişlemesi

Küresel ölçekte en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasında yer alan Galaxy Digital’ın sıralamada geriye düşmesi, şirketin kripto piyasalarındaki stratejilerini azalttığı anlamına gelmiyor. Galaxy Digital, Mart 2026’da tüm operasyonlarını ABD’ye taşıyarak Nasdaq’ta GLXY koduyla işlem görmeye başladı. Bu hamle, ABD sermaye piyasalarına erişimde yapısal bir değişim niteliği taşıyor.

14 Mart’ta Galaxy Digital’a bilinmeyen bir büyük yatırımcı tarafından yaklaşık 223 milyon dolar değerinde 3.146 Bitcoin transfer edildi. Bu transferin miktarı, şirketin sıralamadaki konumunu doğrudan değiştirebilecek nitelikte. Transferin, Galaxy Digital’ın büyük ölçekli kurumsal işlemlerde aktif rol oynamaya devam ettiğinin göstergesi olduğu vurgulanıyor.

Trump Ailesinin Kripto Varlıklarındaki Konumu

American Bitcoin’in ulaştığı bu yeni konum, Trump ailesiyle bağlantılı diğer bir veriyle dikkat çekiyor. Donald Trump’ın liderliğindeki Trump Media and Technology şirketinin hazinesinde 9.542 adet Bitcoin bulunuyor. DJT koduyla borsada işlem gören şirketin Bitcoin varlıkları, American Bitcoin’in üzerinde yer alıyor. Böylece Trump ailesiyle bağlantılı iki şirket, kurumsal Bitcoin sahipliğinde üst sıralarda yer alıyor.

American Bitcoin ve Trump Media’nın toplam Bitcoin varlığı 16.400 adedi geçiyor. Güncel piyasa fiyatlarıyla bakıldığında, Trump ailesiyle doğrudan ilişkili şirketlerin elindeki Bitcoin’lerin toplam değeri 1,1 milyar doların üzerinde. Bu büyüklük hem piyasa yapısı hem de olası siyasi etkiler açısından analiz ediliyor.