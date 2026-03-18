SEC, Nasdaq üzerindeki menkul kıymetlerin tokenlaştırılmasına onay verdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Nasdaq’ın belirli menkul kıymetlerin tokenlaştırılarak işlem görmesini sağlayan kural değişikliğini onayladı. Bu adım, blockchain teknolojisinin geleneksel borsa altyapısına entegrasyonu açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Tokenlaştırılmış menkul kıymetlerde yeni dönem

SEC’in onay verdiği düzenleme kapsamında, Russell 1000 Endeksi’ndeki hisse senetleriyle S&P 500 gibi büyük endeksleri izleyen borsa yatırım fonları, Nasdaq platformunda tokenlaştırılarak işlem görebilecek. Tokenlaştırılmış menkul kıymetler, orijinal hisse senetleriyle tamamen değiştirilebilir olacak ve aynı kodları, sembolleri ile hissedar haklarını taşıyacak. Yatırımcılar, tokenlaştırılmış varlıklarda oy kullanma, temettü alma ve şirketin artık varlıkları üzerinde hak sahibi olma gibi standart korumaları ve hakları koruyacak.

Altyapı ve kontrol mekanizması

Sistem, menkul kıymetlerin takas ve tokenlaştırma işlemlerini yürüten Depository Trust Company (DTC) üzerinden, bir pilot program olarak işletilecek. Piyasadaki katılımcılar, emir girişinde özel bir talimatla tokenlaştırılmış takas seçimi yapabiliyor. Belirlenen kriterlere uygun olmayan işlemler ise mevcut geleneksel şekilde sonuçlandırılacak. Nasdaq, tokenlaştırılmış ve geleneksel payların aynı emir defterine kaydedileceğini, fiyatlandırma ve öncelik açısından herhangi bir fark olmayacağını belirtiyor. Mevcut işlem altyapısı, emir türleri, seans uygulamaları ve veri akışında değişiklik olmayacak.

Regülasyon, gözetim ve bildirim süreçleri

Tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin gözetimi, Nasdaq ve Amerika Finansal Endüstri Düzenleme Kurumu (FINRA) tarafından, hem geleneksel hem yeni formda, aynı veri setiyle izlenecek. Borsa, hangi menkul kıymetlerin token olarak işlem göreceğini üyelerine önceden bildirecek ve yeni bir token aracı başlatmadan en az otuz gün önce duyuru yapacak. Takas süreci, güncel piyasa standartlarına uygun şekilde T+1 formatında sürdürülecek.

SEC, onay kararında düzenlemenin yatırımcıları korumak ve adil, düzenli piyasaların sağlanmasını amaçlayan yasal prensiplere uyduğunu açıkladı. Komisyon, her iki menkul kıymet türünün de haklar ve ayrıcalıklar bakımından bire bir aynı olması gerektiğine vurgu yaptı. Böylece, değer farklılaşmasının ve koruma açıklarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Pilot program aracılığıyla DTC, blockchain tabanlı varlık ticaretinin kontrollü şartlarda test edilmesine imkan tanıyor. Uygulama, piyasa riskini artırmadan düzenlenmiş bir ortamda sürdürülecek.

Ayrıca, Nasdaq kısa süre önce dijital varlık borsası Kraken’in çatı şirketi Payward ile bir iş birliği başlattı. Bu iş birliği ile geleneksel piyasa varlıkları ve blockchain ağları arasında tokenlaştırılmış payların ticareti, Payward’ın xStocks platformu üzerinden işleme açılacak.

Nasdaq, farklı tokenlaştırma yöntemlerinin de gündeme gelebileceğini ancak bu tür uygulamaların SEC’e ayrı başvurularla sunulacağını açıkladı.