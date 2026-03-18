Kraken’ın Halka Arz Planı Zor Piyasa Koşulları Nedeniyle Askıya Alındı

Kripto para borsası Kraken, ABD’de halka arz (IPO) sürecini mevcut piyasa koşullarının uygun görülmemesi nedeniyle geçici olarak durdurdu. Kasım 2025’te şirketin 20 milyar dolarlık değerleme üzerinden yürüttüğü finansman turunda Citadel Securities’in de aralarında bulunduğu yatırımcılardan 800 milyon dolar toplandı. Halka arz başvurusu o dönemde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na gizli şekilde yapıldı.

Halka Arzın Zamanlaması Değişti

Şirket ilk etapta 2026’nın ilk çeyreğinde hisselerini borsada işleme açmayı hedeflemişti. Bu süre zarfında beklenen halka arz gerçekleşmedi ve borsa yetkilileri IPO’nun rafa kaldırıldığını açıkladı. Konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmazken, planların iptal edilmediği yalnızca süre kaydırıldığı vurgulandı.

Bu kararın arkasında kripto para piyasasındaki genel düşüş etkili oldu. Bitcoin, 2025 sonundaki zirve seviyelerinden uzaklaşarak 71.000 dolarda işlem görüyor. Yıl içinde fiyat 60.000 dolara kadar gerilemişti. İşlem hacmi ve varlık fiyatlarındaki oynaklık, bir borsanın gelirini doğrudan etkilediği için, azalan yatırımcı ilgisi ve değerlemedeki baskı halka arzı şu aşamada cazip kılmıyor.

2026’da şu ana kadar yalnızca BitGo halka açıldı ve şirketin hisse fiyatı kısa sürede yüzde 44 değer kaybetti. Sektör için önemli bir gösterge olan bu gelişme, benzer planlar yapan büyük şirketlerin de karar süreçlerini doğrudan etkiliyor.

Değerleme ve Yatırımcı Beklentisi

Kraken’ın Kasım 2025’teki finansman turunda ulaştığı 20 milyar dolarlık değerleme dikkat çekti. Citadel Securities’in bu turda 200 milyon dolarlık yatırım yapması, şirkete olan güveni ve kurumsal desteği ortaya koydu. Ancak, halka arzın özel finansman turunda belirlenen değerin altında gerçekleşmesi ihtimali bazı soru işaretleri oluşturuyor. Özellikle kurumsal yatırımcılara dönük güven ortamı ve borsanın kendine çizdiği konumlandırma bu noktada önem kazanıyor.

Yönetim, piyasa koşulları düzelene kadar beklemenin mevcut paydaşlar için daha doğru bir yol olduğunu değerlendiriyor. Çünkü halka arzın ciddi bir değer kaybıyla gerçekleşmesi, stratejik hedeflerle uyumlu görülmüyor.

Önümüzdeki dönemde değerlemenin korunup korunamayacağı ise Kraken’ın kontrolü dışında gelişen birçok unsura bağlı. İşlem hacimleri, Bitcoin’in fiyat hareketleri ve genel finans piyasalarındaki yatırım iştahı bu faktörler arasında öne çıkıyor. Şu an için bu göstergelerin olumlu yönde ilerlediği söylenemiyor.

Farklı İş Modelleri ve Süreçler

Sektördeki diğer bazı şirketler ise halka arz süreçlerine devam etmeyi planlıyor. BlackRock ile ortak çalışan tokenizasyon platformu Securitize, 2026 ikinci çeyrekte halka açılma hedefini henüz değiştirmediğini belirtti. Securitize’in geliri, perakende alım-satım hacminden çok kurumsal tokenizasyon ve gerçek dünya varlık altyapısı üzerinden sağlanıyor. Bu nedenle, iş modeli volatiliteye borsa kadar duyarlı değil.

Kraken’ın kararında öne çıkan ana nedenin zamanlama olduğu ifade ediliyor. Şirketin gerekli finansal kaynağı, geçmiş değerleme desteğini ve başvuru evrakını çoktan hazırlamış durumda olduğu aktarılıyor. Kararın esasen, piyasa ortamı izin verdiğinde geçmiş finansman turunda belirlenen değerlemeye yakın bir fiyatı savunacak koşulların oluşmasını beklemek olduğu vurgulanıyor.