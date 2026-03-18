Cardano fiyatı 0,29 dolar seviyesinde güçlü yükseliş sergiledi

Cardano (ADA), son 24 saatte yüzde 7 ila 9 oranında yükseliş kaydederek 0,29 dolar civarında işlem görüyor. Artan işlem hacmiyle birlikte gelen bu hareket, ADA’yı önemli bir teknik alana taşıdı. Kripto para dünyasında özellikle Ethereum’a alternatif olarak geliştirilen Cardano, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve blokzincir projelerinde sıkça yer buluyor.

0,30 dolar Direnci Gündemde

ADA, 0,30 dolar seviyesinde net bir direnç bölgesine yaklaşırken, daha önceki fiyat sıkışması bu alanda yukarı yönlü bir kırılımın zeminini hazırlamış durumda. Fiyatın kısa vadede daha yüksek dipler oluşturması, alım isteğinin arttığını gösteren teknik bir işaret olarak öne çıkıyor.

0,30 dolar seviyesinin aşılması halinde bir sonraki önemli direnç noktaları 0,338 ve 0,376 dolar bölgeleri olarak dikkat çekiyor. Öte yandan, bu seviye geçilemezse geri çekilmenin 0,25–0,26 dolar bandına kadar sürmesi olasılıklar arasında yer alıyor.

Kısa Vadeli Pozitif İşaretler ve Teknik Görünüm

Jesse Olson, ADA’nın kısa vadede olumlu sinyaller sergilediğine dikkat çekiyor. Analize göre fiyat grafiğinde pozitif uyuşmazlık, trend çizgisi kırılımı ve daha yüksek bir dip oluşumu öne çıkıyor.

Kısa vadede olumlu işaretler öne çıksa da, Cardano’nun genel piyasa yapısı hâlâ aşağı yönlü eğilimi sürdürüyor. Bu nedenle, mevcut yükselişin bir düzeltme hareketi olma ihtimali göz ardı edilmiyor.

Diğer yandan, teknik analist R4 XBT, ADA’nın günlük grafikte kilit seviyeleri yeniden kazandığına ve MA70 göstergesinin yukarı yönlü kıvrılmaya başladığına dikkat çekiyor. Fiyat 0,2803 direncini yukarı kırarken, MA50’nin hâlen direnç olarak çalıştığı, MA200’ün ise uzun vadeli önemli bir bariyer olarak 0,50 dolarda yer aldığı ifade ediliyor.

0,2518 ve 0,2803 dolar destek seviyeleri

0,22 dolar ana destek ve geçersiz kılma noktası

0,30, 0,338 ve 0,376 dolar direnç bölgeleri

Günlük kapanışta 0,30 dolar üzerinde kalınması ve hacmin artması, yukarı yönlü senaryoyu kuvvetlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor.

Ekosistemde Artan Aktivite ve Uzun Vadeli Perspektif

BSCN tarafından paylaşılan verilere göre, Cardano ekosistemindeki faaliyetler önemli oranda arttı. İşlem hacmi yüzde 98 yükselirken, DeFi projelerinde kilitli toplam değer 12 gün içerisinde yüzde 23,5 oranında büyüdü. Ayrıca, ağ üzerinde Wanchain ile yapılan çapraz zincir transferlerinde 80 milyon dolar üzerinde giriş yaşandığı ve Circle destekli USDCx stabilcoin’in entegre edildiği bildirildi.

Bu gelişmeler, Cardano’nun likidite çekme, DeFi kullanımını artırma ve stabilcoin entegrasyonlarında ilerleme sağladığına işaret ediyor. Güçlenen ağ temelleri ise fiyatın toparlanma süreçlerinde daha istikrarlı seyretmesini destekliyor.

Makro Görünüm: Karar Aşamasında Piyasa

Celal Kucuker’in analizine göre, ADA halen uzun vadeli alçalan bir kanal içinde fiyatlanıyor. Kısa vadeli iyileşmeye rağmen, eğer aşağı yönlü baskı geri dönerse 0,17–0,20 dolar bandının yeniden test edilmesi mümkün görülüyor. Uzun vadede ise kanaldan kalıcı bir çıkış, Cardano’yu 0,75 dolara kadar taşıma potansiyeli sunuyor. Fakat kısa vadede hem yükselişin devamı hem de satış baskısı senaryoları aynı anda gündemde kalmaya devam ediyor.