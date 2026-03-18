Güney Kore Merkez Bankası, Dijital Won Pilotuna İki Banka Daha Ekledi

Güney Kore Merkez Bankası, dijital won projesinin pilot uygulamasına Kyongnam Bank ve iM Bank’ı da dahil ederek ticari banka katılımcı sayısını dokuza yükseltti. Dijital won ile yapılan bu çalışmalar, projenin ikinci fazına geçerken gerçek dünyada geniş çaplı uygulamalara odaklanıyor.

Pilotun Yeni Aşamasında Test Edilenler

İlk faz, dijital para altyapısının teknik temellerini oluşturdu. İkinci faz ise, pilotun operasyonel ölçekte yürütülüp, ilk aşamada ele alınmayan belirli kullanım senaryolarının test edilmesini amaçlıyor. En önemli hedeflerden biri, devlet hazinesinden sağlanan 110 trilyon wonluk sübvansiyonun dijital mevduat tokenları üzerinden dağıtılması. Merkez Bankası, bu yöntemle dağıtılan fonların şeffaf biçimde ve amacına uygun harcanmasını sağlamayı planlıyor. Programlanabilir para, bu tür amaç odaklı harcama koşullarını uygulamaya imkân tanıyor.

Pilotun bir diğer temel hedefi ise işlem ücretlerini düşürmek. Hem büyük ölçekli işletmelerin hem de küçük esnafın dijital para ile ödeme kabul edip edemeyeceği ve bunun maliyetleri kredi kartı altyapısına göre önemli ölçüde düşürüp düşürmeyeceği inceleniyor. Özellikle küçük ölçekli şirketler için kredi kartı komisyonları kârlılık üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor.

Bu aşamada ayrıca, kullanıcıdan kullanıcıya direkt transferler de ekleniyor. Daha önce denemelerde tam olarak uygulanmayan bu özellik, dijital won’ın perakende ödemelerde daha işlevsel bir araç hâline gelmesini hedefliyor.

Geleceğe dönük bir başka adım da yapay zeka temsilcileriyle entegrasyon denemeleri oldu. Pilot sürecinde, dijital won ile ödemeleri bağımsız olarak yapabilen otonom AI agent’lar test ediliyor. Bu kullanım henüz erken aşamada ve ticari yolu kesinleşmiş değil ancak bankanın bugünkünden öte altyapıya hazırlandığına işaret ediyor.

Dokuz Banka ve 100 Bin Katılımcı

Pilot proje kapsamındaki bankalar arasında şu kurumlar yer alıyor: KB Kookmin, Shinhan, Woori, Hana, NH Nonghyup, IBK Industrial, BNK Busan, Kyongnam Bank ve iM Bank. Gerçek işlemler, seçili 100 bin katılımcı ile 2026’nın ilk yarısına kadar devam edecek.

Kyongnam ve iM Bank’ın katılımıyla yalnızca sayısal bir artış değil, uygulamanın bölgesel ve müşteri çeşitliliği açısından testi de sağlanıyor. Bu bankaların dahil edilmesiyle, büyük ulusal bankalara göre farklı müşteri profilleri ve altyapılar pilot uygulamada değerlendirilmiş oluyor. Böylece, çeşitlenen veriler yoluyla pilotun işlevselliği daha geniş biçimde ölçülebilecek.

Düzenleyici Arka Plan ve Hızlanan Proje

Dijital won pilotunun kapsamının genişlemesinde ülkenin dijital varlık düzenlemesiyle ilgili yaşanan belirsizlikler etkili oldu. Güney Kore’nin Dijital Varlık Temel Yasası üzerinde düzenleyiciler arasında özellikle sabit kripto para ihracı konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Yasama sürecindeki bu gecikme, dijital finans altyapısında bir boşluk oluşturmuş durumda.

Merkez Bankası, bu boşluğa karşılık olarak bankalar aracılığıyla çıkarılan mevduat tokenlarının ticarileşmesini hızlandırıyor. Toptan merkez bankası dijital para altyapısı üzerine inşa edilen mevduat tokenları, özel şirketlerce çıkarılan stabilcoin alternatiflerine göre daha sıkı denetim ve kontrol imkânı sunuyor. Pilot uygulamanın ilerlemesiyle birlikte, Merkez Bankası dijital ödemelerde kendi altyapısını ülke genelinde standart haline getirmeyi hedefliyor.

Merkez tarafından yürütülen bu yaklaşım, piyasaya sunulacak stabilcoin’lerin nihai yasal çerçevesi belli olmadan önce kendi merkezli bir dijital para sistemini ön plana çıkarma stratejisi olarak değerlendiriliyor.