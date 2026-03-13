SEC, Tokenize Menkul Kıymetler için Sınırlı Bir Muafiyet Üzerinde Çalışıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin kontrollü şekilde işlem görebilmesi için sınırlı bir muafiyet üzerinde çalışıyor. Bu gelişme, kurumun blokzincir tabanlı finans uygulamaları konusunda somut adımlar atma sürecine geçtiğinin en açık işareti olarak değerlendiriliyor.

Muafiyet Girişiminin Ayrıntıları

SEC Komiseri Hester Peirce, geliştirilen çerçevenin dar kapsamlı ve yatırımcı korumalarını ön planda tutacak şekilde biçimlendirildiğini ifade etti. Çalışmanın amacı, sektöre geniş bir serbesti tanımak yerine belirli koşullara bağlı, aşamalı muafiyetlerle ilerlemek. Komisyonun Yatırımcı Danışma Komitesi’nin de yönlendirmesiyle bu yaklaşım benimsendi. Yapılması planlanan işlemlerde, işlem hacmi ve alınıp satılabilecek menkul kıymet türleri gibi alanlarda sıkı sınırlar uygulanacak. Ayrıca muafiyet kapsamında, ihraççıların transfer ajanları aracılığıyla token sahiplerinin kayıtlarını tutmaları gerekecek. Böylece kimlerin işlem yapabileceği konusunda düzenleyici otorite gözetimi sağlanacak. Sunulacak her bir muafiyet, kalıcı olmaktan ziyade, piyasaya olan etkilerinin gözlemleneceği kontrollü birer deney niteliğinde olacak. SEC Başkanı Paul Atkins de Yatırımcı Danışma Komitesi toplantısında girişime destek verdiğini belirtti ve kurumun bu muafiyetleri yakın dönemde masaya yatırarak uzun vadeli bir takvim oluşturmayı planladığını dile getirdi.

Komisyonun Yasal Düzenlemelerle İlgili Yaklaşımı

Peirce’in işaret ettiği muafiyet, aslında SEC’in kripto varlıklara yönelik yaklaşımda genel bir revizyonun parçası olarak gündeme geliyor. Peirce, şirketlerin kamuya açıklama yükümlülükleriyle ilgili olarak, zorunlu raporlama standartlarının gereğinden karmaşık hale gelmesinin bilgilendirme işlevini zayıflatabileceğini savundu. Bu görüş, ilerleyen dönemde kamuya açıklama düzenlemelerinin basitleştirilmesine yönelik bir adım olabileceğinin sinyalini veriyor.

Peirce ayrıca, tokenizasyon yoluyla işlem yapan varlıkların, aracı kurum ve takas kuruluşu gibi geleneksel finansal aracıların gerekliliğini ortadan kaldırabileceğini vurguladı. ABD’de menkul kıymet işlemlerinin aracı kurumlar ve merkezi saklama kuruluşları üzerinden yürütülmesi kuralı uzun yıllardır geçerli; ancak şeffaf, izin gerektirmeyen blokzincirlerde işlemler doğrudan ve eş zamanlı gerçekleşebiliyor. SEC, kendi mevzuatıyla bu teknik dönüşüm arasındaki uyumsuzluğun farkında olduğunu kabul ediyor.

Washington’da Kripto Düzenlemelerine Yönelik Son Durum

SEC’in tokenizasyon muafiyetlerine ilişkin bu adımı, ABD Kongresi’nde dijital varlık düzenlemelerine ilişkin yasa tasarılarının beklenen hızda ilerlememesiyle aynı döneme denk geldi. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, federal düzeyde kripto varlık piyasası yapısını düzenlemeye odaklanan CLARITY ve Digital Asset Market Structure gibi tasarıların kısa vadede komisyonda görüşülmesinin zor olduğunu bildirdi. Ayrıca Başkan Donald Trump’ın da başka bir yasaya öncelik tanıyacağı yönündeki açıklamalar, sürecin daha da yavaş ilerlemesine sebep oldu. Stablecoin rezervlerinin ele alındığı GENIUS Act ise bankacılık lobisinin çekinceleri nedeniyle, kripto firmalarının stabilcoinlerle getiri sunup sunamayacağı tartışması yüzünden tıkanmış durumda.

Bu gelişmeler, SEC’in kendi muafiyet ve kılavuz süreçleriyle ilerleyerek federal yasama organından bağımsız hareket etmesine olanak sağlıyor. Atkins liderliğindeki Komisyonun mevcut koşullarda bu yetkisini kullanmaya hazır olduğu görülüyor.

Öte yandan Peirce’in, finansal aracılarla ilgili vurguladığı nokta, menkul kıymetlerin blokzincir üzerinde aracı kurumlar olmadan doğrudan takas edilebilmesinin, yatırımcı koruması, yasal sorumluluk ve işlem güvenliği gibi başlıklarda mevcut düzenlemeleri sorguya açtığını gösteriyor. Tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin izin gerektirmeyen ağlarda doğrudan işlem görmesi durumunda, hatalı bir işlemde kimin sorumlu olacağı, yatırımcı haklarının nasıl korunacağı ve hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı gibi sorular, mevcut düzenleyici altyapıda net şekilde karşılık bulamıyor.

Hazırlanan muafiyet çerçevesi, bu sorunlara doğrudan bir çözüm sunmuyor. Ancak, düzenleyicilerin yeni teknolojiyle birlikte güvenlik ve koruma standartlarının nasıl değişebileceğini gözlemleyebileceği kontrollü bir ortam oluşturulması amaçlanıyor. Bu süreçte, mevcut mevzuatın hangi bölümlerinin modernize edilmesi veya uyarlanması gerektiğinin de test edilmesi planlanıyor. Sonuçların sektörün hızına ve beklentilerine ne kadar yanıt vereceği ise ilerleyen dönemlerde netleşecek.