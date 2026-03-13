Bitcoin’de Zayıf Görünüm Sürerken Yeni Toparlanma Sinyalleri Geliyor

Kripto para piyasalarında işlem hacimleri düşük seyretmeye devam ederken, Bitcoin’in yakın gelecekteki hareketine dair dikkat çekici yeni değerlendirmeler öne çıkıyor. Genel piyasa hissiyatı şu sıralar zayıf olsa da, son dönemde başlayan bazı gelişmeler, Bitcoin’de uzun süren düşüş döneminin ardından olası bir yön değişikliğine işaret ediyor.

Piyasalarda Hacimler Düşük Seviyede

Kripto sektörü son aylarda sessiz ve hacimsiz bir seyir izliyor. Bitcoin, yılın başından bu yana üst üste beş ayı değer kaybıyla kapattı. Piyasa alışılmış hareketliliğinden uzaklaşırken, yatırımcıların işlemlere olan ilgisi azalmış durumda. Bu durum, önceki döngülerde de benzer toparlanma hareketlerinin öncesinde görülmüştü.

Tarihsel Veri: Ardışık Kayıplar Sonrası Olası Dönüş

Markus Thielen tarafından hazırlanan son Matrix raporunda, Bitcoin’in beş ay boyunca sürekli değer kaybetmesinin nadir yaşanan bir durum olduğu vurgulandı. Geçmiş veriler incelendiğinde, benzer süreli düşüş dönemlerinden sonra Bitcoin’in bir karşı-trend rallisine yöneldiği gözlemlenmişti. Bu nedenle, analistler mevcut tabloda da yeni bir yükseliş hareketinin hazırlık evresinde olabileceğini değerlendiriyor.

Raporda öne çıkan bir başka detay ise, uzun süren değer kaybının ardından işlem hacimlerindeki sıkışıklığın, genellikle güçlü fiyat dalgalanmalarını beraberinde getirdiği yönünde. Piyasa oyuncularının büyük bölümünün kısa vadede başka yatırım araçlarına yöneldiği aktarıldı. Ancak Bitcoin için geçmişte benzeri dönemlerin, volatilitenin ve fiyat yönünün değiştiği evrelerin başlangıcı olabildiği belirtildi.

Analistten Mevcut Tabloya Yönelik Değerlendirme

Markus Thielen, kripto sektöründe öne çıkan bir piyasa araştırmacısı olarak tanınıyor. Uzun yıllardır dijital varlıklar konusunda veri ve analiz paylaşan Thielen, geçmiş döngülerdeki toparlanma senaryolarına da raporunda yer verdi. Thielen, Bitcoin’in ard arda yaşadığı kayıpların ve hacimdeki daralmanın, piyasada yakın gelecekte yeni bir hareketin zeminini hazırlayabileceği görüşüne yer verdi.

Markus Thielen araştırmasında, “Bitcoin’in beş ay üst üste değer kaybetmesi nadir görülen bir tabloya işaret ediyor. Bu tip dönemlerin ardından piyasada karşı-trend yükselişleri daha önce deneyimlemiştik” ifadelerine yer verdi.

Bu kapsamda, Bitcoin’in yakın vadede işlem hacmindeki değişimlere ve fiyat hareketlerine bağlı olarak yeni bir dönem başlatma potansiyeli taşıdığı düşünülüyor. Analistler, makroekonomik koşullar ve sektöre yönelik gelişmelerin de bu süreci etkileyebileceğini ifade etti.

Sonuç olarak, kripto para piyasalarında genel hissiyat zayıf olmayı sürdürüyor. Ancak tarihsel grafikler ve güncel teknik sinyaller, Bitcoin’de yeni bir dönemin başlayabileceğine dair beklentileri güçlendiriyor. Yatırımcıların dikkatinden uzak bu süreç, sektör içinde yakından izleniyor.