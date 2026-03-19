ABD Senatosu Kripto Para Piyasası Yapısı Tasarısı İçin Nisan 2026’da Oylama Hedefliyor

ABD Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, Senato Bankacılık Komitesi’nin kripto para piyasası yapısına ilişkin kapsamlı yasa tasarısının, Paskalya sonrasında Nisan 2026’nın sonuna doğru komite gündemine alınmasının ve nihai oylamanın hedeflendiğini açıkladı. Lummis, yasa tasarısıyla ilgili daha önce tartışmalı olan başlıkların şu an çözüm aşamasında olduğunu ve müzakerelerde artık ayrıntıların konuşulduğunu belirtti.

Son Gelişmeler ve Müzakere Süreci

Cynthia Lummis uzun süredir ABD’de dijital varlıklar konusunda net bir yasal çerçeve oluşturulması için çalışıyor. Mevcut tasarı üzerinde aylar süren pazarlıklar yaşanırken, Ocak 2026’da Coinbase’in merkeziyetsiz finans (DeFi) ve stabilcoin gelirlerine dair çekinceleri nedeniyle desteğini çekmesinin ardından oylama ertelenmişti. Lummis, son açıklamasında bu endişelere yönelik çözüm üretildiğini belirtti ve DeFi ile ilgili sorunların artık gündemde olmadığını ifade etti.

Tasarıda en önemli teknik yenilik, stabilcoin gelirleriyle ilgili ortaya çıktı. Yeni metne göre tasarıda, bankacılık ürünü terminolojisi kullanılmayacak ve geleneksel mevduat getirisiyle ekonomik olarak eş değer ödül imkânı sunulmayacak. Bu değişiklikle, stabilcoin ihraç eden şirketlerin ABD sigortalı mevduat hesaplarıyla doğrudan rekabet edecek faizli ürünler sunmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tasarıda Yer Alan Düzenlemeler

Söz konusu düzenleme, kripto paralarda menkul kıymet (SEC) ve emtia (CFTC) tanımları arasındaki sınırları netleştirmeyi hedefliyor. Böylece dijital varlıkların hangi regülatörün yetki alanına gireceği ve yasal çerçevenin içeriği belirlenecek. Yatırımcılar, platformlar ve aracı kuruluşlar için hangi yasal yükümlülüklerin geçerli olacağını bu ayrım belirleyecek.

Tasarı şu an için Kongre’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde “Clarity Act” başlığıyla onaylandı. Senato’da kabul edilecek versiyon ile bu tasarının birleştirilmesi gerekiyor, ardından son metin ABD Başkanı’na sunulacak.

Yasal Takvim ve Seçim Baskısı

Senato Bankacılık Komitesi’nde oylamanın ardından, tasarının Senato Tarım Komitesi’ndeki kriptoyla ilgili düzenlemelerle birleştirilmesi bekleniyor. Birleşik metin Senato Genel Kurulu’na sunulacak ve burada yapılacak oylamanın 2026 yılı bitmeden gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Sonrasında ise, Temsilciler Meclisi ile Senato’nun ortak noktada buluştuğu bir tasarı Başkan Donald Trump’ın onayına gönderilecek.

Senatör Bernie Moreno ise sürece daha katı bir zaman sınırı koydu. Moreno, yasa mayıs ayına kadar geçmezse yılın ikinci yarısında gündemi büyük ölçüde etkileyecek olan ara seçimler nedeniyle tasarının uzun bir süre askıda kalabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle, Nisan ayındaki komite görüşmesi kritik bir önem taşıyor.

Seçim atmosferinin oluşturduğu baskı, tasarının oylama sürecini hızlandıran temel unsur olarak görülüyor. Lummis, üzerinde anlaşma sağlanan noktaların detaylarda yoğunlaştığına vurgu yaptı. Komitenin hedeflenen takvimi koruyup koruyamayacağı ise taslak metindeki uzlaşıların sonraki aşamalarda kabul görüp görmemesine bağlı olacak.