Visa, Yapay Zekâ Ajanları İçin Otomatik Kripto Ödeme Aracı Geliştirdi

Visa, yapay zekâ alanında geliştiricilere yönelik açık kaynaklı bir komut satırı aracı yayımladı. Bu yeni CLI (komut satırı arayüzü), yapay zekâ ajanlarının insan onayına gerek kalmadan kripto paralarla ödemeleri kendi başına gerçekleştirmesini sağlıyor. Böylece dijital ödemelerde otomasyonun önü açılmış oluyor.

Aracın Teknik Özellikleri ve Kullanım Alanları

Söz konusu araç, özellikle büyük dil modeli tabanlı yapay zekâ sistemleriyle çalışan geliştiriciler için hazırlandı. Yapay zekâ ajanları, kendi cüzdanlarını bu araç sayesinde oluşturup, USDC gibi stabilcoin’lerle veya belirli dijital varlıklarla fonlayabiliyor. Bu cüzdana sahip olan ajanın, ihtiyaç duyduğu API anahtarı, bulut hizmeti veya veri seti gibi kaynaklar için ödeme yapabilmesi mümkün. Gelişmiş yapısı sayesinde, ajanın hangi kaynağa ihtiyacı olduğunu tespit etmesi ve ödemeyi gerçekleştirip işlemlere ara vermeden yoluna devam etmesi sağlanıyor.

Visa’nın açık kaynak kodlu bu yapısı, zincir üzerindeki cüzdan yönetimini, akıllı sözleşmeler ve hesap soyutlama teknolojisiyle gerçekleştiriyor. Bu yöntem, klasik cüzdanlardan farklı olarak her işlemde özel anahtar imzası gerektirmiyor ve programlanabilir kurallara göre harcama yapılmasının önünü açıyor. Böylece otomatik ödeme imkânı standart yapıların ötesine taşınıyor.

Bununla birlikte, araç tamamen kontrolsüz değil. Komut satırı arayüzüne entegre edilen politika motoru, kullanıcıya bütçe limiti koyma, sadece belirlenmiş satıcılara ödeme izni verme ve harcama süresi sınırı getirme olanağı tanıyor. Böylece yapay zekâ ajanı, sadece önceden belirlenen koşullar çerçevesinde işlem yapabiliyor.

Geliştirici Odaklı Tasarım ve Sektörel Rekabet

Visa’nın doğrudan komut satırı aracı sunmasının ardında, mevcut yapay zekâ geliştirme ortamlarının çoğunun terminal tabanlı olması yatıyor. Geliştiricilere doğrudan o ortamda entegrasyon imkânı sağlayan CLI yapısı, yeni aracı klasik API’lardan daha hızlı yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bu strateji, yapay zekâ altyapısında yaygın kabul gören bir uygulama yolunu izliyor. Stripe, 2025 yılı sonunda benzer bir şekilde yapay zekâ ajanlarıyla uyumlu ödeme sistemini piyasaya sürdü. Visa’nın yeni aracının pazarda geliştiricilerce tercih edilen çözümlerle doğrudan rekabet edeceği ifade ediliyor.

Otomatik Ödeme Altyapısının Ölçeği ve Yeni İşbirlikleri

Visa ile Coinbase’in birlikte açıkladığı bir raporda, ajana bağlı otomatik harcamaların 2027 itibarıyla küresel işlem hacminde 500 milyar doları aşabileceği öngörülüyor. Bu tahmin, Visa’nın ticari stratejisinin arka planını oluşturuyor. Henüz net rakamlarla doğrulanmasa da, makine-to-makine ticaretinin somutlaşan bir trend olduğu görülüyor.

Visa ayrıca geçtiğimiz günlerde, daha önce MakerDAO olarak bilinen Sky protokolüyle bir işbirliğine gittiğini açıkladı. Bu kapsamda, Sky protokolünün USDS stabilcoin’iyle otomatik ödeme altyapısını test etmeye başladı. USDS, kurumsal tarafta bilinirliği ve zincir üstü likiditesi yüksek bir dijital varlık olarak öne çıkıyor.

Bugün gelinen noktada, yapay zekâ yazılımları API, bulut hizmetleri ve veri katmanlarında ödeme gerektiren hizmetleri giderek daha yoğun bir biçimde kullanmaya başladı. Şu anda bu ödemeler çoğunlukla geliştiricilerin kişisel kredi kartları üzerinden gerçekleşse de, Visa’nın geliştirdiği yeni ödeme aracı bu süreci, tamamen ajana bırakılan otomatik blokzincir işlemleri ile değiştirmeyi hedefliyor.