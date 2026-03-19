Ethereum ve Tron Stablecoin Piyasasında Açık Ara Lider Konumda

Stabilcoin ekosisteminde son dönemde öne çıkan iki ağ, Ethereum ve Tron, toplam arzın neredeyse tamamına yakınını kontrol ediyor. Kripto analiz şirketi Artemis’in verileri, Ethereum’da 168,7 milyar dolar değerinde stabilcoin arzı bulunduğunu ve bu miktarın takip edilen tüm blok zincirler arasında yüzde 53,9 paya ulaştığını ortaya koydu. Tron ise 86,7 milyar dolarlık hacimle ikinci sırada geliyor ve Ethereum’dan sonra en büyük stabilcoin kapasitesine sahip ağ konumunda.

İki Zincirli Piyasa Yapısı

Ethereum ve Tron arasındaki fark, aradaki miktar kadar işlevsel tercih farklılıklarından kaynaklanıyor. Ethereum, stabilcoin transferlerinde ve merkeziyetsiz finans uygulamalarında hem kurumsal hem bireysel yatırımcılar arasında birincil çözüm olarak konumlanıyor. USDT ve USDC gibi önde gelen stabilcoin projelerinde en büyük fon havuzları bu ağda yer alıyor. Tron’un ise yüzde 27,7’lik pazar payı mevcut. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda düşük işlem ücretleri ve yüksek transfer hacmiyle öne çıkan ağ, daha çok hızlı ve maliyetsiz USDT transferleri için kullanılıyor. Tron üzerindeki bu büyüklük, protokol teminatı yerine ağın transfer kolaylığından kaynaklanıyor.

Pazarın Geri Kalanında Parçalı Dağılım

Ethereum ve Tron dışında kalan zincirlerdeki stabilcoin arzı önemli ölçüde daha düşük. Solana toplam arzın yüzde 5,4’ünü, BNB Chain yüzde 5,1’ini, Arbitrum ise yüzde 2,5’ini oluşturuyor. Base üzerinde bu oran yüzde 1,5 iken, Polygon, Avalanche, Plasma, Aptos, TON ve HyperEVM gibi diğer ağlar ise tek başlarına yüzde 1’in altında kalıyor. Bu ağların her biri portföyün tamamı içinde sınırlı ağırlığa sahip.

Toplamda, Ethereum ve Tron dışındaki zincirlerin piyasa payı yaklaşık yüzde 18 düzeyinde seyrediyor. Bu küçük paylar ise büyük oranda Solana ve BNB Chain’in ağırlığında toplanıyor. Geriye kalan on beşten fazla ağ ise kalan küçük kısmı paylaşıyor.

Stabilcoin ekosistemindeki bu yoğunlaşma, sermaye akışlarının yeni ortaya çıkan zincirlere eşit olarak yayılmadığını gösteriyor. Likidite havuzlarının ve protokol talebinin yüksek olduğu ağlarda stabilcoin arzının da orantılı şekilde yoğunlaştığı gözlemleniyor.

Arz ve Aktivite Dağılımı Farklılığı

Stabilcoinlerin dağılımına dair yapılan analizler yalnızca arz miktarını kapsıyor, işlem adedi veya transfer sıklığı ayrı bir gösterge olarak ele alınıyor. Bir blok zincirinde stabilcoin arzı düşük olsa bile, küçük işlem hacimleriyle yapılan çok sayıda transfer bu ağı öne çıkarabiliyor. Tron’daki yüksek arz ise kullanıcı profilinin farklılığını ortaya koyuyor; çoğunlukla transfer işlevinin ön plana çıktığı bir yapı dikkat çekiyor.

Artemis tarafından hazırlanan bu analizde, sadece stabilcoinlerin hangi zincirde tutulduğu hesaplamaya dahil edildi. Transfer yoğunluğu ya da kullanım çeşitliliği gibi metrikler ayrıca incelenmedi. Stabilcoinlerin kullanım örneklerini tam olarak anlamak için her iki gösterge birlikte değerlendiriliyor; arz oranı kadar işlem aktivitesi de zincirlerin toplam etkisini belirliyor.