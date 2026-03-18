İngiltere’deki Bitcoin Davasında Eşler Arası 172 Milyon Dolarlık Anlaşmazlık Mahkemeye Taşındı

Özet

  • İngiltere’de boşanma sürecindeki çift arasında 172 milyon dolarlık Bitcoin davası yaşanıyor.
  • Mahkeme, ses kayıtları ve teknik ekipman incelemeleriyle suçlamaları değerlendirmeye aldı.
  • Bitcoin sahipliği ve iadesi konusunda dava İngiliz hukuk sisteminde yeni bir sınav olacak.
İngiltere Yüksek Mahkemesi’nde görülen bir davada, boşanmak üzere olan bir çift arasında 172 milyon dolar değerinde Bitcoin’in el değiştiği iddiası gündeme geldi. Birleşik Krallık’ta yaşayan Ping Fai Yuen, dijital varlıklarının eşi tarafından izinsiz şekilde transfer edildiğini ve bu sürecin gizli takip yöntemleriyle gerçekleştirildiğini öne sürüyor.

İçindekiler
1 Bitcoin Transferi ve Delil Toplama Süreci
2 Mahkeme Kararı ve Polisin Soruşturma Adımları
3 Yargıcın Değerlendirmesi ve Bitcoin’in Hukuki Statüsü

Bitcoin Transferi ve Delil Toplama Süreci

Mahkeme belgelerine göre Yuen, 2023’te donanım cüzdanında 2.323 Bitcoin bulunduruyordu. 2 Ağustos 2023’te, bu varlıkların tamamı haberi olmadan başka adreslere aktarıldı. Sonrasında bakiyenin 71 farklı adrese bölündüğü ve bunların yıl sonuna kadar hareket ettirilmediği tespit edildi.

Yuen’in iddiasına göre, eşi Fun Yung Li, cüzdanının kurtarma ifadesini elde ederek varlıklara erişim sağladı. İlgili belgelerde, Li’nin bu süreci evde gizli kayıt yaparak yürüttüğü ve kız kardeşi Lai Yung Li’nin de bu faaliyetlerde yardımcı olduğunun ileri sürüldüğü yer aldı.

Yuen, Temmuz 2023’te kızının kendisini, annesinin Bitcoin’lerine ulaşmaya çalıştığı yönünde uyardığını belirtti. Bunun üzerine evde ses kaydı ekipmanı kurdu. Mahkeme kayıtlarında bu kayıtların delil olarak sunulduğu, bir konuşmada Li’nin transfer işlemini yaptığına dair sözlere yer verildiği aktarıldı.

Mahkeme Kararı ve Polisin Soruşturma Adımları

Belgelerde ayrıca Li’nin cüzdan bilgilerini sakladığı yerle ve kamera yerleşimiyle ilgili konuşmalarının da kayıtlara geçtiği vurgulandı. Transferden haberdar olan Yuen’in Li’yi suçladığı ve çıkan tartışmada Li’ye saldırdığı, Yuen’in bu nedenle gözaltına alınarak darp suçunu kabul ettiği belirtildi.

Polis, hırsızlık iddiasıyla bağlantılı olarak 2023 yılında Fun Yung Li’yi gözaltına aldı ve evdeki aramada aralarında Yuen’in hesaplarının da olduğu 10 soğuk cüzdan ele geçirdi. Sorgunun ardından Li hakkında yeni delil sunulmadığı için adli işlem başlatılmadı.

Kasım 2025’te Yuen, mahkemeden hem kendi Bitcoin varlıklarının kendisine ait olduğunun tespit edilmesini hem de Li’nin kripto varlıklarının dondurularak hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmesini talep etti. Ayrıca, varlıkların geri verilmesi ya da karşılığında İngiliz sterlini ödenmesi istemiyle dava açtı.

Yargıcın Değerlendirmesi ve Bitcoin’in Hukuki Statüsü

Mart 2026’da davayı inceleyen Yargıç Cotter, Yuen’in sunduğu delillerin güçlü olduğunu ve başarı şansının yüksek göründüğünü ifade etti. Cotter, kızının verdiği uyarıya, yapılan ses kayıtlarına ve cüzdan erişimi sağlayan ekipmanların tespitine dikkat çekti. Yargıç, olayın basit ve en makul açıklamasının, delillerle uyumlu şekilde, Bitcoin’lerin Li tarafından alındığı yönünde olduğunu belirtti.

“Deliller, birinci davalıyı durdurmaya çalıştığı, kayıt dökümlerinin oldukça ağır bastığı ve anlatılan olayların mevcut bulgularla örtüştüğü şeklinde değerlendirildi.”

Yargıç Cotter ayrıca, Bitcoin’in değerindeki oynaklık nedeniyle davanın gecikmesinin taraflar açısından ek riskler yaratabileceğini ifade etti. Bu davanın, İngiliz mahkemelerinin dijital varlıklarla ilgili sahiplik ve iade taleplerini nasıl yorumlayacağı açısından emsal oluşturabileceği belirtiliyor.

