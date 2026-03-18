Kısa Vadeli Bitcoin Yatırımcılarından Yıllık Rekor Kâr Satışı

Bitcoin fiyatında yeniden 75.000 dolar seviyesini test etmeye yönelik girişim sırasında, kısa vadeli yatırımcılar son bir yılın en hızlı kâr realizasyonunu gerçekleştirdi. Sadece bir gün içinde, 48.000’den fazla Bitcoin borsalara kârda taşındı. Bu hacim, ilgili yatırımcı grubunun son on iki ayda kaydettiği en yüksek kâr transferine işaret ediyor. Hem kâr amaçlı satışların artması hem de Bitcoin’in 75.000 doları aşmakta zorlanması bu hareketle ilişkilendiriliyor.

Kâr Realizasyonundaki Yükseliş

Kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının borsalara gönderdikleri kâr miktarını takip eden son grafikler, Aralık 2025’ten Mart 2026’ya kadar olan dönemi kapsıyor. Yeşil çizgiyle gösterilen kâr realizasyonunda, tabloda belirgin bir yükseliş göze çarpıyor. En son veriler, 34.100 ile 36.000 Bitcoin’in tek seferde borsalara gönderildiğini gösteriyor.

Bu yükseliş, yılın başından beri görece sınırlı seyreden kâr satışlarının aksine oldukça belirgin. Özellikle Bitcoin’in son zirve seviyelerine yaklaşırken yaşanan bu artış, piyasada satış yönlü bir baskıyı tekrar gündeme taşıdı. Diğer taraftan, mavi çizgiyle izlenen toplam kısa vadeli yatırımcı girişi de aynı dönemde artış kaydetti. Bitcoin’in fiyatının da bu dönemde yükseldiği gözleniyor.

Kısa Vadeli Yatırımcı Profili ve Etkileri

Kısa vadeli Bitcoin sahipleri, 155 günden daha kısa süredir ellerinde varlık tutan cüzdanlardan oluşuyor. Bu gruptaki yatırımcılar genellikle fiyat dalgalanmalarına karşı daha hassas davranıyor. Fiyat artışlarında veya piyasada belirsizlik oluştuğunda pozisyon kapatma eğilimi yüksek. Şu an gözlenen kâr satışları da bu profile uygun bir tablo ortaya koyuyor.

Kısa vadeli yatırımcıların, fiyat yükselişinde satışı tercih ettiği ve mevcut harekette bir yılın en yüksek kâr transferinin gerçekleştiği ifade edildi.

Piyasalarda mevcut makroekonomik koşullar ve risk algısı da kısa vadeli yatırımcıların kararlarını etkiliyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı beklenirken genel ekonomik belirsizlik sürüyor. Bu nedenle, birçok kısa vadeli yatırımcı fiyat yükseldikçe pozisyonlardan çıkmayı tercih ediyor. Bu yaklaşım, fiyat yükselişlerinde satışların artmasına ve yeni alıcıların alış yönlü baskı yaratmasının önünde engel oluşturuyor.

Mevcut kâr satışlarındaki artışın bu yılın zirvesinde olması dikkat çekiyor. Önceki yükselişlerde, yani Bitcoin’in 90.000 doları geçtiği dönemlerde bu seviyede yoğun kâr transferi görülmemişti. Bu da kısa vadeli yatırımcıların mevcut piyasa koşullarında yüksek güven duymadığını gösteriyor.

Önümüzdeki Döneme İlişkin Belirsizlikler

Bundan sonraki süreçte, kısa vadeli yatırımcıların sattığı Bitcoin’lerin piyasadaki kurumsal yatırımcılar ve uzun vadeli sahipler tarafından karşılanıp karşılanamayacağı belirleyici olacak. 18 Mart tarihli 2,2 milyar dolarlık USDT girişi, borsalarda taze alım iştahı yaratabilecek bir hamle olarak öne çıkıyor. Bu yeni talep, kısa vadeli yatırımcıların satış baskısını dengeleyebilirse fiyatların istikrar kazanması beklenebilir.

Öte yandan, giriş yapılan sermaye yetersiz kalırsa ve olası bir makroekonomik gelişme daha fazla belirsizlik yaratırsa, piyasa üzerinde daha belirgin bir geri çekilme riski öne çıkabilir. Şu anki grafikler, ana satış baskısının açık bir gruptan geldiğini ve bunun bir yılın zirvesinde olduğunu ortaya koyuyor. Ancak verilerin, sonraki fiyat hareketine dair kesin bir yön göstermediği not ediliyor.