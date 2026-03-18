Son Dakika: 18 Mart Fed Başkanı Powell Faiz Açıklamaları

Faiz kararının ardından Bitcoin sınırlı kazançlar elde etti ve Fed üyelerinin indirim iyimserliği son derece törpülenmiş görünüyor. Warsh göreve gelse bile bu yıl en fazla 1 indirim görebiliriz. Eğer enflasyonda veya istihdam rakamlarında ciddi bir dalgalanma olmazsa üyelerin projeksiyonu risk piyasaları için 2026’nın iyi bir dönem olmayacağını gösteriyor. Peki Powell neler söylüyor.

Powell Açıklamaları Son Dakika

7 Fed üyesi önümüzdeki yıl faiz artırımının bile yapılabileceğini düşünüyor. Bu durum kripto para yatırımcılarının öngördüğü senaryodan son derece farklı. Powell’ın henüz başlayan açıklamalarında vereceği mesajlar oldukça önemli. Konuşmanın öne çıkan başlıkları aşağıdaki gibi.

Powell konuşuyor.

Powell: Ekonomi büyümeye devam ediyor.

Powell: Enflasyon bir miktar yüksek seviyelerde seyrediyor. Powell: Para politikası duruşu uygun. Powell: Şubat ayı PCE enflasyonunun %2,8, çekirdek PCE enflasyonunun ise %3 olacağını tahmin ediyor.

Powell: Yüksek enflasyon büyük ölçüde mal fiyatlarını yansıtıyor ve bunun başlıca nedeni gümrük vergileri.

Powell: Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle son haftalarda kısa vadeli enflasyon beklentileri yükseldi. Powell: Kısa vadede artan enerji fiyatları genel enflasyonu yukarı çekecek.

Powell: Geçmişteki faiz indirimleri işgücü piyasasının istikrar kazanmasına yardımcı olacaktır.

Powell: Enerji piyasasının ekonomi üzerindeki etkilerinin kapsamını ve süresini belirlemek için henüz çok erken. Powell: Bir dizi enflasyon şokunun, zaman içinde kaydettiğimiz ilerlemeyi kesintiye uğrattığının gayet farkındayız. Önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde bazı etkiler görülecektir.

Powell: Enerji enflasyonunu göz ardı edip etmeyeceğimiz konusu, mal enflasyonundaki hedefi gerçekleştirebildiğimizde gündeme gelecektir.

Powell: Petrol fiyatlarını göz ardı edip etmeme, enflasyon beklentilerine ve hedefin üzerinde geçen beş yıllık genel duruma bağlıdır.

Powell: Faiz patikası tahminlerinin ortalaması değişmedi, ancak daha az faiz indirimi öngörenlerin sayısında kayda değer bir artış oldu.

Powell: Tahminlere göre enflasyon konusunda ilerleme kaydedeceğiz, ancak bu ilerleme umulduğu kadar büyük olmayacak.

Powell: Enflasyonda ilerleme görmezsem, faiz indirimi olmayacak.

Powell: Petrol şokunun bir kısmı, enflasyonun yükseleceğine dair tahminlerde yansıtılıyor; ancak bunun yanı sıra, enflasyon konusunda umulan ilerlemeyi de henüz görememiş durumdayız.

Powell: Tahminlerde insanların ne tür öngörülerde bulunduklarına dair kesin bir kanı yok.

Powell: Eğer bir SEP’i atlayacak olsaydık, bu uygun bir zaman olurdu.

Powell: Büyüme sağlam seyrediyor, enflasyonun aşımı ise ağırlıklı olarak mal fiyatlarında görülüyor. Powell: Petrol şokunun net etkisi, harcamalar ve istihdam üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı, enflasyon üzerinde ise yukarı yönlü baskı olarak hissedilmeye devam edecek.

Powell: İstihdamın enflasyondan daha fazla risk altında olduğunu söyleyemem.

Powell: Görev sürem sona erene kadar yeni bir Fed başkanı atanmazsa | geçici başkanlık görevini üstleneceğim.

Powell: Adalet Bakanlığı’nın soruşturması sona erene kadar Fed yönetim kurulundan ayrılmaya niyetim yok. Powell: Fed komitesindeki pek çok kişi, istihdam artışının son derece düşük seviyede olmasından endişe duyuyor.

Powell: Özel sektörde net istihdam artışı fiilen sıfır seviyesinde, ancak ekonominin ihtiyacı da bu gibi görünüyor.

Powell: Sıfır istihdam artışına dayalı bir denge dengeli bir durum, ancak aşağı yönlü bir risk hissi uyandırıyor. Powell: İşgücü piyasasındaki sıfır büyüme dengesini yakından takip ediyoruz ve bunun göçmenlik politikalarının kasıtlı bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz.

Powell: Bu enerji arzı şoku tek seferlik bir durumdur.

Powell, Fed’in iletişim politikasını gözden geçirme süreciyle ilgili ne olduğu sorulduğunda: Pek bir şey olmadı.

Powell: Keşke iletişim konusunda bazı adımlar atabilseydik. Belki bir sonraki başkan bu konuyu ele alır.

Powell: Katılımcıların büyük çoğunluğu faiz artırımını temel senaryo olarak görmüyor.

Powell: Bir sonraki adımın faiz artışı olabileceği ihtimali gündeme geldi.

Powell’ın açıklamaları faiz indirimleri görmeyeceğimizi söylüyor üyelerin baskın bölümü de aynı görüşte. Açıklamaların ardından CME Fedwatch piyasa beklentisinin de bunu teyit ettiğini gösteriyor.