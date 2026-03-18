Fed Toplantıları Sonrası Bitcoin’de Düşüş Eğilimi Yedinci Kez Tekrarlandı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararlarının açıklandığı FOMC toplantıları, 2025 yılı boyunca Bitcoin fiyatında dikkat çekici bir örüntüyü ortaya koydu. Toplantı sonuçlarından bağımsız olarak, son sekiz FOMC toplantısının yedisinde Bitcoin’in 48 saat içinde değer kaybettiği gözlemlendi.

FOMC Toplantılarının Bitcoin’e Etkisi

Two Prime tarafından derlenen verilere göre, 2025 yılındaki sekiz FOMC toplantısının yedisinde Bitcoin yüzde 5 ila 28 arasında değer kaybetti. Ocak ayındaki toplantıdan sonra Bitcoin neredeyse yüzde 27, Mart’ta ise yüzde 13 geriledi. Yılın ortasında gerçekleşen Haziran, Temmuz, Eylül ve Aralık aylarında ise yüzde 5 ile 10 arası düşüşler yaşandı. Ekim ayındaki faiz indirimine rağmen Bitcoin yaklaşık yüzde 28 oranında değer kaybetti.

Faiz Kararının Sonuçtan Bağımsız Etkisi

Analizlere göre, ABD Merkez Bankası’nın toplantıdan çıkacak kararına odaklanmak kısa vadeli fiyat hareketlerini açıklamak için yeterli olmuyor. Piyasalarda bugün için faiz oranlarında değişiklik beklenmese de, geçmişte alınan sürpriz kararlar da Bitcoin üzerindeki kısa vadeli satış baskısını engelleyemedi.

Bu durumun temel nedeni, FOMC toplantılarının Bitcoin’de yön tayin edici bir unsurdan çok, dalgalanmanın arttığı dönemler yaratması olarak gösteriliyor. Toplantı öncesinde yatırımcılar ve kurumsal fonlar, olası olumsuzluklara karşı risklerini azaltma yoluna gidiyor. Karar açıklandıktan ve basın toplantısı sona erdikten sonra ise bu pozisyonların hızla kapatılması, Bitcoin’in kısa süreliğine aşağı yönlü hareket etmesine yol açıyor.

Makroekonomik koşullar da toplantı sonrası olası fiyat hareketleri üzerinde etkili oluyor. Petrol fiyatlarının uzun süredir 100 dolar civarında seyretmesi ve enflasyonun kalıcılığını koruması, Fed’in faiz indirimine gitme olasılığını kısıtlıyor. Buna bağlı olarak, yatırımcılar Bitcoin’de yukarı yönlü güçlü bir katalizörün bulunmadığı bir ortamda hareket ediyor.

Piyasa Dinamikleri ve Olası Senaryolar

Bitcoin son olarak 75.800 dolar seviyesini test etmiş, ardından 72.000 dolar bandına gerilemiş durumda. Kısa vadeli göstergeler, 4 saatlik grafikte RSI’ın nötr bölgeye çekildiğini ve kısa vadeli yatırımcıların kârda olan varlıklarını borsalara aktardığını gösterdi.

2025’teki mevcut tablo devam ederse, Fed’in bugünkü toplantısı sonrası 48 saatlik süreçte Bitcoin için aşağı yönlü riskler gündemde kalmaya devam edecek. Ancak Binance borsasına bugün 2,2 milyar dolar tutarında yeni Tether (USDT) girişi olduğu ve bunun satış baskısını absorbe edebilecek potansiyel bir fon olarak öne çıktığı belirtiliyor. Bu fonun piyasada aktif biçimde kullanılmasının, son dönemde tekrar eden düşüş eğilimini kırıp kıramayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.