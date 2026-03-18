Bitcoin Fiyatı ile Jeopolitik Gündem Arasında Sosyal Hacim Bağlantısı Gündemde

Özet

  • Santiment, İran, İsrail ve ABD merkezli sosyal hacimde önemli bir gerileme tespit etti.
  • Şirket verilerine göre sosyal tartışmalar azaldıkça kripto fiyatlarında düzeltme eğilimi öne çıkıyor.
  • Üç haftalık dönemde sosyal hacim ve fiyat ilişkisi dikkat çekerken farklı etkenler de etkili olabilir.
Kripto veri şirketi Santiment’in güncel analizine göre, İran, İsrail ve ABD ile ilgili sosyal medya tartışmalarında son dönemde önemli bir düşüş kaydedildi. Bu sosyal hacimdeki azalma, özellikle jeopolitik gelişmelerin ardından kripto para fiyatlarında yaşanan değişikliklerle ilişkilendiriliyor. Şirketin uzun vadeli verileri, sosyal hacmi yüksek dönemlerde Bitcoin ve diğer kripto varlıklarda hızlı fiyat hareketlerinin göze çarptığını ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Verilerin Kapsadığı Dönem ve Genel Görünüm
2 Santiment’in Yorumladığı İlişki
3 Güncel Durumun Olası Sonuçları

Verilerin Kapsadığı Dönem ve Genel Görünüm

Santiment’in paylaştığı grafikte, 28 Şubat ile 18 Mart 2026 arasında sosyal medyada İran, İsrail ve ABD odaklı tartışmalar BTC/USD fiyat hareketiyle birlikte izleniyor. Veriler, tartışma hacminde belirgin üç zirveye işaret ediyor; İran odaklı paylaşımlar 2 Mart’ta, İsrail’e ilişkin tartışmalar ise 3 Mart’ta zirve yaptı. Bu iki başlıkta artan sosyal hacim, aynı döneme denk gelen Bitcoin fiyatındaki dalgalanmayla örtüşüyor.

ABD ile ilgili sosyal medya ilgisi ise 14 Mart’ta yüksek seviyeye ulaştı. O tarihte Bitcoin fiyatı da 73.000 ile 74.000 dolar arasında seyretti. Bu üç önemli tartışma zirvesi sonrasında hem sosyal hacimde hem de Bitcoin fiyatında aşağı yönlü bir eğilim öne çıkıyor. 18 Mart itibarıyla sosyal hacim çubukları, ölçülen dönem içerisindeki en düşük seviyelerde yer alıyor.

Santiment’in Yorumladığı İlişki

Santiment’in değerlendirmesine göre, jeopolitik tartışma ve endişelerin belirgin şekilde arttığı dönemler kripto varlıklarda genellikle yükseliş hareketlerine denk geliyor. Şirketin mevcut verileri, sosyal medyadaki tartışmalar azaldıkça kripto paralarda geri çekilme eğiliminin öne çıktığını gösteriyor. Bu desen, incelenen üç haftalık sürecin iki farklı aşamasında benzer şekilde gözlemlendi.

Şirket, söz konusu etkinin dolaylı bir mekanizmaya dayandığını ifade ediyor. İran, İsrail ve ABD ekseninde tırmanan politik gerginlik, geleneksel finans sisteminin dışındaki varlıklara olan ilgiyi artırıyor ve bu ilgi Bitcoin ile alternatif kripto varlıklara yöneliyor. Fakat gündemdeki sıcak gelişmeler hafiflediğinde, işaret edilen risk iştahı hızla normale dönerek fiyatlarda düzeltmeye yol açabiliyor.

Santiment tarafından yapılan değerlendirmede, jeopolitik gelişmelere dair sosyal hacmin düşük seyrettiği güncel dönemin, veri setlerinde en belirgin fiyat düzeltmelerinin kayda geçtiği dönemlerle uyumlu olduğu vurgulandı.

Aynı zamanda Santiment, veri setinin yalnızca sosyal hacim ve fiyat arasında üç haftalık bir dönemde kurulan korelasyonu gösterdiğine dikkat çekiyor. Aynı süreçte ETF giriş çıkışları, regülasyon alanındaki değişiklikler ve piyasa risk iştahındaki dalgalanmalar gibi farklı dinamikler de fiyatlama üzerinde etkili olabilir.

Güncel Durumun Olası Sonuçları

Santiment’in son okumasına göre, savaşın başlangıcından bu yana en düşük seviyede seyreden jeopolitik sosyal hacim, piyasada geçtiğimiz dönemlerde Bitcoin ve diğer kripto varlıklarda yaşanan önemli geri çekilmelerle aynı zamana denk geliyor. Ancak bu gözlem, belirli bir fiyat seviyesi veya belirgin bir süre tahmini ortaya koymuyor.

Şirket, piyasa konumlanmasını mevcut sosyal hacim düzeyiyle ilişkilendiriyor ve önümüzdeki dönemdeki seyrin tamamen dış gelişmelere bağlı olarak değişebileceğinin altını çiziyor. On-chain veya sosyal veri araçlarının, olası yeni jeopolitik gelişmeleri önceden tahmin etmesi ise mümkün görülmüyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
