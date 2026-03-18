Son Dakika: 18 Mart Fed Faiz Kararı Açıklandı

Yılın ikinci faiz kararı da şimdi açıklandı. Fed Ocak itibariyle faiz indirimlerine ara verdiğini açıklamıştı. Bu hamle tarihsel verilere göre 3 veya daha fazla toplantıda faiz indirimi olmayacağını gösteriyordu. Nitekim İran gerilimi de enflasyonist baskıları artırdığı için bu yılın tümü için bile indirim beklentileri suya düştü.

Fed Faiz Kararı

21:00’da Fed planlandığı gibi faiz kararını açıkladı. Donald Trump’ın baskılarına rağmen Powell görevi bırakana kadar indirimlerden kaçınacağını gösteriyor. Ekonomik görünüme dair beklentileri de içeren faiz kararı duyurusunun detayları aşağıdaki gibi.

Faizler sabit bırakıldı.

Fed Ortalama Faiz Oranı Tahmini (Önümüzdeki 2 Yıl) Açıklanan: 3,125% (Tahmin 3,125%, Önceki 3,125%)

Fed Ortalama Faiz Oranı Tahmini (Önümüzdeki Yıl) Açıklanan: 3,125% (Tahmin 3,125%, Önceki 3,375%)

Fed Medyan Faiz Oranı Tahmini (Gelecek Yıl) Açıklanan: 3,125% (Tahmin 3,125%, Önceki 3,375%)

Fed Medyan Faiz Oranı Tahmini (Uzun Vadeli) Açıklanan: 3,125% (Tahmin 3,125%, Önceki 3%)

Fed tahminleri, 2026’da 25 baz puanlık faiz indirimi ve 2027’de 25 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor

Fed yetkililerinin uzun vadede Fed fon faiz oranına ilişkin medyan görüşü %3,1 (önceki %3,0)

Federal Rezerv tahminleri, yedi politika yapıcının 2026’da faiz indirimi öngörmediğini, birinin ise 2027’de faizlerin yükseleceğini öngördüğünü gösteriyor

Fed politika yapıcıları, Aralık ayı tahminlerinde %4,4 olan işsizlik oranının 2026 sonunda %4,4 olacağını öngörüyor

Fed politika yapıcıları, Aralık ayındaki %2,3’lük büyümeye kıyasla 2026’da %2,4’lük bir GSYİH büyümesi öngörüyor; uzun vadeli büyümeyi ise Aralık ayındaki %1,8’e kıyasla %2,0 olarak öngörüyor

Federal Rezerv politika yapıcıları, Aralık ayındaki %2,4’e kıyasla 2026 sonu PCE enflasyonunu %2,7 olarak öngörüyor; çekirdek enflasyonun ise %2,5’e kıyasla %2,7 olacağı tahmin ediliyor

Fed, 11’e 1 oyla gösterge faiz oranını %3,5–%3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed üyesi Miran, faiz indirimi yönünde muhalefet etti.

ABD faiz oranı vadeli işlemleri, 2026’da 21 baz puanlık bir gevşeme öngörüyor; bu tahmin, önceki Federal Rezerv açıklamasına göre değişmedi.

Duyurunun ardından kötünün iyisiyle karşılaşan yatırımcılar nedeniyle BTC bir miktar yükseliş yaşadı.