Son Dakika: 18 Mart Fed Faiz Kararı Açıklandı

Özet

  • Fed, 2026'da bir, 2027'de bir faiz indirimi öngörüsünü koruyor.
  • Fed: Orta Doğu'daki gelişmelerin etkileri belirsiz.
  • Federal Rezerv politika yapıcıları, Aralık ayındaki %2,4'e kıyasla 2026 sonu PCE enflasyonunu %2,7 olarak öngörüyor; çekirdek enflasyonun ise %2,5'e kıyasla %2,7 olacağı tahmin ediliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yılın ikinci faiz kararı da şimdi açıklandı. Fed Ocak itibariyle faiz indirimlerine ara verdiğini açıklamıştı. Bu hamle tarihsel verilere göre 3 veya daha fazla toplantıda faiz indirimi olmayacağını gösteriyordu. Nitekim İran gerilimi de enflasyonist baskıları artırdığı için bu yılın tümü için bile indirim beklentileri suya düştü.

Fed Faiz Kararı

21:00’da Fed planlandığı gibi faiz kararını açıkladı. Donald Trump’ın baskılarına rağmen Powell görevi bırakana kadar indirimlerden kaçınacağını gösteriyor. Ekonomik görünüme dair beklentileri de içeren faiz kararı duyurusunun detayları aşağıdaki gibi.

  • Faizler sabit bırakıldı.
  • Faizler sabit bırakıldı.
  • Fed Ortalama Faiz Oranı Tahmini (Önümüzdeki 2 Yıl) Açıklanan: 3,125% (Tahmin 3,125%, Önceki 3,125%)
  • Fed Ortalama Faiz Oranı Tahmini (Önümüzdeki Yıl) Açıklanan: 3,125% (Tahmin 3,125%, Önceki 3,375%)
  • Fed Medyan Faiz Oranı Tahmini (Gelecek Yıl) Açıklanan: 3,125% (Tahmin 3,125%, Önceki 3,375%)
  • Fed Medyan Faiz Oranı Tahmini (Uzun Vadeli) Açıklanan: 3,125% (Tahmin 3,125%, Önceki 3%)
  • Fed tahminleri, 2026’da 25 baz puanlık faiz indirimi ve 2027’de 25 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor
  • Fed yetkililerinin uzun vadede Fed fon faiz oranına ilişkin medyan görüşü %3,1 (önceki %3,0)
  • Federal Rezerv tahminleri, yedi politika yapıcının 2026’da faiz indirimi öngörmediğini, birinin ise 2027’de faizlerin yükseleceğini öngördüğünü gösteriyor
  • Fed politika yapıcıları, Aralık ayı tahminlerinde %4,4 olan işsizlik oranının 2026 sonunda %4,4 olacağını öngörüyor
  • Fed politika yapıcıları, Aralık ayındaki %2,3’lük büyümeye kıyasla 2026’da %2,4’lük bir GSYİH büyümesi öngörüyor; uzun vadeli büyümeyi ise Aralık ayındaki %1,8’e kıyasla %2,0 olarak öngörüyor
  • Federal Rezerv politika yapıcıları, Aralık ayındaki %2,4’e kıyasla 2026 sonu PCE enflasyonunu %2,7 olarak öngörüyor; çekirdek enflasyonun ise %2,5’e kıyasla %2,7 olacağı tahmin ediliyor
  • Fed, 11’e 1 oyla gösterge faiz oranını %3,5–%3,75 aralığında sabit tuttu.
    Fed üyesi Miran, faiz indirimi yönünde muhalefet etti.
    ABD faiz oranı vadeli işlemleri, 2026’da 21 baz puanlık bir gevşeme öngörüyor; bu tahmin, önceki Federal Rezerv açıklamasına göre değişmedi.

Duyurunun ardından kötünün iyisiyle karşılaşan yatırımcılar nedeniyle BTC bir miktar yükseliş yaşadı.

