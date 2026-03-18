Son Dakika: 18 Mart Fed Faiz Kararı Açıklandı

Yılın ikinci faiz kararı da şimdi açıklandı. Fed Ocak itibariyle faiz indirimlerine ara verdiğini açıklamıştı. Bu hamle tarihsel verilere göre 3 veya daha fazla toplantıda faiz indirimi olmayacağını gösteriyordu. Nitekim İran gerilimi de enflasyonist baskıları artırdığı için bu yılın tümü için bile indirim beklentileri suya düştü.
Fed Faiz Kararı
21:00’da Fed planlandığı gibi faiz kararını açıkladı. Donald Trump’ın baskılarına rağmen Powell görevi bırakana kadar indirimlerden kaçınacağını gösteriyor. Ekonomik görünüme dair beklentileri de içeren faiz kararı duyurusunun detayları aşağıdaki gibi.
- Faizler sabit bırakıldı.
- Fed Ortalama Faiz Oranı Tahmini (Önümüzdeki 2 Yıl) Açıklanan: 3,125% (Tahmin 3,125%, Önceki 3,125%)
- Fed Ortalama Faiz Oranı Tahmini (Önümüzdeki Yıl) Açıklanan: 3,125% (Tahmin 3,125%, Önceki 3,375%)
- Fed Medyan Faiz Oranı Tahmini (Gelecek Yıl) Açıklanan: 3,125% (Tahmin 3,125%, Önceki 3,375%)
- Fed Medyan Faiz Oranı Tahmini (Uzun Vadeli) Açıklanan: 3,125% (Tahmin 3,125%, Önceki 3%)
- Fed tahminleri, 2026’da 25 baz puanlık faiz indirimi ve 2027’de 25 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor
- Fed yetkililerinin uzun vadede Fed fon faiz oranına ilişkin medyan görüşü %3,1 (önceki %3,0)
- Federal Rezerv tahminleri, yedi politika yapıcının 2026’da faiz indirimi öngörmediğini, birinin ise 2027’de faizlerin yükseleceğini öngördüğünü gösteriyor
- Fed politika yapıcıları, Aralık ayı tahminlerinde %4,4 olan işsizlik oranının 2026 sonunda %4,4 olacağını öngörüyor
- Fed politika yapıcıları, Aralık ayındaki %2,3’lük büyümeye kıyasla 2026’da %2,4’lük bir GSYİH büyümesi öngörüyor; uzun vadeli büyümeyi ise Aralık ayındaki %1,8’e kıyasla %2,0 olarak öngörüyor
- Federal Rezerv politika yapıcıları, Aralık ayındaki %2,4’e kıyasla 2026 sonu PCE enflasyonunu %2,7 olarak öngörüyor; çekirdek enflasyonun ise %2,5’e kıyasla %2,7 olacağı tahmin ediliyor
- Fed, 11’e 1 oyla gösterge faiz oranını %3,5–%3,75 aralığında sabit tuttu.
Fed üyesi Miran, faiz indirimi yönünde muhalefet etti.
ABD faiz oranı vadeli işlemleri, 2026’da 21 baz puanlık bir gevşeme öngörüyor; bu tahmin, önceki Federal Rezerv açıklamasına göre değişmedi.
Duyurunun ardından kötünün iyisiyle karşılaşan yatırımcılar nedeniyle BTC bir miktar yükseliş yaşadı.