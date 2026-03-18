Kripto Para

Binance, Kasım 2025’ten Bu Yana En Büyük USDT Girişini Kaydetti

Özet

  • Binance 18 Mart’ta tek günde 2,2 milyar dolarlık USDT yatırımı aldı.
  • Büyük miktardaki fon transferi, Bitcoin’in kritik fiyat bölgesinde gerçekleşti.
  • Son gelişmeler büyük yatırımcıların piyasada aktif pozisyon almaya başladığını gösteriyor.
18 Mart’ta Binance borsasına tek bir günde 2,2 milyar dolarlık USDT yatırıldı. Bu gelişme, borsada Kasım 2025’ten beri kaydedilen en yüksek stabilcoin girişi olarak öne çıktı. Bir süredir sakin seyreden sermaye hareketlerinin ardından gelen bu hacimli akış, Bitcoin’in Federal Reserve faiz kararı öncesinde kritik fiyat aralığında hareket ettiği döneme denk geldi.

Tek Seferde Büyük Miktar USDT Girişi

Kripto para piyasasında istikrarlı seyreden stabilcoin transferleri, bu kez olağan dışı bir boyuta ulaştı. Söz konusu günde, Binance üzerindeki USDT girişleri geçtiğimiz haftalara göre çok daha yüksek bir hacme çıktı. Çok varlıklı akış grafiklerinde, 18 Mart’a kadar olan dönemde USDT yatırımları istikrarlı ve sınırlı seviyelerde devam ederken söz konusu gün kayda değer bir sıçrama gösterdi. Grafiklerde bu hareketlilik açıkça öne çıkarken, ilgili tarihli bar yaklaşık 2,2 milyar dolarlık bir değeri işaret etti.

Grafiklerde yer alan Bitcoin fiyat eğrisi de hareketin zamanlamasına açıklık getiriyor. Bitcoin, Şubat sonundan Mart ortasına kadar 68.000 dolardan 74.000 dolar bandına kadar tırmandıktan sonra geri çekildi. USDT girişinin bu yükselişin hemen ardından gelmesi, bazı analistlere göre tesadüfi bir hareketten çok, piyasanın dinamikleriyle bağlantılı bir pozisyon alımı olduğuna işaret ediyor.

USDT Transferinin Olası Anlamları

Büyüklük açısından dikkat çeken bu transferin, Bitcoin için eşik bir fiyat aralığında gerçekleşmiş olması piyasada ayrı bir anlam taşımaya başladı. Büyük miktarda stabilcoin’in borsaya aktarılması, yeni fonların kripto varlıklara yönelmek için hazırda bekletildiğine işaret ediyor. Henüz başka varlıklara çevrilmemiş bu fonlar, potansiyel alım gücünü göstermekle birlikte piyasada olası satış baskısını karşılayacak yedek likidite oluşmasına da katkı sağlıyor.

Bitcoin’in hafta başında kritik dirençleri aşmasının ardından gelen bu tür bir giriş, kurumsal yatırımcılar, büyük fonlar veya yüksek varlıklı bireylerin piyasada aktif rol oynamaya hazırlandığını düşündürüyor. Kasım 2025’ten bu yana en büyük hacimli girişin yaşanması, bunun günlük ve sistematik bir hareketten ziyade stratejik bir sermaye aktarımı olduğuna işaret ediyor.

Piyasanın Genel Görünümü

Söz konusu USDT hareketi, son dönemde kripto piyasasında öne çıkan bazı verilerle birlikte değerlendiriliyor. Ethereum üzerinde en büyük 100 adreste tutulan USDC miktarı 32,71 milyar dolarla yeni bir zirveye ulaştı. ABD’de işlem gören spot kripto ETF’lerine 17 Mart’ta 361 milyon dolarlık yeni para girişi oldu. Ayrıca, Goldman Sachs gibi büyük kurumlar kripto ETF ürünlerinde önemli pozisyonlar açıkladı.

Bu veriler ışığında, kripto piyasasında büyük oyuncuların çeşitli araçlarla piyasalara sermaye aktardığı ve hareket alanını genişlettiği gözlemleniyor. Sermaye girişlerinin tempo ve büyüklüğü, 2024 ve 2025’teki yüksek işlem hacmi dönemlerine benzer bir tabloyu ortaya koyuyor.

Binance’e gerçekleşen 2,2 milyar dolarlık USDT transferi, kurumsal ve bireysel yatırımcıların kripto varlıklara yeniden güçlü bir ilgi gösterdiğini gösteren son gelişmelerden biri olarak öne çıktı. Borsalarda tutulan stabilcoin’lerin piyasadaki amacı ise, sermayenin ne zaman ve hangi varlıklara aktarılacağının beklentisiyle yakından ilişkili olmaya devam ediyor.

