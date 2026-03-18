Kripto Para

Binance’e Bitcoin Girişi 2020’den Bu Yana En Düşük Seviyeye Geriledi

Özet

  • Binance’e gönderilen Bitcoin miktarı 2020’den bu yana en düşük seviyeye indi.
  • Borsalardaki düşük girişler, satış baskısını ve yatırımcı davranışlarını etkiliyor.
  • Piyasa verileri, uzun vadeli elde tutma eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin’in Binance borsasındaki 30 günlük ortalama giriş hacmi son yılların en düşük seviyesine indi. Son verilere göre, son bir ayda Binance’e ortalama aylık 4.900 Bitcoin transfer edildi. Bu miktar, geçmiş dönemlerdeki 10.000 ile 15.000 Bitcoin aralığında seyreden ortalama girişlerin oldukça altında seyrediyor.

İçindekiler
1 Binance’in Piyasadaki Yeri ve Önemi
2 Grafik Verilerine Göre Dönüşüm
3 Borsalara Düşük Bitcoin Girişinin Anlamı
4 Makro Ekonomi ve Piyasa Dinamikleri

Binance’in Piyasadaki Yeri ve Önemi

Binance, büyük spot kripto para borsaları arasında toplam Bitcoin rezervinin yaklaşık beşte birine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu durum, Binance’e gönderilen Bitcoin miktarındaki değişimlerin piyasa adına önemli bir gösterge olarak kabul edilmesini sağlıyor. Özellikle bu borsadaki giriş-çıkış hareketleri, genel piyasa eğilimleri hakkında ipucu verebiliyor.

Grafik Verilerine Göre Dönüşüm

CryptoQuant’ın paylaştığı Binance Bitcoin girişlerine ilişkin grafik, 2020’den 2026 başına kadar olan dönemi kapsıyor. 2021’de yaşanan boğa piyasasında Binance’e girişlerde ciddi artış gözlendi ve aylar boyu 10.000 ile 15.000’in üzerinde Bitcoin transfer edildi. 2022’de ise piyasada yaşanan düşüşlerle birlikte satıcılar borsalara daha fazla Bitcoin gönderdi.

2023’ten bu yana ise giriş hacmi düzenli biçimde geriliyor. Önceki dönemlerde görülen ani yükselişler azalırken, genel ortalama da düşüş trendine girdi. Son olarak kaydedilen ortalama, 2020’nin ilk dönemlerinde başlayan birikim sürecinden bu yana görülmeyen düşük seviyelere işaret ediyor.

Borsalara Düşük Bitcoin Girişinin Anlamı

Borsalara az miktarda Bitcoin girmesi iki farklı şekilde yorumlanıyor. İlki, satış baskısında azalma olarak değerlendiriliyor; zira borsalara daha az Bitcoin girince doğrudan satılabilecek arz da düşüyor. Bu durum, talep dengelenirse fiyat üzerinde destekleyici bir etki yaratabiliyor.

İkinci olarak, yatırımcıların davranışlarında bir değişim olduğu görülüyor. Uzun süredir devam eden düşük giriş hacminin, büyük bir kısmın Bitcoin’ini borsadan uzak tutmayı tercih ettiğini gösterdiği aktarılıyor. Bu eğilim, aktif al-sat yerine orta ve uzun vadeli elde tutma davranışıyla uyumlu görülüyor.

Geçmiş piyasa döngülerinde, girişlerin uzun süre düşük kalması genellikle dip seviyelerin oluştuğu veya yeni bir birikim sürecinin başladığı dönemlerle aynı zamana denk gelmişti. 2020’de piyasa yükselişi öncesindeki süreç de buna örnek olarak gösteriliyor.

Makro Ekonomi ve Piyasa Dinamikleri

Veriler, bu döngüdeki giriş çıkış dalgalanmalarının 2021’e göre çok daha düşük aralıkta seyrettiğine işaret ediyor. Bu gelişme, Bitcoin’in borsalarda likit olmaktan çıkıp daha fazla uzun vadeli yatırımcıda tutulmaya başlandığı şeklinde değerlendiriliyor. Ayrıca, küresel ekonomik belirsizlik ve jeopolitik riskler söz konusu olsa da, zincir üzerindeki hareketler yatırımcıların pozisyonlarında dirençli kaldığını ortaya koyuyor.

Buna rağmen mevcut rakamlar, fiyatın mı yatırımcı güvenine uyum sağlayacağı yoksa yatırımcıların makro baskılarla pozisyon değiştireceği konusunda net bir yanıt vermiyor.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı ABD’de Kripto Paralar İçin Net Düzenleme: Ethereum ve Solana Gibi Büyük Coin’ler “Dijital Emtia” Kapsamında
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?