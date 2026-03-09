Nigel Farage Stack BTC’ye Katıldı: Stratejik Bitcoin Yatırımı Dikkat Çekti

İngiltere merkezli Reform UK partisinin lideri Nigel Farage, 9 Mart’ta Stack BTC şirketine 215 bin sterlin yatırım yaptı. Bu işlemle Farage, şirketin yönetim kurulu başkanı olan eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’den daha büyük bir paya sahip oldu. Farage’ın yatırımı, Blockchain.com gibi sektörde bilinen bir başka şirketin de katıldığı finansman turunda gerçekleşti.

Yatırımın Şirket Yapısına Etkisi

Nigel Farage, kendisine ait Thorn In The Side Ltd aracılığıyla Stack BTC’de 4,3 milyon adet hisse satın aldı. Hisse başı 5 peni ödeyen Farage’ın şirketteki payı yüzde 6,31’e ulaştı. Stack BTC, Londra merkezli Aquis Growth Market’te STAK koduyla işlem görecek. Farage’ın şirketin yönetim kurulu başkanı Kwarteng’den daha fazla paya sahip olması alışılmadık bir durum oluşturdu. Böylelikle Farage, kamuda işlem gören bir şirket üzerinde ciddi bir etki alanı elde etmiş oldu.

Bu yatırım turunda toplamda 260 bin sterlin toplandı. Sektör standartları açısından görece sınırlı bir miktar olsa da, yatırımcı profili nedeniyle finansman dikkat çekti. Blockchain.com, turda Farage ile birlikte yer aldı. Şirket hisselerinin işlem görmeye başlaması 12 Mart olarak belirtildi.

Nigel Farage, İngiltere’de bir Bitcoin hazine şirketinin yüzdesel olarak en büyük yatırımcılarından biri oldu.

Stack BTC Nasıl Çalışıyor?

Stack BTC, İngiltere’deki kârlı işletmeleri satın alarak, elde ettiği fazla sermayeyi Bitcoin’e dönüştüren bir holding olarak faaliyet gösteriyor. Şirket madencilik yapmıyor ve herhangi bir token çıkarmıyor. Model olarak, finansman yerine operasyonlardan gelen nakit akışını Bitcoin biriktirmek için kullanıyor. Yöntemi, Amerika’da Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketinin uygulamalarına benzerlik gösteriyor; fakat Stack BTC için ana unsur, operasyonel gelir ile büyümek.

Şirket, 5 Mart’ta ortalama 71.594 dolar fiyatla 21 BTC satın aldı. Yatırım tarihinde Bitcoin fiyatı yaklaşık 69 bin dolar seviyesindeydi. Başlangıçta elde tutulan bu 21 BTC, şirket için sembolik bir adım sayılıyor. Şirket, operasyon modeline uygun şekilde büyüme hedefliyor.

Siyasi Boyut ve Mesajlar

Nigel Farage, yatırımını kendi siyasi programıyla uyumlu bir hamle olarak tanımlıyor. Farage’ın yönettiği Reform UK, İngiltere’de kripto sektörünü küresel bir merkez haline getirmeyi ve dijital varlıklar üzerindeki sermaye kazancı vergilerinin azaltılmasını savunan bir gündeme sahip. Ayrıca, Bitcoin üzerinden bağış alınması da partinin stratejik planları içinde yer alıyor.

Farage’ın, regülasyon süreçlerinde belirsizliğin devam ettiği bir dönemde böylesi bir yatırım yapması, kamuoyunda sembolik bir baskı unsuru olarak yorumlanıyor. İngiltere’de Finansal Davranış Otoritesi kısa süre önce kripto odaklı tanıtımlar konusunda sıkı kurallar getirirken, aynı zamanda kurumsal düzeyde dijital varlıklara kapı açan bir tutum sergiliyor. Farage’ın Stack BTC’de pay sahibi olması, sektörde ve kamuoyunda kripto dostu bir yaklaşımın teşvik edilmesi yönünde bir sinyal olarak öne çıktı.

Şirket açısından Farage’ın yatırımı, hem kurumsal yatırımcılarda hem de siyasi arenada Stack BTC’nin profilini yükseltebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Yatırım miktarının düşük olması ise, bu hamlenin finansal kardan çok siyasi konumlanma amacı taşıdığını gösteriyor.

Rakamların Ötesinde: Modelin Geleceği

Stack BTC, büyüme odaklı borsada işlem gören bir şirket olarak operasyonlarına devam ediyor. Şirketin mevcut hissedarları arasında politik profili yüksek iki isim yer alıyor: Yönetim kurulu başkanı Kwasi Kwarteng ve Reform UK lideri Nigel Farage. Blockchain.com’un yatırımcılar arasında olması da kurumsal ilgi açısından önemli.

Ancak, Stack BTC’nin İngiltere merkezli şirket satın alımlarıyla kripto piyasasına açılma modeli daha yeni test edilmeye başlandı. Henüz modelin orta veya uzun vadede ne kadar verimli olacağına dair kesin bir tablo bulunmuyor. Strateji şirketiyle yapılan karşılaştırma dikkat çekse de, Stack BTC mevcut yapı ve ölçek açısından farklı bir konumda bulunuyor.