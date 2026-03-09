Gerçek varlık tokenizasyonunda asıl kullanıcı ilgisi stabilcoin’lere yoğunlaştı

Kripto para ekosisteminde gerçek dünya varlıklarının (RWA) blokzincir üzerinde temsil edilmesi son yıllarda kurumsal yatırımcıların ve sektör uzmanlarının öne çıkardığı bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Ancak son veriler, kullanıcı davranışlarıyla beklentiler arasındaki farkı belirgin şekilde ortaya koyuyor.

Kullanıcı verileri ve stabilcoin gerçeği

RWA.xyz tarafından yayımlanan güncel istatistikler, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunda en yoğun kullanıcı trafiğinin stabilcoin’lerde gerçekleştiğini gösteriyor. Blokzincir tabanlı dolar stabilcoin’lerine ait aktif cüzdan sayısı 14,4 milyon olarak ölçülürken, halka açık hisse senedi tokenizasyonu 21.705, emtialar 9.387, özel kredi ürünleri 4.045 ve Amerika Birleşik Devletleri Hazine tahvilleri ise yalnızca 1.363 aktif adrese sahip. Gayrimenkul tokenizasyonu ise 524 kullanıcıyla listenin en alt sıralarında yer alıyor.

Bu tablo, diğer tüm tokenize varlık kategorilerinin toplam aktif adres sayısının yaklaşık 39 bin olduğunu ve stabilcoin kullanıcılarının bu rakamın çok üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.

Rand Group yönetiminin sosyal medya paylaşımında, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunda tartışmaların çoğu tahvil ve gayrimenkul gibi ürünler üzerinde yoğunlaşırken, neredeyse tüm kullanıcıların aslında çalışır bir dolar istediklerine dikkat çekildi.

Kurumsal gündem ile pratik tercihler arasındaki uçurum

Birçok yatırım konferansı, girişim sermayesi stratejisi ve kurumsal araştırmada tokenize tahviller, gayrimenkul ve özel kredi ürünleri potansiyel fırsat olarak ele alınıyor. Bu varlıklar için öne sürülen senaryolar ve pazar büyüklüğüyle ilgili beklentiler bulunuyor. Örneğin, ABD Hazine tahvillerinin blokzincir ortamına taşınması geleneksel aracıları devre dışı bırakarak verimlilik sağlama iddiası taşıyor. Gayrimenkul tokenizasyonu ise klasik anlamda likit olmayan varlıkları küçük paylara bölerek yatırımcıya açmayı amaçlıyor.

Ancak aktif adres verileri, bu kategorilere yönelmiş kayda değer bir kullanıcı tabanının henüz oluşmadığını gösteriyor. ABD Hazine tahvillerinde 1.363, gayrimenkulde ise yalnızca 524 kullanıcıyla karşılaşılırken, örneğin kurumsal tahvillerde bu rakam üçte kalıyor. Buna karşın stabilcoin’ler çok daha geniş bir kullanım alanı buluyor.

Özellikle Latin Amerika’da, Arjantin, Kolombiya ve Brezilya gibi ülkelerde kripto para girişlerinin büyük çoğunluğunun stabilcoin’lere yöneldiği bildiriliyor. Bu ülkelerde kullanıcıların önceliği, varlıklarını koruyacak ve kolayca transfer edilebilecek bir dolar alternatifi bulmak olarak öne çıkıyor.

Diğer kategorilerdeki yavaş büyümenin nedenleri

Tokenize edilen halka açık hisse senetlerinde aktif kullanıcı sayısı 21.705 gibi görece yüksek bir düzeyde. Bunun da temel nedeni, bazı ülkelerde geleneksel aracı kurumlara ulaşımın zor veya kısıtlı olması ve bireylerin blokzincir üzerinden ABD pay piyasalarına erişebilmesi. Yani bu kategori, tıpkı stabilcoin’lerde olduğu gibi, mevcut bir ihtiyaca karşılık geliyor.

Öte yandan özel kredi ürünlerinde kullanıcı sayısı 4 bin seviyesinde bulunuyor. Bu alandaki işlemler ağırlıkla kurumsal yatırımcılara ve büyük portföylere hitap ediyor. Yasal ve teknik gereksinimler nedeniyle bu kategori yaygın bireysel kullanıma henüz açık değil.

Gayrimenkul tokenizasyonunda ise en büyük sorun, mülkiyet haklarının ve yasal altyapının ülkeden ülkeye değişmesi. Blokzincir üzerinde bina veya arsa gibi varlıklar küçük paylara bölünebilse de bu hakların hukuki anlamda uygulanabilirliği büyük ölçüde yerel düzenlemelere bağlı kalıyor.

Piyasanın önceliklerini gösteren temel soru

Geliştiriciler ve yatırımcılar, görece az sayıda kullanıcısı olan yeni varlık kategorileri için teknik altyapı kurma çalışmalarını sürdürürken, milyonlarca kişi stabilcoin’lerle işlemlerine devam ediyor. Piyasanın hangi yöne evrileceği, yeni kategorilerin zamanla daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşıp ulaşamayacağı veya stabilcoin’lerin daha fazla işlev üstlenip üstlenemeyeceği yakın dönem takip edilmesi gereken başlıklar arasında öne çıkıyor.