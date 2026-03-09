BofA, Citi, Credit Agricole: 11 Mart ABD Enflasyon Tahminleri

11 Mart Çarşamba günü ABD piyasa açılışından 1 saat önce TSİ 15:30’da ABD enflasyon raporu açıklanacak. Manşet enflasyon önceki ay %2,5 gelmişti ve çekirdek enflasyon %2,5. Konsensüs tahminleri bu ayki raporda herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ancak önümüzdeki ay gelecek Mart raporunda enerji fiyatındaki artışı ciddi olarak hissedeceğiz.

ABD Enflasyon Raporu

Manşet enflasyon için tahmin aralığı %2,3 ile %2,6 arasında değişiyor. Çekirdek enflasyon için de tahmin aralığı aynı şekilde. TÜFE raporunun Çarşamba günü beklenti altında gelmesi faiz indirimlerinin erkene çekilebileceği beklentisini oluşturacak ve Eylül ayına kadar ötelenen indirimler risk piyasalarını bu çeyrekte fazlasıyla baskıladı.

13 Şubat tarihinde gelen Ocak raporu ilgili ay içinde benzin fiyatlarının keskin biçimde düşmesiyle beklentinin altındaydı. Ancak bu ay itibariyle bunun tersine döndüğünü göreceğiz. İran meselesinin tetiklediği enerji enflasyonu Şubat raporunu biraz gölgeledi diyebiliriz.

Peki büyük finans şirketlerinin tahminleri ne yönde?

Credit Agricole

Şubat ayı TÜFE’nin nispeten zayıf çıkması beklenirken, çekirdek fiyatların aylık bazda yaklaşık %0,24 artacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda, üç aylık yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon oranı %3,1 civarında kalacak ve 2025 sonlarında hükümetin kapanmasından önceki seviyelerin biraz altına inecek.

İran çatışmasının hemen enflasyon üzerinde bir etkisi olmayacağından %2,4’lük konsensüs tahminlerine uygun öngörü paylaştılar. TÜFE eğilimi nispeten ılımlı olsa da uzmanlar Cuma günü gelecek PCE rakamlarının daha önemli olduğunu savunuyor. %2 hedefine son derece ağır ilerleyen PCE’de göreceğimiz sürpriz yüz güldürebilir.

Ancak asıl sorun İran geriliminin etkilerinin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu. İran sonsuza kadar bu süreci devam ettirebileceklerini söylerken ABD 4 hafta içinde operasyonu tamamlamayı bekliyor.

“Orta Doğu’daki çatışma, özellikle petrol fiyatları yoluyla, bir başka belirsizlik katmanı ekleyerek, Fed’in son enerji şokunun geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu değerlendirirken faizleri sabit tutma olasılığını güçlendirmektedir.”

Yani bu durum 2026 için maksimum 1 faiz indirimini iyimser senaryoya çevirebilir.

Bank of America

Çekirdek ve manşet enflasyonun aylık bazda %0,3 artmasını bekliyorlar. Bu durum enflasyonda kayda değer düşüş yansıtmadığından Fed’in faiz indirimlerine ara verme stratejisini destekliyor.

“Şu an için Fed, Şubat ayı TÜFE raporunu enflasyonun kontrol altında kaldığının teyidi olarak değerlendirecek ve önümüzdeki aylarda yüksek petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini yükseltmeye başlayıp başlamayacağına veya ekonominin diğer alanlarına sıçrayıp sıçramayacağına daha yakından odaklanacaktır.”

Citi

Kısa vadeli para politikasının değişimi için Şubat raporundan çok bir şey beklemeyen Citi analistleri bu çeyrekte enflasyondaki mevsimsel bozulmaların nasıl geliştiğine dair okumalara odaklanacak. Çekirdek TÜFE’nin aylık bazda %0,23 civarında artması bekleniyor, bu da Ocak ayındaki %0,30’luk artıştan bir düşüş anlamına geliyor.