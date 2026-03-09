Winvest — Bitcoin investment
Ekonomi

BofA, Citi, Credit Agricole: 11 Mart ABD Enflasyon Tahminleri

Özet

  • Credit Agricole: Şubat ayı TÜFE'nin nispeten zayıf çıkması beklenirken, çekirdek fiyatların aylık bazda yaklaşık %0,24 artacağı tahmin edilmektedir.
  • Bank of America: Şu an için Fed, Şubat ayı TÜFE raporunu enflasyonun kontrol altında kaldığının teyidi olarak değerlendirecek.
  • Citi: Bazı mal kategorileri hala yıl başında daha güçlü fiyat ayarlamaları gösterebilir, ancak hizmet enflasyonunun yumuşaması beklenmektedir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

11 Mart Çarşamba günü ABD piyasa açılışından 1 saat önce TSİ 15:30’da ABD enflasyon raporu açıklanacak. Manşet enflasyon önceki ay %2,5 gelmişti ve çekirdek enflasyon %2,5. Konsensüs tahminleri bu ayki raporda herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ancak önümüzdeki ay gelecek Mart raporunda enerji fiyatındaki artışı ciddi olarak hissedeceğiz.

İçindekiler
1 ABD Enflasyon Raporu
1.1 Credit Agricole
1.2 Bank of America
1.3 Citi

ABD Enflasyon Raporu

Manşet enflasyon için tahmin aralığı %2,3 ile %2,6 arasında değişiyor. Çekirdek enflasyon için de tahmin aralığı aynı şekilde. TÜFE raporunun Çarşamba günü beklenti altında gelmesi faiz indirimlerinin erkene çekilebileceği beklentisini oluşturacak ve Eylül ayına kadar ötelenen indirimler risk piyasalarını bu çeyrekte fazlasıyla baskıladı.

13 Şubat tarihinde gelen Ocak raporu ilgili ay içinde benzin fiyatlarının keskin biçimde düşmesiyle beklentinin altındaydı. Ancak bu ay itibariyle bunun tersine döndüğünü göreceğiz. İran meselesinin tetiklediği enerji enflasyonu Şubat raporunu biraz gölgeledi diyebiliriz.

Peki büyük finans şirketlerinin tahminleri ne yönde?

Credit Agricole

Şubat ayı TÜFE’nin nispeten zayıf çıkması beklenirken, çekirdek fiyatların aylık bazda yaklaşık %0,24 artacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda, üç aylık yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon oranı %3,1 civarında kalacak ve 2025 sonlarında hükümetin kapanmasından önceki seviyelerin biraz altına inecek.

İran çatışmasının hemen enflasyon üzerinde bir etkisi olmayacağından %2,4’lük konsensüs tahminlerine uygun öngörü paylaştılar. TÜFE eğilimi nispeten ılımlı olsa da uzmanlar Cuma günü gelecek PCE rakamlarının daha önemli olduğunu savunuyor. %2 hedefine son derece ağır ilerleyen PCE’de göreceğimiz sürpriz yüz güldürebilir.

Ancak asıl sorun İran geriliminin etkilerinin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu. İran sonsuza kadar bu süreci devam ettirebileceklerini söylerken ABD 4 hafta içinde operasyonu tamamlamayı bekliyor.

“Orta Doğu’daki çatışma, özellikle petrol fiyatları yoluyla, bir başka belirsizlik katmanı ekleyerek, Fed’in son enerji şokunun geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu değerlendirirken faizleri sabit tutma olasılığını güçlendirmektedir.”

Yani bu durum 2026 için maksimum 1 faiz indirimini iyimser senaryoya çevirebilir.

Bank of America

Çekirdek ve manşet enflasyonun aylık bazda %0,3 artmasını bekliyorlar. Bu durum enflasyonda kayda değer düşüş yansıtmadığından Fed’in faiz indirimlerine ara verme stratejisini destekliyor.

“Şu an için Fed, Şubat ayı TÜFE raporunu enflasyonun kontrol altında kaldığının teyidi olarak değerlendirecek ve önümüzdeki aylarda yüksek petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini yükseltmeye başlayıp başlamayacağına veya ekonominin diğer alanlarına sıçrayıp sıçramayacağına daha yakından odaklanacaktır.”

Citi

Kısa vadeli para politikasının değişimi için Şubat raporundan çok bir şey beklemeyen Citi analistleri bu çeyrekte enflasyondaki mevsimsel bozulmaların nasıl geliştiğine dair okumalara odaklanacak. Çekirdek TÜFE’nin aylık bazda %0,23 civarında artması bekleniyor, bu da Ocak ayındaki %0,30’luk artıştan bir düşüş anlamına geliyor.

“Bazı mal kategorileri hala yıl başında daha güçlü fiyat ayarlamaları gösterebilir, ancak hizmet enflasyonunun yumuşaması beklenmektedir. Enflasyonun en kalıcı itici güçlerinden biri olan konut fiyatlarının kademeli olarak yavaşlamaya devam etmesi beklenmektedir.

Bu eğilimler gerçekleşirse, rapor, genel enflasyonun düşüş hızı kademeli olsa da, temel enflasyon baskılarının azaldığı görüşünü güçlendirecektir. Politika yapıcılar için önemli olan nokta, hizmet ve konut enflasyonunun beklendiği gibi ılımlı seyrini sürdürüp sürdürmeyeceğidir.”

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: New York Fed Ekonomi Raporu (9 Mart)

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 9 Mart Son Durum

Petrol Kontratları G7 Rezerv Hamlesi Beklentisiyle Sert Geriledi

Petrol Fırladı Bitcoin Neden Yerinde Sayıyor

Son Dakika: ABD Verileri Açıklandı, Piyasalarda 6 Mart Hareketliliği

Bitcoin 70.000 Doları Kaybetti, 6 Mart Kripto Para Düşüşü

5 Mart ABD Piyasaları ve Kripto Paralar Son Durum

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Gerçek varlık tokenizasyonunda asıl kullanıcı ilgisi stabilcoin’lere yoğunlaştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Gerçek varlık tokenizasyonunda asıl kullanıcı ilgisi stabilcoin’lere yoğunlaştı
Kripto Para
Nigel Farage Stack BTC’ye Katıldı: Stratejik Bitcoin Yatırımı Dikkat Çekti
Kripto Para
Bitcoin’de 20 Milyonluk Arz Aşıldı: Son 1 Milyona Girildi
Madencilik
Sıcak Gelişme: New York Fed Ekonomi Raporu (9 Mart)
Ekonomi
Binance, Sürekli Vadeli İşlemlerde Diğer Borsalara Açık Ara Fark Attı
Kripto Para
Lost your password?