Strategy, Bitcoin Alımlarında Hız Kesse de Portföy Büyüklüğünü Koruyor

Michael Saylor’ın yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği Strategy, geçen hafta yaklaşık 17.994 adet Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Şirketin bu hamlesi, ortalama 70.946 dolar fiyatla toplam 1,28 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. Alım, Strategy’nin bugüne kadarki ortalama maliyeti olan 75.985 doların altında bir fiyatla gerçekleşmiş oldu. Son işlemle birlikte portföyde bulunan Bitcoin sayısı 738.731’e yükseldi ve toplam satın alma maliyeti 56 milyar dolara ulaştı.

Şirketin Alım Stratejisinde Dikkat Çeken Değişim

Strategy, bu son alımla birlikte Ocak ayından beri yaptığı en büyük Bitcoin alımına imza atmış oldu. Daha önce Ocak ayında 22.305 Bitcoin alımıyla 2,13 milyar dolar harcamıştı. Son dönemdeki alımlar, şirketin ilk kez ortalama maliyetinin altında yüksek hacimli bir pozisyon aldığına işaret ediyor. 2022–2023 dönemindeki fiyat gerilemelerinde Strategy, daha temkinli davranıp çok daha düşük miktarlarda alım yapmıştı.

Şirketin şubat ayından itibaren 25.229 Bitcoin’i ortalama maliyetinin altındaki seviyelerden portföye eklemesi, alış maliyetinin 76.052 dolardan 75.985 dolara inmesini sağladı. Bu yaklaşım, Strategy’nin mevcut pozisyonunu uzun vadeye yayarak maliyetleri dengelemeye yöneldiğini gösteriyor.

Bitcoin ve Strategy Hisseleri Baskı Altında

Bitcoin fiyatları Ekim 2025’te yaklaşık 126.000 dolara kadar yükseldikten sonra, 2026 başına kadar yüzde 47’ye varan bir düşüş yaşadı. Son aylarda fiyatlar, 63.000 ila 72.000 dolar arasında dalgalandı. Şirketin ABD borsasında işlem gören hisseleri ise Kasım 2024’te 543 dolar seviyesindeyken Şubat sonu itibarıyla yüzde 70’in üzerinde değer kaybederek yaklaşık 125 dolara kadar geriledi.

2025’in son çeyreğinde yeni muhasebe standartları gereği şirket, Bitcoin varlıklarının piyasa değerine göre raporlanması sonucu 12,4 milyar dolar net zarar açıkladı. Şirketin finansal raporlamasında, Bitcoin fiyatlarındaki oynaklığın belirleyici bir unsur olduğu görülüyor.

Piyasa Değeri ile Bitcoin Rezervleri Arasındaki Fark

Ekonomist Peter Schiff, Bitcoin odaklı iş modeline sahip olan Strategy’nin sürdürülebilirliği konusunda uzun süredir eleştirilerini dile getiriyor. Schiff, özellikle şirketin hisse senetlerindeki değer kaybına ve finansman modeline dikkat çekiyor. Öte yandan analist Ted Pillows, Strategy’nin piyasa değerinin Bitcoin rezervlerinin toplam değerinden yüzde 20-25 oranında düşük olduğunu vurguladı. Önceki yıllarda ise yatırımcılar Strategy hisselerine varlık değerinin iki katından fazla prim ödemeye istekti.

Şirketin ana işleyiş modeli, yükselen Bitcoin fiyatlarının şirketin piyasa değerini artırmasını ve bu sayede daha yüksek değerleme üzerinden yeni sermaye sağlanmasını esas alıyor. Bitcoin fiyatları dalgalandıkça şirketin bu stratejisi zaman zaman risk oluşturabiliyor.

Strategy, 2025 yılında hisse ve tahvil satışları ile 21 milyar doların üzerinde fon topladı. Ayrıca şirketin ’42/42 Planı’ kapsamında 2027’ye kadar 84 milyar dolar sermaye hedefi bulunuyor. Bu kapsamda oluşturulan nakit rezervleriyle, yaklaşık 21 aylık temettü ve faiz ödemesi güvence altına alındı. Böylece piyasalardaki olası dalgalanmalara karşı Bitcoin satışı yapmaya gerek kalmayacak şekilde bir tampon oluşturuldu.

Saylor, CEO koltuğunu Phong Le’ye devretmiş olsa da şirketin ana yüzü olmaya devam ediyor. Şirketin ilk Bitcoin alımını yaptığı 2020 yılında dile getirdiği “Bitcoin’in uzun vadede dünya para birimlerine karşı değer kazanacağı” yönündeki görüşünden geri adım atmış değil. Son dönemde alımların ortalama maliyetin altına inmesine rağmen kararlılığını sürdürüyor.