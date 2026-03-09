Son Dakika: Savaş Bitiyor, Kripto Paralar İçin Zamanı Geldi Mi?

Kripto paralarda aylardır fiyatlanan olaylardan biri İran savaşıydı ve bu yüzden olay gerçekleştiğinde yükseliş gördük. Şimdi de savaşın sona ermesiyle yükselişin hızlanması gerekiyor. Bitcoin ve altcoinler için Trumpo’ın son CBS röportajı önemli sinyaller içeriyor.

Savaş Bitebilir, Bitcoin Yükseliyor

Trump bugün CBS’e verdiği telefon röportajında İran saldırılarına dair önemli şeyler söyledi. 9 günün ardından birçok hedef imha edildi ve üst düzey İranlı yetkililer öldürüldü. Trump büyük ölçüde hedeflerine ulaşmış durumda ve nükleer konusunda zafer ilan edebileceği son bir güçlü hamlenin ardından işi noktalayabilir.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Trump 4-5 hafta için hedeflerine ulaşacaklarını söylemişti. Bugünse şunları söyledi;

“Savaş yakında bitebilir. ABD, 4-5 haftalık zaman diliminden çok ileride. İran savaşı neredeyse tamamen bitti diye düşünüyorum.”

Trump’ın açıklamasının ardından petrol 90 dolara gerilerken SPX 6.770 seviyesine sıçradı ve DXY 98,8’e geriledi. Bitcoin 69.300 dolara dayandı.

Eğer Trump bu tonda açıklamalar yapmaya devam ederse Mücteba Hamaney’den bir şekilde nükleer için sözler alıp iş noktalanabilir. İran fazlasıyla yıpranmış durumda ve sürecin uzaması İran’ın da tek gelir kaynağı olan petrol satışlarını etkileyeceğinden ülkenin nefes almasını engelleyecek. Bu yüzden taraflar onurlu anlaşma fırsatını aramaya devam ediyor.

2 aydan uzun savaş küresel enflasyonu tetikleyeceğinden ve Avrupa 2 kat daha pahalı doğalgaz tüketmeye başladığından aktörlerin tümü barıştan yana.