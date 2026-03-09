Winvest — Bitcoin investment
Son Dakika: Savaş Bitiyor, Kripto Paralar İçin Zamanı Geldi Mi?

Özet

  • Trump: ABD, 4-5 haftalık zaman diliminden çok ileride - CBS
  • Trump: Savaş yakında bitebilir.
  • Kaynaklara göre, Trump yönetimi fiyatların yükselmesiyle birlikte Rusya'ya uygulanan petrol yaptırımlarını daha da hafifletmeyi düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralarda aylardır fiyatlanan olaylardan biri İran savaşıydı ve bu yüzden olay gerçekleştiğinde yükseliş gördük. Şimdi de savaşın sona ermesiyle yükselişin hızlanması gerekiyor. Bitcoin ve altcoinler için Trumpo’ın son CBS röportajı önemli sinyaller içeriyor.

Savaş Bitebilir, Bitcoin Yükseliyor

Trump bugün CBS’e verdiği telefon röportajında İran saldırılarına dair önemli şeyler söyledi. 9 günün ardından birçok hedef imha edildi ve üst düzey İranlı yetkililer öldürüldü. Trump büyük ölçüde hedeflerine ulaşmış durumda ve nükleer konusunda zafer ilan edebileceği son bir güçlü hamlenin ardından işi noktalayabilir.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Trump 4-5 hafta için hedeflerine ulaşacaklarını söylemişti. Bugünse şunları söyledi;

“Savaş yakında bitebilir. ABD, 4-5 haftalık zaman diliminden çok ileride.

İran savaşı neredeyse tamamen bitti diye düşünüyorum.”

Trump’ın açıklamasının ardından petrol 90 dolara gerilerken SPX 6.770 seviyesine sıçradı ve DXY 98,8’e geriledi. Bitcoin 69.300 dolara dayandı.

Eğer Trump bu tonda açıklamalar yapmaya devam ederse Mücteba Hamaney’den bir şekilde nükleer için sözler alıp iş noktalanabilir. İran fazlasıyla yıpranmış durumda ve sürecin uzaması İran’ın da tek gelir kaynağı olan petrol satışlarını etkileyeceğinden ülkenin nefes almasını engelleyecek. Bu yüzden taraflar onurlu anlaşma fırsatını aramaya devam ediyor.

2 aydan uzun savaş küresel enflasyonu tetikleyeceğinden ve Avrupa 2 kat daha pahalı doğalgaz tüketmeye başladığından aktörlerin tümü barıştan yana.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
