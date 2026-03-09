Altın Fiyatı 5.100 Dolar Sınırında Seyrediyor: Yükseliş ve Düzeltme Senaryoları Tartışılıyor

Altın, 9 Mart’ta ons başına 5.090 dolar civarında işlem görerek son haftalarda ulaşılan 5.200 dolar üzerindeki zirvelerden geri çekilmiş durumda. Fiyatın bu seviyelerde tutunması, piyasa katılımcılarının teknik destek ve direnç bölgelerine odaklanmasına yol açtı.

Teknik Analiz: Destek ve Direncin Etkisi

Son dönemde altın ons fiyatı, kısa vadede toparlanma potansiyeli gösterirken, teknik göstergeler hâlâ 4.800 dolar bölgesine kadar olası bir gerilemeyi gündemde tutuyor. Altının geniş grafiklerinde görünen baş-omuz formasyonu, 5.100 dolar seviyesini kritik bir “boyun” çizgisi olarak belirliyor. Analistlere göre bu bölge aşağı kırılırsa, kısa vadede fiyatın 4.800 dolara yönelmesi beklenebilir. Öte yandan, yükselen trend çizgisinin desteklediği 5.053–5.065 dolar bandı piyasada dikkatle izleniyor. Bu alan üzerinde kalındığı sürece, fiyatın yeniden 5.120 ve 5.160 dolar seviyelerine yönelme ihtimali canlı kalıyor. Ancak fiyat hareketleri, son toparlanma girişimlerinde kayda değer bir ivme oluşturmakta zorlanıyor.

Konsolidasyon: Fiyat Sıkışması ve Kırılım Beklentisi

Teknik göstergeler, altının yılın başından bu yana yaşadığı sert yükseliş sonrası bir konsolidasyon sürecine girdiğini işaret ediyor. Kısa vadede oluşan alçalan trend çizgisi, toparlanma denemelerini baskılamaya devam ediyor. Bu çizginin üzerinde kalıcı bir kapanış, 5.280 hatta 5.350 dolar gibi üst direnç bölgelerine hareket ihtimalini güçlendirebilir. Aksi durumda, fiyatın tekrar 4.960–4.905 dolar likidite alanına ve daha aşağıda 4.800 dolara kadar gerileme riski gündeme gelebilir. Son birkaç ayda yaşanan hızlı yükselişin ardından piyasada bir düzeltme ve denge arayışı öne çıkıyor.

Makroekonomi: ABD Faizi, Dolar ve Jeopolitik Unsurlar

Teknik faktörlerin yanında, altın fiyatı üzerinde ABD faiz politikası ve doların değerindeki değişimler de belirleyici olmaya devam ediyor. Son dönemde ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesi ve dolar endeksinin çok aylık zirvelere yaklaşması, altın üzerinde baskı oluşturdu. Bu gelişmeler, altının dolar bazında fiyatlandığı küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına da yol açtı. ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağı beklentisi, yakın vadede faiz indirimi ihtimalinin zayıfladığını gösteriyor. Federal Reserve Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son dönemde artan petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde geçici bir etkisi olabileceğini ifade etti; ancak bu durumun kalıcı olmasının jeopolitik gelişmelere bağlı olabileceği belirtildi. ABD’de zayıf gelen istihdam verileri ise doların baskısını kısmen dengeleyerek altını destekledi. Ayrıca, İran ve Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimler, güvenli liman arayışının sürmesine yol açıyor.

ETF Göstergeleri: Altında Uzun Vadeli Güçlü İvme

Borsada işlem gören fonlar, altına yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. iShares Gold Trust (IAU) gibi altın destekli ETF’lerde çoğu önemli hareketli ortalama, boğa eğiliminin devam ettiğine işaret ediyor. Mart ayında hem 200-dönemlik üssel hem de basit hareketli ortalama, ayın genelinde pozitif görünümü destekledi. Öte yandan, momentuma bakıldığında, RSI gibi göstergeler nötr seviyelerde seyrediyor; yani piyasa ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde bulunuyor. IAU için 82–90 dolar bandında güçlü destek, 99–120 dolar aralığında ise direnç öne çıkıyor. 95 dolar çevresi ise kısa vadeli yön tayini için önemli bir eşik olarak görülüyor.

Altın Fiyatı: Son Durum ve Beklentiler

Şu an için altının yönü hem toparlanma hem de daha derin bir düzeltme ihtimalini barındırıyor. Teknik yapılar, özellikle 5.080–5.100 dolar desteğinin korunması halinde fiyatın kısa vadede 5.140 dolar seviyesini tekrar test etmesini gündemde tutuyor. Ancak 5.100 dolar çizgisi belirgin şekilde aşağı kırılırsa, daha geniş bir düzeltme ile 4.800 dolara kadar sarkma olasılığına dikkat çekiliyor. Kısa vadede bant hareketinin sürdüğü piyasada destek ve direnç seviyeleri belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor.