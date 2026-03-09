Cardano Fiyatı 0,245 Dolar Desteğinde Kritik Seviyede Seyrediyor

Cardano, son dönemde fiyat hareketlerinde artan baskıyla birlikte, 0,25 dolar seviyesine yaklaşan kritik bir destek bölgesinde işlem görüyor. Önceki yükselen trendlini kaybeden ADA, kısa vadede satıcıların kontrolü ele geçirdiği bir yapıya döndü. Daha önce yatay bir konsolidasyon dönemi olarak görülen süreç, güncel tabloyla birlikte kırılgan bir piyasa yapısına evrildi.

Yükselen Trend Desteğinin Kaybı ve Kısa Vadeli Zayıflık

Piyasa analisti Cryptorphic’in değerlendirmesine göre Cardano, haftalar boyunca koruduğu yükselen trend desteğinin altına geriledi. Bu seviyenin altında yaşanan fiyat hareketi, önceki direnç bölgesinden gelen reddin ardından alıcı tarafında zayıflık sinyalleri oluşturdu ve yukarı yönlü momentum kayboldu. ADA fiyatı şu anda 0,255 ila 0,260 dolar aralığında, artık direnç olarak işlev gören bölgenin altında tutunmaya çalışıyor. Kısa vadede fiyat bu seviyeyi yeniden aşamazsa, aşağı yönlü hareketin devamı bekleniyor.

Uzun Vadeli Grafiklerde 0,245 Dolar ve Altındaki Riskler

Ali Charts’ın analizine göre, yüksek zaman dilimli grafiklerde Cardano için en önemli destek noktası şu an 0,245 dolar civarında bulunuyor. Bu bölge, üç günlük grafik perspektifinde önemli bir taban oluşturuyor. ADA bu desteği koruyabilir ve üzerinde kalabilirse, bir denge bulma ve toparlanma denemesi gündeme gelebilir. Öte yandan, bu bölgenin kaybedilmesi durumunda, fiyatın sırasıyla 0,22–0,23 dolar aralığına ve daha uzun vadede 0,112 dolara kadar geri çekilebileceği değerlendiriliyor. Geçmiş tarihli alımların da yine aynı seviyelerde yapıldığı ifade ediliyor.

Cardano Ekosistemindeki Zorluklar

Cardano’nun fiyat hareketlerinin yanında, ekosisteminin büyüme performansı da sınırlamalar taşıyor. Ali Charts tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Cardano’nun merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde kilitlenen toplam değer 1 milyar doların altında seyrediyor. Bu durum, özellikle Ethereum gibi daha büyük rakip platformlarla karşılaştırıldığında Cardano’nun daha yavaş bir büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor.

Hatta Sui gibi daha yeni blok zinciri projeleri bile, merkeziyetsiz uygulamalarda kilitlenen sermaye açısından Cardano’yu geçmiş durumda. Cardano geliştirici takımı yol haritasını genişletmeye devam etse de, DeFi ekosistemine katılımın görece düşük seyretmesi platformun potansiyel fiyat hareketlerini de etkileyebilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kısa Vadeli Fiyat Senaryoları ve Beklentiler

ADA için önümüzdeki dönemde fiyatın hangi yönde hareket edeceği büyük ölçüde 0,245 dolar desteğinde verilecek tepkiye bağlı görünüyor. Eğer Cardano bu bölgeyi koruyabilir ve 0,255–0,260 dolar aralığını yeniden ele geçirebilirse, kısa vadede 0,28 dolara doğru bir toparlanma ve sonrasında 0,30 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi gündeme gelebilir. Öte yandan, 0,245 dolar desteğinin kırılması halinde fiyatın 0,22–0,23 dolar bandına kadar gevşemesi bekleniyor. Bu seviye de savunulamazsa, grafiklerde daha düşük yapısal destekler ön plana çıkıyor.

Ali Charts, “Uzun vadeli yükseliş beklentisinin tekrar güçlenebilmesi için teknik anlamda toparlanmaya ek olarak, ekosisteme yeni katılımlar ve daha yüksek sermaye girişinin de yönetilmesi gerektiğini” vurguluyor.

Son 24 saatte ADA fiyatında yüzde 2,58’lik bir gerileme kaydedildiği aktarılıyor. Güncel olarak fiyatın 0,25 dolar civarında dalgalandığı görülmekte.

Teknik Görünüm ve İzlenecek Seviyeler

ADA’nın yükselen trend desteğinin altına gerilemesiyle teknik yapı kırılgan bir hal aldı. Şu anda piyasanın dikkati, 0,245 dolar seviyesinde oluşan ana destek hattında. Bu bölge başarılı şekilde korunabilirse, fiyat bir süre yatay bir seyir izleyebilir ve toparlanma denemeleri görülebilir. Destek bölgesinin kırılması halinde ise, piyasanın daha aşağıdaki destek seviyelerinde denge arayacağı görülüyor.