Revolut’un Kripto Hacmi İki Yılda 25 Kat Artarak Küresel Liderler Arasına Yükseldi

Avrupa merkezli finansal teknoloji şirketi Revolut, son aylarda kripto işlem hacminde dikkat çeken bir yükseliş sergiliyor. Bankacılık ve dijital ödeme uygulamaları alanında yaklaşık 50 milyon kullanıcısıyla bilinen Revolut, geleneksel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra kripto para destekli işlemlere sunduğu kolay erişim ile aylık kripto hacminde önemli bir büyüme yakaladı. Son veriler, aylık işlem hacminin 25 milyar dolara yaklaştığını gösteriyor.

Hacimdeki Hızlı Artış

Obchakevich Research tarafından hazırlanan grafikte Revolut’un toplam kripto hacmi 2023 sonundan 2026 başına kadar izleniyor. 2024’ün ilk aylarında 1 milyar dolar seviyesinde olan aylık kripto işlem hacmi, yılın ortasında 5 milyar doları geçti ve sonrasında hızla yükselmeye devam etti. Günümüzde aylık hacim 25 milyar dolar sınırına yaklaştı. Bu artış, yaklaşık iki yılda 25 kata yakın bir büyüme anlamına geliyor.

Grafikte yer alan verilere göre, birikimli toplam hacmin 24 milyar dolar civarına işaret edildiği görülse de, son iki aylık dönemdeki işlem seviyeleriyle bunun da üzerinde bir toplam gerçekleşmiş durumda. Dönemler boyunca işlem hacmindeki büyümenin neredeyse hiç hız kesmeden devam ettiğine dikkat çekiliyor.

İşlemlerde Ağ Dağılımı

Revolut kullanıcılarının gerçekleştirdiği kripto işlemlerinin %67’si Ethereum ağı üzerinden yapılıyor. Ethereum ağının bu kadar yüksek paya sahip olması, hem ETH alımlarının hem de ERC-20 tabanlı token ve sabit coin transferlerinin popülerliğini gösteriyor. Tron ağı ise işlem hacminin %23’ünü oluşturuyor; bu oran, özellikle USDT gibi stabilcoin transferlerinin düşük maliyetlerle ve hızlı şekilde yapılmasından kaynaklanıyor. Polygon, XRP Ledger ve Solana ise kalan küçük oranları kapsıyor.

Tron’un Revolut işlemlerindeki yüksek payı, aslında kullanıcıların doğrudan Tron almak için değil, ucuz ve hızlı stablecoin transferleri yapmak için bu ağı tercih ettiğini ortaya koyuyor. Genel olarak, platform üzerindeki hareketlerin %90’ı ya sabit coin transferleri ya da doğrudan ETH alım-satımı şeklinde gerçekleşiyor.

Kullanıcı Profili ve Büyüme Dinamiği

Revolut’un kullanıcı tabanının büyük kısmı, esas olarak klasik banka hizmetlerinden yararlanmak için uygulamayı indiren bireylerden oluşuyor. Bu kullanıcılar kriptoya ilk adımlarını, karmaşık DeFi protokolleriyle uğraşmadan, alışık oldukları uygulama üzerinden atabiliyor. Bu yaklaşım, geleneksel olarak yalnızca kriptoya odaklanan platformların ulaşabildiği kullanıcı sayısından çok daha geniş bir kitleye erişimi mümkün kıldı.

Böylece, kripto özelliklerinin ana finansal ürünün içerisine doğrudan yerleştirilmesi, Revolut gibi platformlarda kripto hacminin çok daha hızlı ve sürekli artmasına yol açtı. Brezilya’daki Nubank ve Mercado Pago örneğinde de, mevcut finansal hizmetler içerisine entegre edilen kripto erişimi benzer bir hızlı benimsemeye öncülük etmişti.

Gelecek Döneme Yönelik Belirsizlikler

Grafikteki trend son dönemde daha da dikleşmiş durumda; aylık kripto hacmi, 18 ayda 10 milyar doları gördükten sonra yalnızca altı ayda iki katına çıktı. Mevcut kullanıcı büyümesi ve Avrupa’daki regülasyonların devam eden izinleriyle bu ivmenin bir süre daha sürebileceği değerlendiriliyor. Ancak 2026 yılının ortasında yürürlüğe girecek olan MiCA düzenlemesi, platformun faaliyetlerinde yeni uyum süreçleri ve bazı ülkelerde yavaşlamalar yaşanmasına yol açabilir.

Tüm bu veriler, Revolut’un geleneksel bankacılığı dijital varlıklarla buluşturan yaklaşımı sayesinde, dünya çapında önemli bir kripto aktörü haline geldiğine işaret ediyor. İlerleyen aylarda bu büyüme trendinin devam edip etmeyeceği ise kullanıcı ilgisi ve regülasyonlara bağlı olarak şekillenecek.