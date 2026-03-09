Kripto Para Borsalarının Rezervleri Alarm Veriyor

Bitcoin (BTC) yeni haftada 69 bin doları geri aldı ve barış temalı açıklamaların yoğunlaşması önümüzdeki günlerde yeni zirvelere kapı aralayabilir. Bu hafta ABD enflasyonuyla alakalı en önemli 2 raporun CPI ve PCE’nin yayınlandığını göreceğiz. Haftaya Fed toplantısı var ve bu yüzden hafta boyunca volatilite yüksek olacak. Peki kripto para borsalarının rezervleri ne durumda?

Kripto Para Borsa Rezervleri

Şubat ayında birçok kripto şirketinin iflas ettiğini, faaliyetini durdurduğunu yazmıştık. Kripto paralardaki likidite eksikliği artık 2026 için bile şirketlerin umutsuzluğa boğulmasına neden oldu, bu yüzden havlu atıyorlar. Ancak umutsuzluğun zirveye ulaştığı günler geri dönüş için umutların filizlenmesi gereken dönemlerdir. Tecrübeli yatırımcılar bunun farkında.

Borsalardaki BTC rezervleri şimdiden 2019 diplerine geriledi. 2022’den bu yana, borsalarda tutulan BTC rezervleri, büyük ölçüde FTX’in çöküşünün tetiklediği bir eğilimle istikrarlı bir şekilde azalıyor. Darkfost tarafından paylaşılan aşağıdaki grafik borsaların terkedildiğini gösteriyor. Sadece Kasım 2022’de, borsa rezervlerinden 325.000’den fazla BTC kayboldu.

Bugün, borsa rezervleri 2019’da görülen seviyelere, yani yaklaşık 2,7 milyon BTC’ye geri döndü ve bireysel yatırımcıların erişebileceği tüm merkezi borsalar arasında yaklaşık %20’si Binance tarafından tutuluyor.

“Profesyonel yatırımcılar tarafından kullanılan platformları da dahil edersek, Coinbase Advanced yaklaşık 800.000 BTC ile ilk sırada yer alıyor. Bu rakam, Temmuz 2025’teki rakamdan hala yaklaşık 200.000 BTC daha azdır. – Birçok yatırımcıyı varlıklarını merkezi borsalarda değil özel cüzdanlarda tutmaya iten FTX olayı dışında, rezervlerin 2019’daki seviyelere geri dönmesine katkıda bulunan iki önemli faktör daha vardır. – İlk önemli faktör, Ocak 2024’te spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesiydi. O zamanlar, borsalardaki BTC rezervleri hala 3,2 milyonun üzerindeydi. Bugün, ETF’ler toplam arzın yaklaşık %6,7’sini temsil eden yaklaşık 1,3 milyon BTC tutuyor ve bu miktarı borsa likiditesinden etkili bir şekilde çıkarıyor.” – Darkfost

Diğer önemli faktör hazine şirketlerinin yaşadığı büyüme. Bunların toplam varlığı 1,1 milyon BTC’ye yani arzın %5’ine ulaştı.

Yapısal Değişim ve Gelecek Boğa

Borsalardaki BTC miktarı eski zirvelerine geri dönemeyecek. Bunun sebebi hem ETF kanalında hem hazine şirketinde “yeni yatırımcı grubunun” borsalardan izole biçimde yatırım yapma motivasyonu. Borsa kaynaklı spekülatif hareketlerin azalması, borsa satış arzının daralması gibi birçok faydalı etkisinin yanında bu yapısal değişim bize başka bir müjde daha veriyor. Yatırımcı profili değişiyor.

Önceki döngülerde balinaların eline bakan yatırımcılar fiyatların çok daha spekülatif hareket ettiğini görüyordu. Ancak arzın %5’i asla satmayı düşünmediğini söyleyen hazine şirketlerinin elinde. Devasa Bitcoin arzının kalan bölümüyse çok sakin hareket edebilen ETF yatırımcısında.

ETH ETF’leri geçen sene milyarlarca dolarlık giriş görmesine karşın bugüne kadar girişlerin yaklaşık yarısı civarında satış gördü. Geçen yılki girişler eğer borsalar aracılığıyla bireysel yatırımcı eliyle olsaydı bugün daha büyük çıkışlarla bin dolara dayanan ETH fiyatı görebilirdik.

Yani yapısal değişim korkutucu ayı piyasalarını bundan sonra görmememiz için oldukça destekleyici. Dahası ETF ve hazine tarafında büyüyen talep uzun vadede satış arzının gittikçe daralmasına neden olacak. Bu da RWA ve ödeme altyapısı hikayesinin güçlenmesiyle halka açık ağların Bitcoin ile büyüdüğü senaryonun kapısını aralayabilir. Şimdiden 20 milyar doları aşan RWA geçen yıla göre 4 kat arttı. Bu hızla devam etmesi halinde halka açık ağlar 1 yıl içinde 100 milyar dolar eşiğini bile aşabilir. Ardından 2030’a kadar hedeflenen trilyon dolarlık büyüklüğe inanç artacak.

Peki sonuç ne olacak? Her boğa piyasası bir hikayeye ihtiyaç duyar. Bu yapısal değişim, RWA, ödeme altyapısı kombinasyonu bize sonraki boğanın hikayesini verebilir.

Fakat ihtiyacımız olan şey dünyanın normalleşmesi. Tarifeler, küresel enflasyon, Fed’in geciken parasal genişlemesi derken kripto paralar risk pazarına girmeyen likiditenin ortasında 2024 sonu ve 2025 yılında yarım yamalak bir boğa yaşamaya başladı. Şartlar müsait olmasa da ABD’nin kripto desteği yeni zirveler doğurdu. Şimdi şartların da destekleyici hale gelmesiyle gerçek bir boğa piyasası görmeliyiz. Trump kötü sürprizler yapmayı bırakırsa bu süreç 2026 ortasında başlayabilir. Ancak tam tersi senaryoda ara seçimlerin ardından 2026 sonu itibariyle bu başlamalı.