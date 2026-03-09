ABD Hazine Bakanlığı’ndan Kripto Para Gizliliği Açıklaması: Meşru Kullanıma Yeni Yaklaşım

ABD Hazine Bakanlığı, Kongre’ye sunduğu yeni raporda, dijital varlıkların meşru kullanıcılarının halka açık blokzincirlerde finansal gizlilik amacıyla mixer benzeri araçları kullanabileceğini belirtti. Bakanlık bu açıklamayla, gizlilik araçlarının sadece yasa dışı işlemlerle ilişkili olmadığını ilk kez resmi kayıtlara geçirdi.

Gizlilik Araçlarının Hukuki ve Ticari Kullanımları

Hazırlanan raporda, vatandaşların ve kurumların kişisel servet, kurumsal ödemeler, bağışlar veya tüketim harcamalarını kamusal alanda göstermek istemeyebileceğine dikkat çekildi. Hazine Bakanlığı, yıllardır mixer’ları genellikle yaptırım riski, fidye yazılımı ödemeleri ve devlet destekli yasa dışı faaliyetler açısından ele alıyordu. Ancak bu son rapor, finansal gizliliğin yasal bir gerekçe olabileceğini de ilk kez kayıt altına aldı.

Regülasyonlarda Denge Arayışı

Bakanlık, karanlık işlem geçmişlerinin soruşturulmasını engelleyen uygulamalara karşı yürüttüğü yaptırım çizgisini korurken, mixer ve benzeri gizlilik araçlarının yasal çerçevede hizmet verebileceğine işaret etti. Özellikle kayıtlı ve denetlenen hizmet sağlayıcıları üzerinden gizlilik koruması sunulması halinde, bu araçların denetim kurumlarına da bilgi akışı sağlayabileceği aktarıldı.

Blokzincir Faaliyetlerinde Büyüme ve Ticari Endişeler

Rapor, halka açık blokzincirlerdeki başarılı aylık işlem sayısının 2025 başında 3,8 milyara ulaştığını ve bu rakamın yıllık bazda %96 arttığını ortaya koydu. Böylelikle blokzincir trafiğinin büyüklüğü, sadece yatırımcıları değil, maaş ödemeleri, bağışlar, şirket içi transferler ve tüketici harcamalarını da içeriyor. Büyük ölçekli işlemler için gizlilik, sadece uyum kontrolleri açısından değil, ticari sırların korunması bakımından da önem kazanıyor.

Kurumsal Sermaye ve Kripto Altyapısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminde uygulamaya giren dijital finansal teknoloji vizyonu ve 2025’in ilk çeyreğinde hazırlanan politika belgeleri, sektörde daha çok kurumsal sermayenin ve dolar bağlantılı işlemlerin ABD içindeki kanallardan geçmesini hedefliyor. Son aylarda spot Bitcoin ETF’lerine yaklaşık 1,7 milyar dolarlık giriş gerçekleşirken, çeşitli piyasa analizleri kurumsal yatırımcıların regüle edilmiş ürünlere büyük ilgi gösterdiğini gözler önüne seriyor.

Gizlilik Teknolojilerinde Mevcut Durum ve Gelecek Beklentileri

Cambridge Üniversitesi’nin Şubat 2026 raporuna göre, son iki yılda kurumlar 1,22 trilyon dolar değerinde stablecoin işlemi gerçekleştirdi. Ancak bu döngüde yalnızca %0,013’lük kısmı gizlilik protokolleri üzerinden gerçekleşti. Bu oran, kurumsal düzeyde gizliliğe olan talebin henüz sınırlı, ancak potansiyel açığın oldukça büyük olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, FATF’nin 2026 raporu ve Hazine Bakanlığı’nın değerlendirmeleri, kripto paraların suç gelirlerinin aklanmasında daha fazla kullanıldığı ve sosyal medya, şifreli mesajlaşma ile yapay zekâ destekli dolandırıcılık yollarının çeşitlendiği uyarısında bulundu. Bakanlık, mixer bağlantılı işlem hacminin Mayıs 2020’den bu yana 1,6 milyar dolara ulaştığını ve bunun büyük bölümünün belirli köprüler üzerinden geçtiğini veriyle gösterdi.

Kullanıcı tarafında ise Coinbase Institutional, 2026 piyasa beklenti raporunda, artan kurumsal benimsemenin sıfır bilgi ispatları ve tam homomorfik şifreleme gibi teknolojilere olan ilgiyi yükselttiğini aktardı. Teknik faklılıklar dışında, tartışmanın odağı artık gizlilik araçlarının yasal sınırlar içinde hangi sağlayıcılar tarafından ve hangi koşullarda sunulacağına kaymış durumda.

Hazine Bakanlığı, yasal zeminde hareket eden kullanıcıların ödeme ve mutabakat işlemlerinde gizliliğe ihtiyaç duyabileceğini federal kayıtlara geçirdi. Bunun uygulamaya dönük sonuçları ise, regüle altyapı sağlayıcılarının rolüne ve denetim sisteminin kapsamına göre şekillenecek.