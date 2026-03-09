Bitcoin’de 20 Milyonluk Arz Aşıldı: Son 1 Milyona Girildi

Bitcoin’in toplam arzının 21 milyon ile sınırlı olduğu uzun süredir biliniyor. Son ulaşılan verilere göre bu arzın 20 milyonu resmen çıkarıldı. Böylece ağın başlangıcından bu yana üretilen BTC miktarı toplamın yüzde 95’ini geçmiş oldu. Geriye çıkarılmayı bekleyen coin sayısı ise bir milyondan az.

Arz Yapısı ve Madencilik Süreci

Bitcoin ağını 2009’da başlatan Satoshi Nakamoto, bu sistemi geleneksel para birimlerinden ayıran kısıtlı bir arz koduyla tasarladı. Blokzincir üzerinde işlemleri doğrulayan madenciler, yeni blok eklediklerinde ödül olarak yeni BTC alıyor. Başlangıçta bir blok başına 50 BTC olan ödüller, her dört yılda bir gerçekleşen yarılanma (halving) ile kademeli olarak düşürüldü.

2024’teki son yarılanma sonrası blok başına ödül 3,125 BTC’ye indi. Bu düzenleme, yeni coin üretimini yavaşlatırken mevcut BTC’lerin dolaşıma giriş hızını da ciddi biçimde azalttı. Madenciler şu anda günde yaklaşık 450 BTC çıkarıyor; bu miktar, 2024 öncesinin yarısı seviyesinde.

Kayıp ve Harcanamayan Coinler

BTC arzının yalnızca kodla sınırlı olması, her üretilen coin’in aktif olarak dolaşımda olduğu anlamına gelmiyor. Erken dönemlerde yaratılan ve özel anahtarı olmayan adreslerde bulunan coin’ler ile birlikte, çeşitli tahminler 2 ila 3,5 milyon BTC’nin geri döndürülemez biçimde kaybolmuş olabileceğini gösteriyor. Ayrıca Bitcoin’in ilk blok ödülü olan 50 BTC, teknik gereklilikler nedeniyle hiçbir zaman harcanamıyor.

Bu gibi etkenler, toplam arzdan daha az miktarda BTC’nin gerçekten erişilebilir ve transfer edilebilir olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla, azalan yeni üretimle birlikte mevcut coinlere olan talep de değer algısını etkilemeye devam ediyor.

Fiyat Hareketleri ve Geleceğe Bakış

Arz büyümesinin yavaşlamasına karşın, BTC ve diğer kripto varlıklar küresel piyasalar, yatırımcı psikolojisi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak dalgalanmayı sürdürüyor. Haber hazırlanırken Bitcoin’in işlem gördüğü fiyat 69 bin dolar ile 70 bin dolar aralığında bulunuyor.

BTC’nin sınırlı arzı ve şeffaf üretim sistemi, geleneksel fiat paralardan farklılaşmasını sağlıyor. Uzun vadede bu şeffaf ve öngörülebilir yapının, özellikle merkez bankalarının uygulamalarının tartışmaya açık olduğu dönemlerde, yatırımcı nezdinde cazibesini artırabileceği değerlendiriliyor.

Madencilik ödüllerinin giderek azalmasıyla önümüzdeki yıllarda madenciler ağı korumak için daha çok işlem ücretlerine güvenecek. 2140 yılı civarında ise, yeni coin üretimi sona erdiğinde, madencilerin gelirinin tamamı bu ücretlerden oluşacak.

Bu yapı, Bitcoin’in dijital ortamda “nadir, zor elde edilen” bir varlık olarak konumunu sağlamlaştırırken fiyatlandırmanın da tamamen arz-talep dengelerine dayalı şekilde oluşmasını beraberinde getiriyor.