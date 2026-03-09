Winvest — Bitcoin investment
Ekonomi

Sıcak Gelişme: New York Fed Ekonomi Raporu (9 Mart)

Özet

  • Enflasyon beklentilerinin medyanı, bir yıllık vadede 0,1 puan düşüşle Şubat ayında %3,0'a gerilerken, üç ve beş yıllık vadelerde %3,0 seviyesinde kaldı.
  • Enflasyon beklentilerindeki yumuşama ve geleceğe dair belirsizlik algısındaki zayıflama Fed’in faiz indirimleri için destekleyici.
  • İşgücü piyasasındaki yavaşlama teyit ediliyor ve geçen haftaki rakamlar da bu doğrultudaydı. İran gerilimi bu raporun verileri toplandıktan sonra patlak verdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin yeniden 69 bin doları geri alırken altcoinler toparlanma eğiliminde. NY Fed ise bugün beklenen ekonomi raporunun yayınladı. New York Federal Rezerv Bankası tarafından paylaşılan ve Şubat 2026 dönemine ait Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını içeren bu rapor enflasyon, iş gücü piyasası ve genel maddi durum hakkındaki değerlendirmeler nedeniyle önemli.

NY Fed Ekonomi Raporu

New York Merkez Bankası’nın Şubat 2026 Tüketici Beklentileri Anketi raporu genel durumu “işgücü piyasası beklentilerinin hafifçe yumuşadığı, ancak temerrüt (borç ödeyememe) beklentilerinin iyileştiği” şeklinde yorumluyor. Raporun özet bölümündeki önemli detaylar şöyle;

  • Enflasyon beklentilerinin medyanı, bir yıllık vadede 0,1 puan düşüşle Şubat ayında %3,0’a gerilerken, üç ve beş yıllık vadelerde %3,0 seviyesinde kaldı.
  • Bir yıl sonrasına ilişkin medyan kazanç artışı beklentileri Şubat ayında 0,2 düşüşle %2,5’e geriledi ve son on iki aylık ortalama olan %2,6’nın biraz altında kaldı. Önümüzdeki on iki ay içinde işten gönüllü olarak ayrılma olasılığı ortalaması veya beklenen işten ayrılma oranı 2,8 puan düşüşle %15,9’a geriledi ve yeni bir seri düşük seviyeye ulaştı.
  • Mevcut işini kaybeden bir kişinin önümüzdeki üç ay içinde iş bulma olasılığının ortalama algısı 1,6 puan düşüşle yüzde 44,0’a geriledi. Ancak, ortalama işsizlik beklentileri, yani bir yıl sonra ABD işsizlik oranının daha yüksek olma olasılığının ortalama algısı 2 puan düşüşle yüzde 39,9’a geriledi.
  • Önümüzdeki üç ay içinde asgari borç ödemesini yapamama olasılığının ortalama algısı 2,1 puan düşüşle %11,6’ya geriledi ve Şubat 2024’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Ortalama bir yıl sonraki emtia fiyatı değişim beklentileri gıda için 0,4 puan düşüşle %5,3’e, tıbbi bakım maliyetleri için 0,1 puan düşüşle %9,7’ye ve kira için 0,9 puan düşüşle %5,9’a geriledi. Şubat ayı kira rakamı, Aralık 2024’ten bu yana en düşük seviyede.

Enflasyon beklentilerindeki yumuşama ve geleceğe dair belirsizlik algısındaki zayıflama Fed’in faiz indirimleri için destekleyici. İşgücü piyasasındaki yavaşlama teyit ediliyor ve geçen haftaki rakamlar da bu doğrultudaydı. Bununla birlikte İran gerilimi bu raporun verileri toplandıktan sonra patladığından enerji enflasyonundaki değişim göz ardı edilememeli.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Son Haberler

Bitcoin’de 20 Milyonluk Arz Aşıldı: Son 1 Milyona Girildi
Madencilik
Binance, Sürekli Vadeli İşlemlerde Diğer Borsalara Açık Ara Fark Attı
Kripto Para
Bitcoin, FTSE 100 ve Tahvil Getirilerindeki Dalgalanmaya Rağmen Gücünü Koruyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Latin Amerika’da Kripto Para Kullanımı 2025’te Hızla Büyüdü
Kripto Para
Nigel Farage’ın Stack BTC’ye Ortak Olması Kripto Siyasetine Yeni Boyut Katıyor
BITCOIN (BTC)
