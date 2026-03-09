Binance, Sürekli Vadeli İşlemlerde Diğer Borsalara Açık Ara Fark Attı

CoinGecko tarafından paylaşılan son verilere göre, kripto para türev ürünlerinde işlem hacmi bakımından pazar yapısı tahmin edilenden çok daha konsantre bir tablo sergiliyor. Özellikle borsalar arasında sürekli vadeli işlem (perpetuals) hacmi açısından belirgin bir güç dengesizliği göze çarpıyor.

En Yüksek Hacimlerde Dikkat Çeken Fark

Binance borsası, açıkladığı verilere göre 13,6 trilyon dolarlık sürekli vadeli işlem hacmiyle listenin birincisi oldu. Onu takip eden OKX’in 5,8 trilyon dolarlık işlem hacmiyle ikinci sırada yer aldığı görülüyor. Sırasıyla MEXC 5,7 trilyon dolar, Bybit 4,7 trilyon dolar ve BitMart 4,6 trilyon dolar işlem hacmiyle ilk beşi oluşturuyor. Binance’in hacmiyle ikinci ila beşinci sıradaki borsaların toplamı karşılaştırıldığında, bu fark net olarak ortaya çıkıyor. Listenin üst sıralarındaki bu dağılım, kripto türev piyasasının rekabetten çok tek bir aktör etrafında yoğunlaştığını gösteriyor.

Orta Sıralarda Hacimlerin Görece Yüksekliği

Gate 3,9 trilyon dolar, Bitget 3,6 trilyon dolar ve Toobit 3,2 trilyon dolarlık hacimle ilk onu tamamlayan borsalar arasında altıncı, yedinci ve sekizinci sırada bulunuyor. Bu borsalar, isimleri ana akım gündemde sıkça yer almasa da, geleneksel türev piyasalarla kıyaslandığında oldukça yüksek hacimler barındırıyor. Kripto türev piyasasında trilyon dolarlık işlem ifadelerinin giderek sıradanlaşmasında, ürünlerde kullanılan yüksek kaldıraç oranları ve hızlı pozisyon geçişleri etkili oluyor. Sürekli vadeli işlemlerde hacmin temelde tahmini bir büyüklük oluşturduğunu söylemek mümkün; çünkü aynı teminat birimiyle kat kat daha büyük raporlanan hacimler elde edilebiliyor.

BingX 1,8 trilyon dolar, Hyperliquid ise 1,5 trilyon dolarlık hacimle dokuzuncu ve onuncu sırada yer alıyor.

Listeye Farklı Bir Modelden Giren Hyperliquid

İlk on içerisinde yalnızca Hyperliquid, merkeziyetsiz borsa altyapısıyla öne çıkıyor. Diğer listelenen tüm borsalar, merkezi sistemde saklama hizmeti, kimlik doğrulama ve çekim kısıtlamaları sunarken, Hyperliquid kullanıcının varlıkları üzerinde işlem boyunca tam kontrol sağlıyor. Şirketlerden farklı bir işleyiş modeliyle 1,5 trilyon doları aşan hacme ulaşması, merkeziyetsiz yapılara olan ilginin hangi seviyeye çıktığını gösteriyor.

Hyperliquid, kullanıcıların tüm açık pozisyonlar boyunca fonlarının kendi cüzdanlarında kalmasını sağlayan merkeziyetsiz bir sürekli vadeli işlem protokolü olarak nitelendiriliyor.

Bu gelişme, kısa süre önce düzenlenen General Catalyst’in tohum yatırım turuyla gündeme gelen QFEX gibi girişimler açısından da dikkat çekiyor. Hyperliquid’in ulaştığı seviye, merkeziyetsiz altyapının ölçeklenmeye başladığını gösteriyor. Buna karşılık, geleneksel ve düzenlenmiş bir modelin henüz toplu pazarda yer edinmediği görülüyor.

Veri Tutarlılığı ve Piyasa Konsantrasyonu

Borsalar arası raporlanan hacim verilerinin doğruluğu zaman zaman tartışma konusu oluşturabiliyor. Piyasada geçmişte bazı platformların yapay hacim yarattığı tespit edilmişti. CoinGecko’nun çeşitli filtreleme yöntemleri uyguladığı belirtilse de, açıklanan ile gerçek hacim arasında fark olabileceği biliniyor. Listenin tepesinde yaklaşık yüzde 28’lik payıyla Binance’in sahip olduğu pazar payının gerçekte daha da yüksek olabileceği öne sürülüyor. En büyük borsada toplanan hacmin, piyasa rekabeti açısından önemli bir veri olduğu aktarılırken, hacimlerin kalitesi ve doğruluğu platformdan platforma değişiklik gösterebiliyor.