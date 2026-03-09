Bitcoin, FTSE 100 ve Tahvil Getirilerindeki Dalgalanmaya Rağmen Gücünü Koruyor

Bitcoin, Avrupa’daki riskten kaçış ortamına rağmen 69.000 dolar civarında yatay seyrediyor. Bu sırada İngiltere’nin önde gelen borsa endeksi FTSE 100, yükselen tahvil getirilerinin etkisiyle düşüşe geçti. Londra’da 10 yıllık devlet tahvili getirilerindeki sert yükseliş, genellikle riskli varlıklardan çıkışı beraberinde getirirken, bu kez Bitcoin’in klasik finans dünyasından ayrıştığı görülüyor.

Avrupa Piyasalarında Yüksek Tahvil Getirileri ve Hisse Düşüşleri

FTSE 100 bugün yüzde 1’in üzerinde değer kaybederek yatırımcıların artan tahvil getirilerine tepkisini ortaya koyuyor. Benzer şekilde, Almanya ve Fransa’nın önde gelen borsa endekslerinde daha büyük oranlı gerilemeler izlendi. Bu atmosferde genellikle hem hisse senetlerinde hem de kripto paralarda sert satışlar yaşanır. Ancak bu kez İngiltere’de enerji ve sanayi şirketlerinin hisseleri geri planda kalsa da kripto piyasası direnç göstermeyi sürdürüyor.

Bitcoin fiyatının genellikle tahvil piyasasındaki oynaklıktan etkilendiği biliniyor. Ancak bugün FTSE 100’deki satış dalgası ve tahvil getirilerindeki sıçrama, kripto piyasasında geçmişteki kadar belirgin bir satış baskısı yaratmıyor. Buna karşın, geleneksel piyasalarda yaşanan gerilimin kripto varlık piyasasına yansımasının sınırlı kaldığı gözlemleniyor.

Bitcoin ile FTSE 100 Arasındaki Korelasyon Zayıfladı

Son dönemde Bitcoin ile FTSE 100 endeksi arasındaki ilişki zayıfladı. Piyasa oyuncuları, Bitcoin’in kısa vadede ağırlıklı olarak kendi dinamikleriyle hareket ettiğini ifade ediyor. Özellikle spot ETF’lere olan kurumsal ilgideki artış, kripto piyasasında talep tarafında bir denge sağlıyor.

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik güçlü girişler, geleneksel piyasalarda yaşanan volatiliteye rağmen fiyatın güçlü kalmasına yardımcı oluyor. Son günlerde kaldıracın temizlendiği piyasada, vadeli işlemlerde açığa satış yapan yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmak zorunda kalması (short squeeze), yükselişi destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kurumsal talep nedeniyle borsalardaki Bitcoin arzı hızla azalıyor. Arzın düşüklüğü, hisse piyasasındaki olumsuzluğun kripto fiyatları üzerinde doğrudan ani bir satış baskısı oluşturmasını engelliyor. Analistlere göre BlackRock gibi büyük ETF operatörlerinin günlük ihraçları absorbe etmesi, bu ayrışmanın devam etmesini sağlayabilir.

Kritik Seviye ve Kripto Piyasasındaki Yön Arayışı

Piyasa teknik göstergeleri, Bitcoin için 74.000 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu işaret ediyor. Alıcılar bu seviyeyi aşarsa, tahvil getirilerindeki yükselişin kısa vadede kripto fiyatlaması üzerinde etkisinin azaldığına işaret edebilir. Öte yandan, 71.000 doların altına inilmesi halinde Bitcoin’in yeniden hisse piyasalarındaki aşağı yönlü hareketlere paralel hareket etmesi bekleniyor.

Küresel piyasalar bugün ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin açılışta göstereceği seyre odaklanmış durumda. ABD tarafında da tahvil faizlerinde ani bir yükseliş yaşanırsa, Bitcoin fiyatında kritik desteklerin test edilmesi gündeme gelebilir.

Günün ilerleyen saatlerinde Wall Street açılışıyla birlikte işlem hacminin artması, sabah saatlerinde izlenen Bitcoin’in güçlü duruşunun devam edip etmeyeceğini belirleyecek. ETF’lere girişlerin zayıflamaması durumunda, kripto piyasasının tahvil piyasasındaki hareketlerden büyük ölçüde bağımsız hareket etmesi olasılığı bulunuyor.