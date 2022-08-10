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Yapı Kredi Bankası Bu Altcoin Şirketiyle Çalışacak! Kripto Para Yükseliyor!

Kripto para yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği bu altcoin Yapı Kredi bankasıyla anlaştı. İşte duyurunun detayları.
20:14
10 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türkiye’de hizmet veren en büyük bankalar kripto para şirketleriyle önemli iş birliği anlaşmaları imzalıyor. Bunlardan biri olan Akbank gelişmesini bugün duyurmuştuk. Akşam saatlerde Türkiye’nin en büyük üçüncü bankası da iş birliği duyurusunu paylaştı. Peki hangi altcoin ile nasıl bir çalışma yapılacak? İşte detaylar.

Yapı Kredi ve Avalanche

En büyük Ethereum rakiplerinden biri olan Avalanche (AVAX) bugün yapılan 2 duyuruyla birlikte %7’ye yakın yükseldi. Bankalar blockchain teknolojisini kullanarak hizmetlerini iyileştirmek için çabalıyor. Tüm dünyadaki bankaların farklı iş ortaklıları ile bu alanda çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bugün Yapı Kredi tarafından yapılan duyuru ise şöyle;

“Avalanche iş birliğiyle Blockchain teknolojileri ile ürün ve hizmet geliştiren girişimlere destek sağlayacağımız Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı çok yakında başlıyor. Daha fazla bilgi için takipte kalın.”

Buna göre transfer işlemleri blockchain teknolojisi kullanılarak daha da iyileştirilecek. Programın detayıyla ilgili ek bir bilgi paylaşılmadı. Yakın zamanda Yapı Kredi bankasının detayları açıklaması bekleniyor.

Avalanche (AVAX)

Piyasa değerine göre en büyük 12’nci kripto para olan Avalanche (AVAX) bugün 30 dolara kadar tırmandı. Daha önce paylaştığımız analizlerde fiyatın 28 dolar direncini aşarak 30 dolar seviyelerine ulaşabileceğinden bahsetmiştik. ABD enflasyon verilerinin de desteklediği son yükselişin Merge haberiyle piyasaya pompalanan iyimserlik nedeniyle devam etmesi bekleniyor. Olası geri çekilmede 28 ve 25 dolar bölgeleri kritik olacak. AVAX fiyatı 25 dolar üzerinde kalıcı olduğu sürece yükseliş trendinin devam etmesi beklenebilir. Son kritik destek ise 22 dolar seviyesindedir.

Yazı hazırlandığı sırada 29,15 dolardan alıcı bulan AVAX, Bitcoin karşısında %3 artış yaşadı. Günlük işlem hacmi %6 oranında artarken piyasa değeri 8,3 milyar dolara kadar tırmandı. AVAX fiyatı son 30 günde 16,5 dolar ile 30,5 dolar arasında hareket etti. 31 Aralık 2020 tarihinde 2,79 dolara kadar düşen AVAX, 9 ay önce 146,22 doları aşarak ATH seviyesine ulaşmıştı. Ancak Terra iflası ve LFG’nin elindeki AVAX birikimi, popüler Ethereum rakibinin ciddi kan kaybetmesine neden oldu.

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