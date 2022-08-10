ABD bugün kripto paralarla ilgili yeni bir teklif daha verdi. Peki kimleri nasıl etkileyecek?

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Amerikalı düzenleyiciler kripto paralarla ilgili hamlelerine devam ediyor. Son adım kurumsal yatırımları kapsıyor. Bu yıl birçok kripto para bağlantılı dava açıldı. Kripto paraları kullanarak suç işleyenlere karşı yaptırımlar açıklandı. Hatta kripto mikseri Tornado Cash yaptırım listesine alındı. Henüz düzenleyici çerçeve oluşmamış olsa da ABD elini kolunu bağlayıp oturmuyor.

SEC Kripto Para

2022 yılında yaşanan kripto kışının temelinde birçok iflas yatıyordu. Özellikle Terra’nın çöküşüyle ivme kazanan piyasa düşüşü ABD’li düzenleyicileri harekete geçmeye zorluyor. Mevcut riskler ve ilerleyen süreçte karşılaşılacak muhtemel sorunlar ABD’li düzenleyicilerin ana gündem maddesi oldu. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu bugün ortak bir teklif yayınlıyor. Buna göre kripto paralara yatırım yapan hedge fonları Form PF olarak bilinen gizli bir dosyalama yoluyla düzenleyicilere raporlama yapacak.

2008 mali krizinden sonra oluşturulan Form PF, düzenleyicilerin varlıklı bireysel ve kurumsal yatırımcıları ilgilendiren istikrar risklerini tespit edebilmek için hazırlandı. SEC ve Federal Rezerv dahil ajanslar, 2011’den bu yana varlıklarını iki katından fazla artıran özel fon endüstrisi hakkında toplu istatistikler yayınlamak için formda toplanan verileri kullanır.

Kripto Hedge Fonları

Son adım herhangi bir kısıtlama vaat etmiyor. Ancak artık kripto paralara yatırım yapan hedge fonları yakın takibe alınacak. Ayrıca düzenleyicilerin önemli bir endişesi daha var. Daha fazla kurumsal fon, şirket volatilitesi yüksek kripto paralara yatırım yaparsa bunun potansiyel etkileri olacak. Düzenleyiciler aynı zamanda bunu da yakından izlemek için böyle bir adım atıyor.

Bugün verilen teklif 500 milyon doların üzerinde net varlığı olan hedge fonlarını ilgilendiriyor. Bu şirketler portföy konsantrasyonları ve borçlanma düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi vermek zorunda kalacak. SEC Başkanı Gensler konuyla ilgili şunları söyledi;

“Bu tür bilgilerin toplanması, Komisyonların ve [finansal istikrar düzenleyicilerinin] büyük hedge fonlarının daha geniş finansal hizmetler sektörüyle nasıl bağlantılı olduğunu daha iyi gözlemlemelerine yardımcı olacaktır.”

İlerleyen süreçte atılacak yeni adımları veya buradan gelen verilere göre herhangi bir kısıtlama olup olmayacağını ise zamanla göreceğiz.