Whitelist Demek Bir Adım Öndesin Demek!

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Selamlar sevgili NFT ve kripto para sektörü takipçileri,

NFT sektörünü ve kripto para piyasasını takip ediyorsanız, kulağınıza aşina haline gelmiş ve etrafta sürekli görmüş olduğunuz bir kavram vardır. Whitelist. Whitelist kavramını duyuyoruz, görüyoruz ama detayına inmek istediğimizde bu nedir, ne işe yarar gibi soruları cevaplandıramayabiliyoruz. O yüzden sektörü bilmeyenler için veya sektöre yeni girmek isteyen kişiler için bu kavramın üzerinde durmak ve bilgim dahilinde açıklamak istiyorum. Yani whitelist nedir (?) ve NFT sektörünü takip eden koleksiyonerler için niçin bu kadar önemlidir (?) onu anlatmaya çalışacağım sizlere.

Whitelist, türkçe kelime karşılığı olarak beyaz liste anlamına gelir. Lakin piyasaya yeni girecek kişilere veya herhangi birine beyaz liste olarak bunun açıklamasını yaptığınız zaman bende dahil bundan herhangi bir şey anlayamayız. O yüzden whitelist arkadaşlar çıkacak olan herhangi bir NFT veya kripto para projesinden erkenden erişim hakkı almamızı sağlar. Bir diğer deyişle en ucuz fiyattan satın almamızı sağlayan haktır. Yani bir nevi torpilli insan sınıfına dahil olmuş olursunuz. Örnek: herkese 1000 TL’ye satılacak olan bir malın, sana 100 TL’den satın alma hakkının verilmesi gibi.

Whitelist Veren Projeler Nasıl Bulunur?

Bildiğiniz gibi NFT sektörünün döndüğü nokta twitter sosyal medya mecrası ve discord sunucuları. İki platformda da NFT’ler ve çıkacak olan projeler üzerine fazlasıyla sohbet ve etkileşim döner. O yüzden Whitelist dediğimiz bu hakkı elde edebilmemiz için;

Twitter’da bildiğiniz gibi bir arama çubuğumuz var. Buraya whitelist kelimesini veya NFT giveaway yazarak mevcut NFT projelerinin düzenlemiş olduğu çekilişlere ulaşabilirsiniz. Yani promote dediğimiz hesaplara ulaşım sağlamış oluyorsunuz.

kelimesini veya yazarak mevcut NFT projelerinin düzenlemiş olduğu çekilişlere ulaşabilirsiniz. Yani promote dediğimiz hesaplara ulaşım sağlamış oluyorsunuz. Projesine veya tasarımlarına güvendiğiniz NFT projelerinin başka projeler ile yapmış olduğu collab dediğimiz işbirlikleri ile düzenlemiş olduğu whitelist çekilişlerine yine twitter’dan ulaşabilirsiniz.

Sevdiğiniz NFT projelerin Discord sunucularına giderek, o sunucuya özel başka projelerle gerçekleştirdikleri işbirlikleri sayesinde sırf kendi kitlesine dağıtacağı whitelistleri kovalayabilirsiniz.

Sonuç olarak whitelist kazanım hakkı, eğer NFT veya kripto para sektöründe bir nebze de olsa kazanç sağlamak istiyorsanız en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Yukarıda da dediğim gibi başkaları çıkacak olan projeden 1000 TL para vererek NFT sahibi olabilecekken, sizler kazanacağız WL hakkı ile en uygun fiyattan belki de free(ücretsiz) bir şekilde alım işlemi gerçekleştirmiş olacaksınız. Böylelikle ucuz fiyattan alıp, senden daha fazla para vermeyi göze almış kişiye kar sağlayarak NFT’nizin satışını gerçekleştirebileceksiniz.

Yazımda değinmediğim noktalar ve daha fazlası için videoma göz atabilirsiniz.